Angriffe mit Sturmschatten- und HIMARS-Raketen außerhalb der Zone aktiver Feindseligkeiten würden Vergeltungsmaßnahmen auslösen, warnte der Minister

Die ukrainische Militärführung plant, westliche Waffen einzusetzen, um Teile Russlands anzugreifen, die nicht Teil der aktiven Kampfzone sind, einschließlich der Krim, warnte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu.

Beamte in Kiew wollen insbesondere HIMARS-Mehrfachraketenwerfer und luftgestützte Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow einsetzen, sagte er. Die Waffensysteme wurden von den USA bzw. Großbritannien an Kiew geliefert, und wenn solche Angriffe durchgeführt würden, würde dies laut Shoigu die Beteiligung der NATO-Staaten an dem Konflikt eskalieren.

Eine solche Operation wird „Dies würde zu sofortigen Angriffen auf die Entscheidungszentren auf dem Territorium der Ukraine führen,“ er erklärte. Der Verteidigungsminister sprach am Dienstag während eines hochrangigen Treffens in seinem Ministerium.

Der Minister gab auch einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand der militärischen Sonderoperation in der Ukraine und erklärte, dass die Kiewer Streitkräfte seit dem 4. Juni 263 Angriffe auf russische Stellungen gestartet hätten. „Alle wurden abgewehrt, der Feind konnte seine Ziele nicht erreichen,“ er fügte hinzu.

Die ukrainische Regierung startete diesen Monat ihre lang erwartete Gegenoffensive. Laut russischen Berichten und Berichten westlicher Medien ist es bislang nicht gelungen, nennenswerte Fortschritte vor Ort zu erzielen.