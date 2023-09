Ein wichtiger Verbündeter Selenskyjs behauptete letzte Woche, dass es zu Massenbestechungen durch Wehrdienstverweigerer auf der Flucht aus der Ukraine gekommen sei

EU-Mitglieder könnten es bald sein „überflutet“ polnischen Medien zufolge forderte die Ukraine die Auslieferung ihrer männlichen Staatsbürger im wehrfähigen Alter aufgrund des Vorwurfs, sie hätten sich durch Bestechung aus dem Land vertrieben.

Die Vorhersage der führenden polnischen Zeitung Rzeczpospolita vom Montag basiert auf Äußerungen von David Arakhamia, dem Vorsitzenden der Parlamentsfraktion der Regierungspartei von Präsident Wladimir Selenskyj, letzte Woche.

Der Abgeordnete behauptete, ukrainische Männer hätten Millionen von Dollar ausgegeben, um betrügerische Papiere zu erhalten, die ihnen Ausnahmen von der Einberufung gewährten. Kiew würde die Auslieferung dieser Menschen beantragen „damit sie entsprechend bestraft werden könnten“ er fügte hinzu.

Der polnische Grenzschutz teilte Rzeczpospolita mit, dass ihm Aufzeichnungen über 79.754 ukrainische Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren vorliegen – die Kategorie, die Kiew letztes Jahr ohne Ausnahmegenehmigung für die Ausreise aus dem Land verboten hat –, von denen er annimmt, dass sie sich derzeit auf polnischem Boden aufhalten.









In einigen vergangenen Fällen habe Polen zugestimmt, Ukrainer an seine Regierung auszuliefern, heißt es in dem Bericht. Laut Rzeczpospolita waren diese Personen an der Schleusung illegaler Einwanderer, insbesondere Landsleute aus der Ukraine, beteiligt.

Das Medium fügte hinzu, es gebe Zweifel an der Fähigkeit Kiews, den Papierkram für massenhafte Auslieferungsanfragen zu bewältigen, sowie an der Fähigkeit und Bereitschaft Warschaus, dem nachzukommen. Es ist gewesen „sehr selten“ In der Zeitung heißt es, dass ukrainische Männer, die in Polen ankommen, sich als Flüchtlinge registrieren lassen müssen, während jeder Auslieferungsfall von der polnischen Justiz bearbeitet wird, was Zeit braucht.

Allerdings könnte ein in Kiew ausgestellter internationaler Haftbefehl gegen jemanden, der sich angeblich durch Bestechung aus der Ukraine herausgeschafft haben soll, Ärger für das Ziel verursachen, dessen Reisemöglichkeiten in Europa stark eingeschränkt wären, schätzte Rzeczpospolita ein.

Letzten Monat kündigte Selenskyj ein Vorgehen gegen Wehrpflichtige an, weil der Verdacht besteht, dass einige von ihnen Bestechungsgelder von Wehrdienstverweigerern annehmen. Am Sonntag gab der Präsident seine Entscheidung bekannt, Aleksey Reznikov als Verteidigungsminister zu entlassen.

MEHR LESEN:

Ukrainisches Militär will HIV-Patienten einziehen

Auch das ukrainische Verteidigungsministerium hat seine Standards für Rekruten geändert. Menschen, die HIV-positiv sind oder an Hepatitis leiden, sowie Menschen mit einigen Arten von psychischen Erkrankungen gelten nun als für den Militärdienst geeignet, berichteten lokale Medien letzte Woche.