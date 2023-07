Kiew

Zum ersten Mal seit fast zwei Wochen ist die ukrainische Hauptstadt Kiew erneut Ziel russischer Luftangriffe geworden. Die Luftverteidigung habe in der Nacht zum Sonntag alle feindlichen Raketen abwehren können, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Nach Angaben der Militärverwaltung wurden mehrere Häuser in der Region Kiew durch herabfallende Trümmer beschädigt und ein Bewohner verletzt. Auch andere Teile der Ukraine waren von den jüngsten russischen Angriffen betroffen. Nach offiziellen Angaben wurden landesweit insgesamt acht Kampfdrohnen und drei Marschflugkörper von der ukrainischen Luftverteidigung zerstört.

Später am Tag meldeten die ukrainischen Behörden auch einen russischen Beschuss in der südlichen Stadt Cherson. Auch dort sollen in einem Wohngebiet mehrere Zivilisten verletzt worden sein.

Russland führt seit mehr als 16 Monaten einen Angriffskrieg gegen das Nachbarland Ukraine. Mittlerweile wird auch die Hauptstadt Kiew täglich von Luftangriffen heimgesucht.