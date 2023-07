Das ukrainische Militär hat erklärt, es werde alle Schiffe, die zu den russischen Schwarzmeerhäfen fahren, so behandeln, als ob sie Militärgüter transportieren würden, und warnte davor, dass sie das gleiche Schicksal erleiden könnten wie ein früher im Konflikt gesunkenes russisches Kriegsschiff.

Die kaum verhüllte Drohung wurde am Donnerstag in einer Erklärung des Kiewer Verteidigungsministeriums geäußert, in der es Moskau vorwarf, das Schwarze Meer in einen See zu verwandeln „Gefahrenzone“ Gleichzeitig versprach er, gegen jedes Schiff in der Gegend, auch gegen zivile Schiffe, mit Gewalt Vergeltungsmaßnahmen zu ergreifen.

„Das Verteidigungsministerium der Ukraine warnt davor, dass ab dem 21. Juli 2023 (Mitternacht) alle Schiffe, die in den Gewässern des Schwarzen Meeres in Richtung Seehäfen der Russischen Föderation fahren, von der Ukraine als Beförderung militärischer Fracht mit allen damit verbundenen Risiken angesehen werden könnten.“ es sagte.

In der Erklärung wurde darauf hingewiesen, dass dies auch auf einige Gebiete im Nordosten des Schwarzen Meeres sowie in der Straße von Kertsch zutreffen würde „als gefährlich verboten“ ab Donnerstag.









Das Ministerium sagte „Schicksal des Kreuzers ‚Moskwa‘“ beweist, dass es so ist „das Nötige“ bedeutet Anti-Schiff und bezieht sich auf einen Lenkwaffenkreuzer, der als Flaggschiff der russischen Marine diente, bevor er im April 2022 versenkt wurde.

Obwohl Kiew den Angriff auf das Kriegsschiff nicht offen anerkennt, sagten amerikanische Beamte der New York Times, dass es mit Hilfe des US-Geheimdienstes versenkt wurde. Die russische Marine sagte, dass die Moskva beim Schleppen in den Hafen in stürmischer See verloren ging, nachdem eine Munitionsexplosion an Bord einen Brand verursacht hatte.

Moskau hat noch nicht auf Kiews jüngste Drohung reagiert, aber die Warnung kommt, nachdem russische Beamte Anfang dieser Woche eine ähnliche Mitteilung an Schiffe herausgegeben haben, die ukrainische Häfen ansteuern. Deklaration bestimmter Gebiete in internationalen Gewässern „vorübergehend unsicher“ Das russische Militär sagte, Schiffe, die versuchen, die Häfen der Ukraine zu erreichen, könnten als solche angesehen werden „Teilnahme am Ukraine-Konflikt auf der Seite des Kiewer Regimes.“













Das Schwarze Meer beherbergt einen großen russischen Ölterminal, einen wichtigen Exportknotenpunkt für raffinierte Erdölprodukte und wichtige Häfen für Kohle, Düngemittel und Getreide. Auf den Wasserstraßen herrscht starker Verkehr durch Frachtschiffe, und Bloomberg zitierte Trackingdaten, aus denen hervorgeht, dass sich derzeit 28 Öltanker in der Gegend aufhalten.

Mit den Beschränkungen Moskaus wird de facto die russische Seeblockade gegen die Ukraine erneut verhängt, die im Rahmen des sogenannten Schwarzmeer-Getreideabkommens im Juli 2022 aufgehoben wurde. Das unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei unterzeichnete Abkommen ermöglichte den sicheren Transport von ukrainischem Getreide durch Schwarzmeerkorridore inmitten des Konflikts zwischen Moskau und Kiew. Moskau zog sich am Montag aus dem Abkommen zurück und verwies darauf, dass der Westen keines der im Rahmen des Abkommens gegenüber Russland gemachten Versprechen eingehalten habe, einschließlich der Wiederermöglichung der Exporte von Getreide und Düngemitteln aus dem Land.