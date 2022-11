Kiew bereitet sich auf einen Winter ohne Heizung, Wasser und Strom vor

Auch in den nahe gelegenen Regionen Tschernihiw, Tscherkassy, ​​Schytomyr, Sumy, Charkiw und Poltawa seien Stromausfälle geplant, sagte der staatliche ukrainische Energieversorger Ukrenergo.

Kiew plant den Einsatz von etwa 1.000 Heizpunkten, stellte jedoch fest, dass dies für eine Stadt mit 3 Millionen Einwohnern möglicherweise nicht ausreicht.

Während Russland seine Angriffe auf die Hauptstadt intensiviert, drängen ukrainische Streitkräfte im Süden vor. Einwohner der von Russland besetzten Stadt Cherson in der Ukraine erhielten Warnmeldungen auf ihren Telefonen, in denen sie aufgefordert wurden, so schnell wie möglich zu evakuieren, teilte das ukrainische Militär am Sonntag mit. Russische Soldaten warnten die Zivilbevölkerung, dass sich die ukrainische Armee auf einen massiven Angriff vorbereitet, und forderten die Menschen auf, sofort zum rechten Ufer der Stadt aufzubrechen.

Russische Streitkräfte bereiten sich auf eine ukrainische Gegenoffensive vor, um die südliche Stadt Cherson zurückzuerobern, die in den frühen Tagen der Invasion eingenommen wurde. Im September annektierte Russland rechtswidrig Cherson sowie drei weitere Regionen der Ukraine und erklärte daraufhin in den vier Provinzen das Kriegsrecht.

Die vom Kreml eingesetzte Verwaltung in Cherson hat bereits Zehntausende Zivilisten aus der Stadt vertrieben.

„Russland hat Cherson gleichzeitig „besetzt und evakuiert“ und versucht, die Ukrainer davon zu überzeugen, dass sie gehen, während sie sich in Wirklichkeit eingraben“, sagte Nataliya Humenyuk, eine Sprecherin der ukrainischen Südstreitkräfte, gegenüber dem staatlichen Fernsehen.

„Es gibt Verteidigungseinheiten, die sich dort ziemlich stark eingegraben haben, eine gewisse Menge an Ausrüstung wurde zurückgelassen, Schusspositionen wurden eingerichtet“, sagte sie.

Russische Streitkräfte graben sich auch in einer heftig umkämpften Region im Osten ein und verschlechtern die bereits harten Bedingungen für die Bewohner und die verteidigende ukrainische Armee nach der rechtswidrigen Annexion durch Moskau und der Verhängung des Kriegsrechts in der Provinz Donezk.

Die Angriffe haben die Kraftwerke, die die Stadt Bakhmut und die nahe gelegene Stadt Soledar versorgen, fast vollständig zerstört, sagte Pavlo Kyrylenko, der ukrainische Gouverneur der Region. Der Beschuss tötete einen Zivilisten und verwundete drei, berichtete er am späten Samstag.

„Die Zerstörung erfolgt täglich, wenn nicht sogar stündlich“, sagte Kyrylenko dem Staatsfernsehen.

Von Moskau unterstützte Separatisten haben fast acht Jahre lang einen Teil von Donezk kontrolliert, bevor Russland Ende Februar in die Ukraine einmarschierte. Der Schutz der selbsternannten Republik der Separatisten war eine der Rechtfertigungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Invasion, und seine Truppen haben Monate damit verbracht, die gesamte Provinz zu erobern.

Während sich Russlands „größte Brutalität“ auf die Region Donezk konzentrierte, gingen anderswo entlang der Frontlinie, die sich über mehr als 1.000 Kilometer erstreckt, „ständige Kämpfe“ weiter, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache.

Laut dem Büro des Präsidenten hat Russland zwischen Samstag und Sonntag vier Raketen und 19 Luftangriffe auf mehr als 35 Dörfer in neun Regionen abgefeuert, von Tschernihiw und Charkiw im Nordosten bis Cherson und Mykolajiw im Süden. Bei den Streiks seien zwei Menschen getötet und sechs verletzt worden, teilte das Büro mit.

In der Donezker Stadt Bakhmut lebten laut lokalen Medien 15.000 verbliebene Einwohner unter täglichem Beschuss und ohne Wasser und Strom. Die Stadt wird seit Monaten angegriffen, aber die Bombardierung nahm zu, nachdem die russischen Streitkräfte bei ukrainischen Gegenoffensiven in den Regionen Charkiw und Cherson Rückschläge erlitten hatten.

Die Frontlinie befindet sich jetzt am Stadtrand von Bakhmut, wo Berichten zufolge Söldner der Wagner-Gruppe, einer schattenhaften russischen Militärkompanie, den Angriff anführen.

Yevgeny Prigozhin, Gründer der Gruppe, der normalerweise unter dem Radar geblieben ist, übernimmt eine sichtbarere Rolle im Krieg. In einer Erklärung vom Sonntag kündigte er die Finanzierung und Schaffung von „Miliz-Ausbildungszentren“ in den russischen Regionen Belgorod und Kursk im Südwesten an und sagte, dass die Einheimischen am besten in der Lage seien, auf russischem Boden „gegen Sabotage zu kämpfen“. Die Ausbildungszentren sind zusätzlich zu einem militärischen Technologiezentrum, das die Gruppe nach eigenen Angaben in St. Petersburg eröffnen wird.

In Charkiw arbeiteten Beamte daran, Leichen zu identifizieren, die nach dem Abzug der Russen in Massengräbern gefunden wurden, sagte Dmytro Chubenko, ein Sprecher der regionalen Staatsanwaltschaft, gegenüber lokalen Medien.

DNA-Proben wurden von 450 Leichen gesammelt, die in einem Massengrab in der Stadt Izium entdeckt wurden, aber die Proben müssen mit Verwandten abgeglichen werden, und bisher haben nur 80 Personen daran teilgenommen, sagte er.

In einer guten Nachricht wurde das Kernkraftwerk Zaporizhzhia wieder an das Stromnetz der Ukraine angeschlossen, berichteten lokale Medien am Sonntag. Europas größtes Kernkraftwerk benötigt Strom, um lebenswichtige Kühlsysteme aufrechtzuerhalten, aber es wurde mit Notstrom-Dieselgeneratoren betrieben, seit der russische Beschuss seine Außenverbindungen durchtrennt hatte.