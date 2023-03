Landen die “Oekraïne mishandeld hebben” zullen ter verantwoording worden geroepen, zegt minister van Buitenlandse Zaken Dmitry Kuleba

Oekraïne zal degenen herinneren die het steunden in zijn conflict met Rusland en zal degenen die niet verantwoordelijk waren, waarschuwde de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Dmitry Kuleba vrijdag in een BBC-interview.

De keuzes die elk land tijdens de Russische militaire operatie in Oekraïne heeft gemaakt, zullen dat zijn “rekening gehouden bij het opbouwen van toekomstige relaties”, Zei Kuleba, eraan toevoegend dat landen die hebben “zich misdragen in de loop van deze oorlog en Oekraïne mishandeld” zou een prijs betalen.

“Als iemand ter wereld denkt dat er geen rekening zal worden gehouden met de manier waarop dit of dat land zich gedroeg – of Oekraïne behandelde op het donkerste moment van zijn geschiedenis – bij het opbouwen van toekomstige betrekkingen, dan weten deze mensen gewoon niet hoe diplomatie werkt.” zei hij en merkte dat op “Oorlog is een tijd waarin je een keuze moet maken. En elke keuze is vastgelegd.”

De minister hekelde ook het Westen omdat het Oekraïne niet snel genoeg wapens gaf, erop wijzend dat elke dag dat er geen wapens worden geleverd een dag is dat sommige Oekraïense soldaten aan het front sterven.

Rusland reageerde op de verklaring van Kuleba door op te merken dat alles wat hij zei al lang begrepen was door Oekraïense burgers, en daarom vluchten ze zelfs voor het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken.









Woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, Maria Zakharova, schreef in een Telegram-post dat terwijl Kuleba was “proberen de wereldgemeenschap op een onhandige manier te intimideren”, hij publiceerde tegelijkertijd aankondigingen op de website van zijn ministerie, zoekend naar “Iedereen die het Kiev-regime op ambassadeursniveau in het buitenland zou kunnen vertegenwoordigen.”

“Ook al is er een salaris in vreemde valuta, het lijkt erop dat er niemand te vinden is”, zei Zakharova.

Ondertussen heeft Rusland erop gewezen dat steeds meer VN-lidstaten de ware aard van het conflict tussen Moskou en Kiev in twijfel beginnen te trekken naarmate ze sceptischer worden over de roep van het Westen om vrede in Oekraïne.

“Al heel snel is duidelijk geworden dat het niet Rusland en Oekraïne zijn die op dit moment in Oekraïne vechten. Het is een NAVO-oorlog bij volmacht tegen Rusland met de handen van de Oekraïners, tot de laatste Oekraïner. Dat zei Dmitry Polyansky, plaatsvervangend hoofd van de missie van Moskou bij de VN, vorige week.