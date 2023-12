Kiev onderzoekt beschuldigingen dat Russische troepen overgevende Oekraïense soldaten hebben neergeschoten

Kiev, Oekraïne – Oekraïense functionarissen zijn zondag een onderzoek gestart naar beschuldigingen dat Russische troepen overgegeven Oekraïense soldaten hebben gedood – een oorlogsmisdaad indien bevestigd – nadat korrelige beelden op sociale media leken te tonen dat twee mannen in uniform van dichtbij werden neergeschoten nadat ze uit een dug-out kwamen. .

De video toont de militairen, waarvan één met zijn handen omhoog, onder schot naar buiten loopt en op de grond ligt voordat een groep Russische troepen het vuur lijkt te openen. Het was niet onmiddellijk mogelijk om de authenticiteit van de video of de omstandigheden waarin deze werd gefilmd te verifiëren, en het was onduidelijk wanneer het incident plaatsvond.

Het Oekraïense Openbaar Ministerie is zondag een strafrechtelijk onderzoek gestart, uren nadat de persdienst van het Oekraïense leger in een online verklaring zei dat de beelden echt zijn.

“De video toont een groep in Russische uniformen die van dichtbij twee ongewapende militairen in het uniform van de strijdkrachten van Oekraïne neerschiet die zich overgaven”, zei het parket zondag in een Telegram-update.

Het Russische ministerie van Defensie reageerde niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar per e-mail. Vanaf zondagavond waren er geen openbare verklaringen van de Russische regering of het Russische leger op de video te zien.

Kiev, zijn westerse bondgenoten en internationale mensenrechtenorganisaties hebben Moskou herhaaldelijk beschuldigd van het schenden van het internationaal humanitair recht sinds het in februari 2022 zijn grootschalige invasie van Oekraïne lanceerde. Het Kremlin ontkent deze beschuldigingen.

De video verscheen zaterdag voor het eerst op DeepState, een populair Oekraïens telegramkanaal dat verslag doet van de oorlog. De post beweerde dat de beelden afkomstig waren van de frontlinies bij Avdiivka, een Oekraïense schuilplaats in het deels bezette oosten van het land, waar de afgelopen weken hevig werd gevochten.

Het Openbaar Ministerie zei zondag dat de vermeende moord plaatsvond in het Pokrovsk-district, waartoe ook Avdiivka en omliggende gebieden behoren.

“Uit de video blijkt duidelijk dat de Oekraïense militairen de noodzakelijke stappen ondernemen die laten zien dat ze zich overgeven”, zei het Oekraïense hoofd van de mensenrechten, Dmytro Lubinets, uren nadat de beelden zaterdag verschenen.

In een verklaring op Telegram beschreef Lubinets het incident als “het zoveelste schrijnende voorbeeld van Ruslands schendingen van het internationaal humanitair recht.”

Oleksandr Shtupun, een woordvoerder van de Oekraïense militaire groepering die in de buurt van Avdiivka vecht, werd door de Oekraïense media geciteerd en zei dat de video een “in het oog springende bevestiging” was van Moskou’s gebrek aan respect voor het oorlogsrecht.

In maart leidden beelden van een man die “Glorie aan Oekraïne” uitriep voordat hij werd neergeschoten in een bosrijke omgeving tot nationale verontwaardiging in Oekraïne, omdat hoge functionarissen beweerden dat hij een ongewapende krijgsgevangene was die door Russische soldaten was gedood.

Afgelopen zomer wisselden Kiev en Moskou ook de schuld uit voor een beschieting op een gevangenis in het bezette Oost-Oekraïne, waarbij tientallen Oekraïense krijgsgevangenen omkwamen. Beide partijen beweerden dat de aanval op de faciliteit in Olenivka bedoeld was om wreedheden te verdoezelen, waarbij Oekraïense functionarissen beschuldigden dat gevangen soldaten daar waren gemarteld en geëxecuteerd.

Het hoofd van de mensenrechten van de VN verwierp in juli de bewering van Moskou dat een raketaanval de ontploffing had veroorzaakt.

Ook op zondag meldde het Oekraïense ministerie van Energie dat bijna 1.000 steden en dorpen die dag te kampen hadden met stroomstoringen, waarbij honderden nederzettingen in het westen getroffen werden door winterweer en andere getroffen werden door aanhoudende gevechten.

Het Institute for the Study of War, een in Washington gevestigde denktank, oordeelde zaterdag laat dat militaire operaties langs de hele frontlijn in Oekraïne zijn vertraagd als gevolg van slecht weer, waarbij modder de rupsvoertuigen vastloopt en het moeilijk maakt voor lichtere uitrusting en infanterie om op te rukken.

Toch zei Shtupun, van het Oekraïense militaire commando Tavria dat toezicht houdt op het deel van de frontlinie bij Avdiivka, zondag in een aparte verklaring dat de Russische infanterieaanvallen in het gebied de afgelopen dag zijn geïntensiveerd. In een Telegram-post benadrukte hij dat de Oekraïense troepen “standvastig” waren in Avdiivka en een andere nabijgelegen stad.

In de Zuid-Oekraïense stad Kherson zijn minstens twee mensen om het leven gekomen en zeven anderen raakten gewond nadat Russische troepen zondag een flatgebouw en andere civiele gebouwen hadden beschoten, zei het hoofd van het militaire bestuur van de stad in een reeks Telegram-posts.

Een van de updates van Roman Mrochko bevatte een wazige foto van wat volgens hem het lichaam was van een overleden burger, blijkbaar liggend op een onverharde weg of op een erf buiten de hoogbouw. De authenticiteit van de foto kon niet onafhankelijk worden geverifieerd.

Regionale gouverneur Oleksandr Prokudin meldde zondag afzonderlijk dat Russische beschietingen die dag twee ziekenhuizen in Cherson hadden beschadigd. Hij maakte niet onmiddellijk melding van eventuele slachtoffers.

Eerder op de dag stierf een 78-jarige burger in een dorp ten noordoosten van Kherson nadat Russische granaten in zijn garage waren ingeslagen, volgens een Telegram-update van de regionale Oekraïense militaire regering.

Kozlowska berichtte vanuit Londen.