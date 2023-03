Een man die in een korte video leek te zijn doodgeschoten door Russischtaligen, werd dinsdag voorlopig geïdentificeerd als een vermiste Oekraïense soldaat, terwijl de beelden wijdverbreid circuleerden op Oekraïense sociale media en opschudding veroorzaakten.

De hoofdaanklager van het land kondigde een strafrechtelijk onderzoek aan naar de moord, en mensenrechtenchef Dmytro Lubinets voerde aan dat het een schending was van de Geneefse Conventies.

Hoge Oekraïense functionarissen beweerden, zonder verder bewijs te leveren, dat de man een ongewapende krijgsgevangene was die door Russische soldaten was gedood. Op de video lijkt de man niet gewapend.

De 30e Gemechaniseerde Brigade noemde de man op zijn Facebook-pagina Tymofii Shadura. De identificatie is gebaseerd op voorlopige informatie en is niet definitief, zei het.

Shadura wordt al iets meer dan een maand vermist, sinds hij verdween tijdens bittere gevechten in het Bakhmut-gebied in Oost-Oekraïne, aldus de post. De stad is een oorlogshaard geweest terwijl de oorlog zijn tweede jaar ingaat.

Zijn identiteit moet worden bevestigd zodra het lichaam is teruggekeerd uit een door Rusland bezet gebied, voegde de post eraan toe, hoewel er niet in stond wanneer dat zou kunnen gebeuren.

De generale staf van het Oekraïense leger gaf dezelfde naam aan de dode soldaat en zei dat het “volgens voorlopige informatie” was.

‘We zullen de moordenaars vinden’, zegt Zelensky

In de video van 12 seconden is de man in gevechtskleding te zien in een bosrijke omgeving terwijl hij een sigaret rookt.

Iemand buiten de camera hoort spreken in het Russisch. De man zegt dan: “Glorie voor Oekraïne”, en wordt geraakt door een salvo van geweerschoten, die in een gat in de grond valt, met een stem buiten de camera die zegt: “Sterf”, gevolgd door een krachtterm.

De Associated Press kon de authenticiteit van de video niet verifiëren, geen details over wanneer deze is opgenomen of iets over de betrokken personen.

Vragen die de AP naar het Russische leger stuurde over de clip kregen niet direct een antwoord.

De video circuleerde op grote schaal op sociale media in Oekraïne en veroorzaakte een golf van protest.

In zijn nachtelijke video-toespraak zei de Oekraïense president Volodymyr Zelenskyy maandag: “Ik wil dat we allemaal samen, in eenheid, reageren op de woorden van (de soldaat): “Glorie voor de held! Glorie voor helden! Glorie voor Oekraïne!” En we zullen de moordenaars vinden.”

Moskou heeft ook argwaan geuit over de behandeling van Russische krijgsgevangenen door Oekraïense troepen.

Afgelopen november zei Oekraïne dat het een onderzoek zou openen naar videobeelden die op Russische sociale media circuleerden en die volgens Moskou Oekraïense soldaten laten zien die Russische troepen vermoorden die mogelijk probeerden zich over te geven nadat een van de mannen schijnbaar weigerde zijn wapen neer te leggen en opende vuur.