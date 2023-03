Het kantoor van president Zelensky heeft aangekondigd dat Oekraïense troepen Bakhmut niet zullen verlaten

Kiev heeft besloten om de strategische Donbass-stad Artyomovsk, in Oekraïne bekend als Bakhmut, te behouden en te verdedigen, zo maakte het kantoor van president Vladimir Zelensky dinsdag bekend. De stad heeft enkele van de meest meedogenloze gevechten meegemaakt tijdens de jarenlange militaire campagne van Rusland in Oekraïne.

President Zelensky had een ontmoeting met zijn militaire topfunctionarissen om te luisteren naar de rapporten van de opperbevelhebber van de Oekraïense strijdkrachten, evenals commandanten van het slagveld, die de situatie aan de frontlinie toelichtten.

“Na de voortgang van de defensieve operatie in de richting van Bakhmut te hebben overwogen, hebben alle leden van de staf een gemeenschappelijk standpunt ingenomen met betrekking tot het verder behouden en verdedigen van de stad Bakhmut.”, aldus een verklaring op de website van het Presidential Office.

Ambtenaren in Kiev bespraken ook de levering van wapens en munitie aan de frontlinies, evenals de tarieven en hoeveelheden westerse wapenleveranties en hun distributie aan militaire groepen, aldus de verklaring.

De strijd om Artyomovsk – een belangrijk steunpunt en logistiek centrum voor de strijdkrachten van Kiev in de Volksrepubliek Donetsk – woedt sinds augustus. Volgens de chef van de Wagner Private Military Company, Evgeny Prigozhin, hebben Russische troepen verschillende dorpen in de regio veroverd en onlangs de stad bijna omsingeld. Terwijl de situatie op het slagveld voortdurend verandert, beweerde Prigozhin vorige week dat Russische troepen ook de controle hadden over de oostelijke helft van de stad.