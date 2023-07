Berlin. Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Niger hat die Bundesregierung keine Evakuierungspläne für die Deutschen im Land aktiviert. Das Auswärtige Amt gehe davon aus, dass es eine hohe zweistellige Zahl deutscher Staatsbürger im Land gebe, die nicht für die Bundeswehr oder die Botschaft arbeiteten, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Montag in Berlin.

„Die Lagebeurteilung ist derzeit so, dass dies noch nicht erforderlich ist“, sagte der Sprecher zum Thema Evakuierungen. Der Krisenstab der Bundesregierung berät am Montag erneut. In Niger verhafteten Beamte am Mittwoch den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum und erklärten ihn für abgesetzt.

Allerdings geht der CDU-Außenpolitikexperte Roderich Kiesewetter davon aus, dass Deutschland seine Soldaten aus dem Land evakuieren muss. Die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas habe den neuen Machthabern bis Sonntag nächster Woche ein Ultimatum gestellt, und „in dieser Zeit müssen wir auch prüfen, ob wir unsere Soldaten abziehen sollen“, sagte Kiesewetter am Montag im Deutschlandfunk. Ecowas droht mit militärischer Gewalt. „Es zeichnet sich daher ab, dass wir unsere Soldaten dort voraussichtlich evakuieren müssen.“

Am Sonntagabend stellte die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas den Putschisten in Niger ein Ultimatum. Sollte der inhaftierte Präsident Mohamed Bazoum nicht innerhalb einer Woche freigelassen und wieder eingesetzt werden, wird Ecowas Maßnahmen ergreifen, die auch den Einsatz von Gewalt beinhalten können.

Laut Kiesewetter fehlt Deutschland nun die Basis, um im Land präsent zu sein. Nach dem Sturz der demokratisch legitimierten Regierung müsste man sich für die Dauer der Putschphase zurückziehen und andererseits Verhandlungen mit den Ecowas-Staaten führen, die eine Druckkulisse geschaffen hatten.

Pistorius: Die Bundeswehr bleibt draußen

„Aber wir sind viel zu schwach und haben nicht die Möglichkeit, hier Einfluss auf nationale Befindlichkeiten zu nehmen“, sagte Kiesewetter. „Wir sind auf Einladung der Vorgängerregierung dort. Das ist entmachtet. Damit wird auch unsere Aufenthaltsberechtigung entzogen und wir haben keine Legitimation mehr, dort zu sein.“

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Freitag, in Gesprächen mit der nigerianischen Seite werde klargestellt, „dass sich unsere Streitkräfte aus innenpolitischen Angelegenheiten Nigerias heraushalten“. Die Putschisten hatten ausländische Staaten davor gewarnt, militärisch einzugreifen. Die Bundeswehr betreibt in der nigerianischen Hauptstadt Niamey einen Lufttransportstützpunkt für militärische Einsätze in Westafrika. Dies spielt auch beim Abzug aus Mali eine wichtige Rolle.

Laut Kiesewetter könnte Deutschland eine Intervention der Ecowas militärisch begleiten, wenn die Ecowas dazu einlade und ein UN-Mandat vorliege. Alles in allem wäre es gut, wenn die afrikanischen Organisationen ihre Probleme selbst lösen würden und die Europäer sich im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit besser koordinieren würden.

180 Mitglieder der Regierungspartei festgenommen

Nach Angaben der demokratisch gewählten Regierungspartei haben die neuen Militärmachthaber seit dem Putsch mindestens 180 ihrer Mitglieder festgenommen. Unter ihnen sind Energieminister Mahamane Sani Mahamadou, der Sohn des ehemaligen Präsidenten Issoufou Mahamdou, Bergbauminister Ousseini Hadizatou und der Vorsitzende der Nigerischen Partei für Demokratie und Sozialismus (PNDS), Foumakoye Gado, sagte Sprecher Hamid N’Gadé am Montag.

Auch Innenminister Hama Adamou Souley, Verkehrsminister Oumarou Malam Alma und sein Stellvertreter Kalla Moutari wurden von den Putschisten festgenommen. Die „missbräuchlichen Festnahmen“ seien ein Beweis für „das repressive, diktatorische und illegale Verhalten“ des Militärs, sagte N’Gadé.

EU unterstützt Ecowas-Drohungen

Die EU unterstützte am Montag die Drohungen und Sanktionen der Ecowas. „Die Europäische Union unterstützt alle Maßnahmen der Ecowas als Reaktion auf den Putsch und wird sie schnell und entschlossen vorantreiben“, sagte EU-Außenbeauftragter Josep Borrell. Der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum bleibt das einzige nigerianische Staatsoberhaupt. Eine andere Autorität kann nicht anerkannt werden. Bazoum muss sofort und bedingungslos freigelassen und auf seinen Posten zurückgebracht werden.

Die EU drohte außerdem mit Vergeltungsmaßnahmen für den Fall von Angriffen auf diplomatische Einrichtungen und deren Personal. Die Verantwortlichen würden für ihr Handeln zur Verantwortung gezogen, warnte Borrell. Die Europäische Union wehrt sich gegen jeden Vorwurf einer unrechtmäßigen Einmischung von außen. Es geht darum, den Willen des nigerianischen Volkes zu respektieren, der in den Wahlen zum Ausdruck kommt.

Deutschland setzt die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit mit Niger aus

Nach dem Militärputsch in Niger hatte Deutschland zunächst die zwischenstaatliche Entwicklungshilfe für das westafrikanische Land eingestellt. „Wir als Entwicklungsministerium (BMZ) haben bereits letzte Woche alle Zahlungen an die nigerianische Regierung eingestellt. „Heute Morgen wurde auch beschlossen, die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit auszusetzen“, sagte eine Sprecherin des Entwicklungsministeriums am Montag in Berlin.

RND-Reporter im Niger im Mai 2023: „Das Land kann die Menschen nicht mehr ernähren“ Nirgendwo wächst die Bevölkerung schneller als im westafrikanischen Niger – mit möglicherweise katastrophalen Folgen für das Land. © Quelle: RND

Gesamtes Engagement auf dem Prüfstand

In Niger verhafteten Beamte am Mittwoch den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum und erklärten ihn für abgesetzt. „Die Putschisten müssen die Macht an den demokratisch gewählten Präsidenten zurückgeben“, sagte die BMZ-Sprecherin. Und: „Wir stehen innerhalb der Bundesregierung und mit unseren Partnern in engem Kontakt, um die Entwicklungen in Niger zu beobachten und zu bewerten.“

Das Auswärtige Amt wies darauf hin, dass die EU laufende Budgethilfemaßnahmen bereits ausgesetzt habe. „Außerdem haben wir seitens der Bundesregierung alle direkten Unterstützungszahlungen an die Zentralregierung von Niger bis auf Weiteres ausgesetzt. Darüber hinaus überprüfen wir derzeit unser gesamtes bilaterales Engagement in Niger und werden je nach Entwicklung in den nächsten Tagen selbstverständlich weitere Maßnahmen ergreifen.“

RND/dpa