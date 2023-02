Jake Paul staat zondagavond eindelijk tegenover Tommy Fury, waarbij het gevecht plaatsvindt in Saoedi-Arabië, dat live zal worden uitgezonden op talkSPORT.

Acht ronden zullen beslissen over de clash in de catchweight divisie van 185lbs.

‘The Problem Child’ heeft een bereik van 76 inch in vergelijking met Fury’s 80 inch.

Beiden zijn ongeslagen in het boksen en Fury boekte acht overwinningen, vier door knock-out.

En Paul won alle zes zijn gevechten waarvan er vier eindigden in een knock-out.

Paul stapte in december 2019 over naar professioneel boksen voordat hij in Miami vocht tegen mede-youtuber AnEsonGib.

Sindsdien heeft Paul voormalig UFC kampioen weltergewicht Tyron Woodley en Anderson Silva gebokst.

De Amerikaan versloeg Silva met eenparigheid van stemmen in september 2022 nadat hij Woodley had uitgeschakeld tijdens hun rematch in Florida in december 2021.

Fury daarentegen heeft nog niet eerder tegen dezelfde soort concurrenten gevochten, waarbij hij zich uitsluitend concentreerde op boksers en de meer traditionele route, terwijl zijn broer Tyson Fury de wereldkampioen zwaargewicht werd.

Het gevecht is ook te zien in Box Office in het VK, maar vanaf 19.00 uur op de radio op talkSPORT 2 voordat je vanaf 21.00 uur naar talkSPORT gaat voor het hoofdevenement.

Klik op om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website HIER voor de livestream.

