Erntedank in Lensahn: Am 6. Oktober lädt der Museumshof in Lensahn ab 10 Uhr zum Erntedankfest ein. Auf dem Programm stehen eine Brotsegnung am Vormittag und verschiedene Aktionen im Museumshof. Adresse: Bäderstraße 18, 23738 Lensahn.