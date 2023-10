Kiel: Tod nach Unfall – Frau war bereits in Lebensgefahr

Dramatisches Verbrechen in Kiel: Ein 17-Jähriger wurde am Mittwoch bei einer Gewalttat schwer verletzt und anschließend als Beifahrer eines Autos in einen Unfall verwickelt. Das Mädchen starb auf dem Weg ins Krankenhaus. Die Polizei nahm den Verdächtigen fest.

Gegen 16:30 Uhr kam es im Bereich Stresemannplatz/Andreas-Gayk-Straße der Kieler Innenstadt zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos. Nach aktuellem Ermittlungsstand fuhr ein Ford auf der Sophienblattstraße in Richtung Berliner Platz und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem VW, der auf der Straße Ziegelteich in Richtung Kaistraße fuhr. Bei der Kollision wurde der Ford über die Kreuzung geschleudert und prallte gegen den Eingang des Neuen Rathauses.

Ein Mädchen saß neben dem 19-jährigen Fahrer im Ford, der den Unfall verursacht hatte. Der am schwersten verletzte 17-Jährige hatte Verletzungen, die nicht vom Verkehrsunfall herrühren konnten. Trotz sofortiger Wiederbelebungsversuche durch den Rettungsdienst verstarb sie noch auf dem Weg ins Krankenhaus.

Erst eine schwere Gewalttat, dann ein Unfall in Kiel

Der 19-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen. Er liegt derzeit im Krankenhaus und ist noch nicht für eine Befragung geeignet. Er soll am Donnerstag dem Jugendrichter vorgeführt werden. Die beiden Personen im VW wurden wegen ihrer leichten Verletzungen in umliegenden Krankenhäusern behandelt.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass sich Tatverdächtiger und Opfer kannten. Nach Angaben der Polizei kam es vor dem Unfall zu Auseinandersetzungen in einer Wohnung im Stadtteil Gaarden. Aktuelle Ermittlungen deuten darauf hin, dass die junge Frau gegen ihren Willen mit dem Fahrzeug vom Standort weggebracht wurde und es anschließend zu dem Verkehrsunfall kam. (mp)