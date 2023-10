Geesthacht. Anstelle der regulären Busse, die in regelmäßigen Abständen verkehren und viele Haltestellen im 20-Minuten-Takt und nur wenige Haltestellen haben, gibt es einen Zug nach Hamburg. Darauf setzen vor allem die Grünen seit Jahren und kämpfen für eine Bahnverbindung von Geesthacht nach Hamburg. Nun kommen neue Signale aus Kiel. Der Landtag in Kiel treibe die Reaktivierung der heute zur AKN gehörenden Bahnstrecke Geesthacht-Bergedorf für den Personennahverkehr voran, berichten die Grünen und sprechen vom „nächsten Schritt für Geesthacht“.

In der Sitzung am Freitag haben die Fraktionen von CDU, Bündnis 90/Die Grünen, SSW und SPD einen Antrag eingebracht, die nächsten Schritte zur Reaktivierung der Bahnstrecke mit „hochwertigem Schienenpersonenverkehr“ einzuleiten. Einen ähnlichen Beschluss hatten die Hamburger Bürger bereits am Mittwoch einstimmig gefasst. „Dieser Beschluss ist der nächste Schritt auf dem Weg zu einem Bahnanschluss ab Geesthacht. Darauf hat die Stadt seit Jahrzehnten gewartet, deshalb freue ich mich, dass sich endlich etwas bewegt“, sagte Oliver Brandt, Abgeordneter von Bündnis 90/Die Grünen aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg. Und weiter: „Unsere Landesregierung ist beauftragt, gemeinsam mit Hamburg mit der Grundlagen- und Vorplanung zu beginnen.“ Auch die berechtigten Anliegen der Anwohner im Hinblick auf den Lärmschutz müssten berücksichtigt werden, betont Brandt. Denn entlang der Strecke formierte sich zuletzt Widerstand.

Die AKN könnte sich vorstellen, auf ihrer Strecke moderne Züge einzusetzen. Die jährlichen Betriebskosten würden bei rund 20 Millionen Euro liegen. © Quelle: Timo Jann

Neue Entwicklungsgebiete sind näher an die Trasse gerückt

Die AKN-Strecke wurde bisher vor allem von der Geesthachter Eisenbahngesellschaft (AGE) für Fahrten mit dem Museumszug der Dampflokomotive „Karoline“ genutzt. Selten verkehren Lokomotiven mit Waggons in Richtung des Kernkraftwerks Krümmel. In den letzten Jahrzehnten sind immer mehr Baugebiete näher an die Bahnlinie gerückt. Die Menschen dort haben nun Angst vor der Wiederaufnahme des regulären Zugverkehrs.

Vom Bahnhof Geesthacht, der im Bereich des heute als Jugendzentrum genutzten alten Bahnhofs an der Bahnstraße liegen soll, würde das Gleis durch Düneberg und an Besenhorst vorbei nach Escheburg führen. Im Bereich B 404 und A 25 könnte eine große Haltestelle mit einem Park&Ride-Parkplatz entstehen. Weitere Haltestellen wird es lediglich in Escheburg und Börnsen geben. In Bergedorf müssten die Fahrgäste dann von der Endhaltestelle zum S-Bahnhof laufen, um ihre Fahrt nach Hamburg fortzusetzen. Die Busse kommen direkt am S-Bahnhof an.

Die Bahnstrecke müsste viele Straßen überwinden

Die größte Herausforderung der Bahnverbindung ist die Überquerung der vielen Straßen, die das Gleis kreuzen. Bisher gibt es nur eine grobe Kostenschätzung. Sie gehen von Baukosten von mehr als 100 Millionen Euro und einer jährlichen Instandhaltung von 20 Millionen Euro aus.

Der alte Bahnhof an der Bahnstraße in Geesthacht ist heute Sitz des Jugendzentrums. Sollte die Bahnverbindung nach Hamburg reaktiviert werden, soll in der Gegend ein neuer „Hauptbahnhof“ entstehen. © Quelle: Timo Jann

„Heute setzen wir mit Hamburg ein klares, gemeinsames Signal zur Reaktivierung. „Die Strecke hat großes Potenzial, mehr Menschen für die Bahn zu begeistern und die Mobilitätswende weiter voranzutreiben“, sagt Nelly Waldeck, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen im Landtag. Nun wollen sie zügig mit den Vorplanungen beginnen, damit die Reaktivierung in Gang kommen kann.

Bis der erste Zug tatsächlich auf der Strecke fährt, dürfte bereits das neue Jahrzehnt eingeläutet sein. Brücken und Sicherungsanlagen sowie Lärmschutz müssten im Vorfeld umgesetzt werden. Ob das Projekt tatsächlich umgesetzt wird, hängt auch von den im Rahmen der nun vereinbarten Planung ermittelten Kosten ab. Und ob die Menschen bereit sind, auf die kurzen Servicezeiten der Busse zu verzichten. Denn das Angebot dürfte bei der Reaktivierung der Bahn deutlich eingeschränkt werden.

