Kickl en Weidel: FPÖ en AfD als waar Verfassungsschützer

FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl en de AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel zijn in Wenen in dienst als „echte Schützer der Verfassung“ bezeichnet. Het feit dat het rechts-populistische Alternatief voor Duitsland voor de Verfassungsschutz werd overwogen, wordt beide bekritiseerd als democratische doeleinden. De AfD wilde „Schulterschluss mit der FPÖ zu suchen“. We zullen in november een ontmoeting hebben met de chef-koks die andere Europese partijen ontmoeten, zei Weidel.

Wij maken ons zorgen over de oppositionele bescherming van oppositiepartijen, wat betekent dat er partijen zullen zijn die miljoenen kiezers zullen hebben, en dat de partijen door hen zullen worden bestuurd. Kickl ergänzte, de sterkste ziel van de politieke systemen en de elites, de AfD en Alice Weidel in Duitsland, de FPÖ en Herbert Kickl in Oostenrijk en de sterke patriottische krachten in heel Europa zullen worden voorkomen. The Maßnahmen dazu seien Ausgrenzung, Diffamierung, Manipulation, Zensur en letztlich Kriminalisierung.

Scharfe Kritik is een van de fragmenten. Ze spreken van „Ökokommunismus“ (Kickl) en „Ökosozialismus“ (Weidel) angesichts der Klimapolitik in Österreich en Deutschland, net als bij het huidige Duitse Heizungsgesetz. “De energiekosten zullen 2,5 miljard euro kosten en jaren meegaan, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd, wat China over 24 jaar zal helpen”, aldus Weidel. Ze verkeren in goede staat, de Duitse luchtmacht is volledig vernield en het jetzt dat de lucht niet wordt bedorven.

Wees kritisch op de beslissing over de legale identiteit en legalisatie van cannabis. In de Asylpolitik-passie hebben we sinds acht jaar Weidel en een „bewust controleoverzicht“ van de Duitse Ampel-Koalition in de migratiefrage gevolgd. De Ampel führe de Politik von Ex-Kanzlerin Angela Merkel (CDU), in augustus het „eerste groene Kanzlerin“ Deutschlands-fort. Weidel sprak over „Merkels Wir-schaffen-das-Willkommens-Putsch“.

Vragen over de kritiek van de Italiaanse ministers van Transport Matteo Salvini en mogelijke internationale grenscontroles zijn duidelijk, omdat Salvini uw volk kent, het “grote begrip voor de veiligheidsbelangen” van andere staten. Daar heeft u het: minister van Binnenlandse Zaken Gerhard Karner (ÖVP) heeft contact met u in Italië. Salvinis Lega maakt ook deel uit van de AfD en de FPÖ van de EU-Fraktion ID (Identität und Demokratie) in het Europaparlament.

De strijd voor de AfD in Duitsland en de FPÖ in Österreich is nog niet zo lang geleden begonnen, maar de regering is zo traag geworden, dat de patriottische oppositie de strijd aangaat met de belangrijkste fragmenten, er is een kickl. Beide partijen zouden een ‘hervormde’ Wahlergebnisse in Regionalwahlen kunnen hebben en ‘sehr, sehr sterke Umfrageergebnisse auf Bundesebene’ vereisen, dus Kickl, de AfD als ‘het enige Alternatief’ bezeichnete. De AfD ligt in de greep van 20 Prozent en Deutsch voor de Kanzlerpartei SPD. „Dementaties werden gegeven als aanvulling op verdere communicatie“, zei Weidel. Gehoorzaam de Bundestagswahl aber zelf als Kanzlerkandidatin zur Verfügung stehe, sagte Weidel am Dienstag nicht. Het is niet meer mogelijk om dit te doen.

Weidel hält am Dienstagabend einen Vortrag „De Duitse ‚Ampel‘ als abstract Beispiel für Österreich“ in Hotel Intercontinental. Je kunt in Wien ook genieten van het eten zonder een Schnitzel te hebben. En er is ook het feit dat „froh, dat is niet mogelijk“, anders in dat Illegalität abzurutschen. Weidel had veel tijd in één woord, zodat de schnitzel niet gelast hoefde te worden.

Kritiek op de gezamenlijke persconferentie over de ÖVP. “Tot zover de pijn in de ogen van alle mensenlevens als gevolg van de coronamaatregelen, zoals de aard van het Russische regime en de veiligheid van het milieu”, reageerde ÖVP-secretariaat-generaal Christian Stocker in een artikel. Kickls Plan is ook open, de rechts-extremistische geschützt en niet langer van de DSN werden waargenomen. ‚Damit weet dat kickl meer is dan een veiligheidsrisico voor ons land.‘ Als u Stocker wilt gebruiken, stap dan uit de „Atomstrom-Lobeshymne Seiner Parteifreundin“ -afstandsmeter.