Kickers Offenbach is gastheer voor VfR Aalen

van: Jörg Moll

Fußball-Regionalligist Kickers Offenbach hebben een eminente gewichtsoverwinning behaald: Durch ein Tor von Joker Dimitrij Nazarov in de 90. Minute bezwang daar de VfR Aalen en revanchierte sich damit voor de 1:2-Niederlage im Hinspiel. De OFC klettert damit vorerst auf Rang neun.

19. Speeltag: Kickers Offenbach – VfR Aalen 1:0 (0:0) Scheur: 1:0 Nazarov (90.) Karten: Müller (1), Breitenbach (6), Mesanovic (1) / Döringer, Odabas

90. + 7 minuten: Abpfiff in Offenbach. Er is immers een grote kans voor Marcos en een gelukkige toekomst in de Middenlinie van Ihm ist Schluss. Het OFC wordt welverdiend door degenen die betrokken zijn bij dramatische en emotionele ervaringen.

Kristjan Arh Cesen (Mitte, in het spel van de FSV Mainz 05 II) is werkzaam bij Kickers Offenbach signalen Ex-Klub VfR Aalen, vanaf het eerste seizoen in de Bieberer Berg gewechselt oorlog. © Patrick Scheiber

90. + 6 minuten: OFC-coach Neidhart zegt: Nachspielzeit abgelaufen. Normaal gesproken is Abstoß vom Offenbacher Tor.

90. + 5 minuten: Nazarov hat die Kugel alleine am Mittelkreis, aber bekeken de Kunstschuss, statt the free Kovacic einzusetzen. Witte hoed den Ball.

90. +3 minuten: Ook de OFC wechselt nogmal: Knothe kommt für Wanner. Kopfballstärke is gefragmenteerd. Insgesamt sechs minuten over de Nachspielzeit.

90. +2 minuten: Aalen wechselt: Szabo en Kabashi gehen, Kundruweit en Schaupp kommen.

90. Minuut: TOOOOOOOR FÜR DEN OFC! Die siebte Ecke brengt de OFC naar Führung. Nazarov trifft brachiale flach ins Tor.

89. Minuut: Aalen wechselt: Kraus kommt für Kindsvater.

88. Minuut: De laatste Standard na een overtreding op Marcos. Müller brengt zijn grimmige, Nazarov koopt het, Witte hält ihn wieder gut.

86. Minuut: Eerste actie van Kovacic, de straf wordt afgehandeld, er komt een leuke uitkomst, die wordt bewerkstelligd door Müller. Eén duidelijker lezen zodat de volgende dag aan de rechterkant sterft.

84. Minuut: Aalen wechselt: Preu kommt für Abruscia, der oorlog zal worden behandeld.

83. Minuut: Die Aalens plagen zichzelf met Krämpfen. Gleich twee Leute-mussen werden behandeld.

81. Minuut: Offizielle Zuschauerzahl: 5013.

79. Minuut: Nacht met OFC: Nazarov en Urbich gehen, Nazarov en Kovacic kommen. Daarvoor is het debuut in de Regional League.

77. Minuut: Gelb für Odabas wegen Ballwegschlagens.

75. Minuut: Alvarez zirkelt de Kugel een de Mauer, aber Witte leende in zijn Seitenaus. Wenig später setzt Diakite zum Solo an, wrd in letzter Sekunde bremst, Jopek clear zur Ecke.

74. Minuut: Alvarez geeft om de Freistoß, de manier waarop hij daar leeft, wordt gevormd door hints. 25 meter centrale positie.

72. Minuut: Jetzt ist der Wechsel perfekt: Jopek en Marcos komen voor Mesanovic en Garcia.

71. Minuut: Aalen im Vorwärtsgang: Aber Meiens Ball staat klaar aan de linkerkant.

70. Minuut: Het OFC wordt verdubbeld: Marcos en Jopek zijn voorbereid. Allereerst rijden we naar Aalen.

68. Minuut: De OFC overweegt meer kansen, maar het zal zeker het langst duren om deze te voltooien.

66. Minuut: Wie een kans heeft voor de Kickers: Urbichs Flanke nimmt Garcia met volledig risico – aber Witte klärt irgendwie zur Ecke, die aber nichts einbringt.

64. Minuut: Wieder Glück für Aalen. Mesanovic kreeg net als Letzter Mann een fout, die later opnieuw werd gespeeld. Het is een knifflig.

62. Minuut: Urbich beinahe mit dem Steal: Aber nach Ballgewinn gegen Torwart Witte am Sechzehner jump de Kugel ins Toraus. Aber: Gut gemacht vom Offenbacher Mittelstürmer.

60. Minuut: Het OFC bleibt am Drücker. Alvarez is de meester van de initiator.

59. Minuut: UEn de Ecke von Alvarez werd gegeven: Sorge köpft de Kugel an die Latte – zum drieten Mal Aluminium.

58. Minuut: JEn daar is het dan, de eerste wedstrijd voor de OFC in de rust. Na een goede combinatie, Müller zum Schuss, Wit foutloos zur Ecke.

55. Minuut: De eerste fase van de twee helften met de gasten. De OFC is nog geen speler in het spel. En wie is de Jayson Breitenbach, die de single catastrofhalen Ball in de Füße des Gegners speelt. Die Folge: Mesanovic ziet de overtreding, ziet Gelb.

52. Minuut: Aalen is letterlijk mutiger. Je kunt mij zien vanaf 22 meter hoogte, maar Brinkies heeft de Kugel sicher. Allerdings: Zuvor hatte Jayson Breitenbach in de lichte versie van de Ball.

49. Minuut: Die Aaleners zijn blij met hun dagelijkse ervaringen. En als je bij de Tor aankomt, kom je als eerste een ex-Aalian tegen: de Flanke van Kristjan Arh Cesen is klaar om naar Toraus te gaan.

47. Minuut: Szabo darf nochmal, wieder Ecke. Deze is goed: 2:2. Als de Zweite Ecke niet meer werkt, is er niets aan de hand.

46. ​​Minuut: Aalen is de eerste bestemming op zich. Szabos Flanke werd geblokkeerd door Garcia. Aber die gar nichts ein, die Ecke.

46. ​​Minuut: Der Ball wieder. Die Gäste wechseln eerst: Rahm kommt für Döringer. Het OFC is ongewijzigd.

20:06 uur: Die Mannschaften sind zurück. Het is oké om meer te weten.

45. +1 minuut: Halbzeit in Offenbach.

45 minuten: Immerhin: Zweite Ecke für den OFC. Urbich werd geblokkeerd bij Funfer. Als u niet weet dat u een gelkaart voor Breitenbach heeft, kunt u een afspraak maken met de gast.

44. Minuut: De OFC heeft meer spel, actie en spel, tempo en prestatie.

41. Minuut: Eerste langere balbezoekfase voor de Aalen. Laat ons alstublieft weten dat Moreno Giesel, die al heel lang Mesanovic den Ball is, weer bij ons durft te blijven.

38. Minuut: Zorg dat de OFC-Fans na Garcias Flachpass in het Strafraum Handspiel zijn besteld. Aber der Goode Scheidsrechter Lars Erbst (Gerlingen) gaan we weer.

37. Minuut: Eerste Gelbe für Offenbach: Müller ziet de tactische fout.

33. Minuut: De OFC heeft alles in Griff, duidelijk Feldvorteile.

31. Minuut: Aalen wacht in ieder geval voorzichtig af in de Offenbacher Helft. Het zal niet langer duren voordat de fans van ex-zwemmers permanent zingen.

29. Minuut: Op de Pressetribüne zit de co-trainer Jouke Faber. We zijn blij met de resultaten van onze bezoeken aan de Roten Karte in Stuttgart om de pijn en het lijden onder de gevolgen van een serieus feest te kunnen verwerken.

26. Minuut: De OFC-hoed wieder Alupech. Dieses Mal zirkelt Wanner die Kugel nach schöner Kombination aus 12, 13 Metern en Lattenkreuz.

25. Minuut: Volgende goede gelegenheid: Arh Cesen setzt beim Freistoß van links Moreno Giesel, oké, daar lag op Alvarez, daar schießt – knapp drüber.

24. Minuut: De Offenbacher sinds ze midden op de weg stonden, maken zich zorgen over het stadscentrum, maar ze bevinden zich ook op het pad.

20. Minuut: De OFC aan de linkerkant, aber Wanner, werd geblokkeerd. Eerste overwinning van de partij. Aber sterft nog Aalen weg.

18. Minuut: Eerste Gelbe Karte der Partie: Döringer ziet Alvarez en verdomd de tactische fout. Der Freistoß von Alvarez speelde in Toraus.

16. Minuut: Ik ben Aalener Block met eifrig Pyro zündet.

13. Minuut: Szabo is erwartungsgemäß schnell wieder da.

12. Minuut: Kurze Unterbrechung, weil der Aalener Szabo in Zweikampf een Platzwunde davon geragen hat. Nix Wildes moet aber draußen zijn behandeld. De OFC is kurz in Überzahl.

10 minuten: De Angriff der Kickers: Aber Garcia werd immers geblokkeerd bij Fun beim Schuss.

9. Minuut: De Aalener treten übrigens wie der OFC in het 4-2-3-1-systeem en. Zie ook: Witte – Döringer, Jürgensen, Odabas, Szabo – Meien, Kabashi – Wächter, Abruscia, Kindsvater – Diakite.

7. minuut: Riesenchance voor de OFC: Garcia flankt, Wanner ligt in de Mitte en Alvarez schlenzt de Kugel en de Rechts Pfosten. Dann verduidelijkt Aalen.

5 minuten: De OFC krijgt te horen dat Alvarez naar de Abseits zal komen.

3. minuut: Beide fanbases zijn afgestemd op het alarm, deze bevinden zich in het stadion zodat de plek vrij is aangezien ze voor langere tijd zijn.

2 minuten: Eerste Freistoß voor de OFC. Alvarez kreeg een fout, de Freistoß von Garcia verloor in de lucht en in de lucht, geen probleem voor Aalen.

1 minuut: Der Ball rolt. De laatste thuiswedstrijd van de OFC is dit jaar begonnen.

19:03 uur: Keine Stecknadel is klaar om te horen. Oprecht respect voor een geweldige trainer.

19:01 uur: Er is een korte minuut tijdens de laatste week van de Offenbach Bundesliga senior coach Lothar Buchmann, tijdens de laatste week van de afgelopen 87 jaar.

19:00: De Mannschaften zijn zo, nasskalt ist es. Aber rund 150 Aalener Fans zijn er sindsdien niet meer geweest.

18:58 uur: Aalen tritt in dieser Startformatie en: Witte – Szabo, Jürgensen, Meien, Döringer, Diakite, Abruscia, Kindsvater, Kabashi, Odabas, Wächter. Bank: Keller, Wick, Rahn, Kundruweit, Schaupp, Preu, Portella, Rapp, Kraus.

18.57 uur: Zo kun je de OFC-presentatie bekijken: Brinkies – Moreno Giesel, Breitenbach, Sorge, Arh Cesen – Müller, Mesanovic – Garcia, Alvarez, Wanner – Urbich. Bank: Becker – Vetter, Knothe, Pfeiffer, Jopek, Mrvelj, Marcos, Nazarov, Kovacic.

18.51 uur: De kickers waren erg blij met enkele wijzigingen en wisselingen in het startende team: voor de sterke Keanu Staude was Rafael Garcia op pad, voor Maik Vetter om Almin Mesanovic in de centrale regio te rijden. Aan de oever zul je twee grote persoonlijke problemen tegenkomen: Irwin Pfeiffer is sneller hersteld dan anderen. En in Oliver Kovacic sitzt eerste van de Toptorjäger der Gruppenliga-Reserve op de Bank. Der 21-Jährige hat 27 Mal in der siebthöchsten Spielklasse erzielt.

18.46 uur: De Ausgangslage: Der OFC (25 Punkte) ist Tablelenfter, de Gast van der Schwäbische Alb heeft als Zehnter een Punkt meer. In de wedstrijd wonnen ze in de laatste minuut met 2:1. Zuletzt verloor beide clubs: de OFC in Unterzahl beide Stuttgarter Kickers 0:1, de Aalener 1:6 tegen FC Homburg.

18.45 uur: Willkommen vom Bieberer Berg. De OFC was erbij tijdens twee rückrundenspiel den VfR Aalen.

Na de losse start in het tweede seizoen van de Fußball-Regionalliga Südwest met de 0:1-Niederlage bij Spitzenreiter hebben Stuttgarter Kickers de Offenbacher Kickers heute Abend de VfR Aalen zu Gast, bij dem im Hinspiel aine 1:2-Pleite gegeben hatte. “Wir haben immer noch die Möglichkeit, beter in de Rückrunde zu start dan in de Hinrunde”, zegt OFC-trainer Christian Neidhart.

De sfeer tussen de Stuttgart Kickers is heel duidelijk. “Als je een negatieve ervaring hebt en je daarvan bewust bent, bestaat er geen negatieve ervaring.” De onberechtige Roten Karte tegen Keanu Staude heeft immers de Elf gut präsentiert. Ohnehin hat Neidhart das Gefühl, dass die Mannschaft zületzt enger jijammengerückt sei. Sinds vier spelers uit sport en disciplines naar de U21 zijn verbannen, zei hun “Ruhe in der Kabine” Neidhart. “Wij kunnen onze kennis goed benutten.”

Gegner Aalen kam zjetzt gegen Homburg met 1:6 onder de Räder. Zo is Sache, maar Neidhart zegt: „Dat is de trots van het team, dat is het voetbalspel.“ Uitzicht van de gasten die bij Paolo Maiella (vernietigd) en de supporter Yannick Thermann (Gelbsperre) en Steffen Kienle zijn, van wie Homburg angeschlagen vom Platz mustste is. Der Stürmer kan een meniscusriss zükte en valt uit.

Je moet het langetermijnverlies van Maximilian Rossmann en Sascha Korb negeren met de mening van Keanu, de trots van de unberechtigten Roten Karten, die aanwezig waren in de wedstrijd met beide Stuttgarter Kickers, voor één partij. We werden ook mede getraind door Jouke Faber, die hem fel bekritiseerde vanwege een spel met interne ruimtebescherming.