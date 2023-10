Kickbokser Stella Hemetsberger: U stemt voor uw herstel

De dag begint met vrienden voor Stella Hemetsberger. Wees ’s ochtends voorbereid op de training. Sinds november traint de kickbokswereld in Nederland, jij kunt nu meedoen aan de training. Het trainen voor training is de routine voor de kampioenssporten, die nebenbei Sportwissenschaftenstudiert, een Polizeiausbildung absolviert en zum Spitzensportraam des Bundesministeriums für Inneres gehört. Ehrgeiz en Disziplin chen in de Salzburgerin früh in de Wiegegt zu sein. „Alles is op mijn eigen manier gedaan, wordt gescheiden en goed gedaan. Daarom wordt het automatisch gescheiden“, legt hij uit.

Na 13 jaar bokssport

Ik begon op dit pad tot aan het einde van Zufall. Na 13 jaar bedank ik je eerst voor je vrienden bij de RS-Gym in Siezenheim met de bokssport in Berührung. Sportlich is Hemetsberger aber schon immer gewesen. De Damals-oorlog was Schützling von Christin Fiedler en Roland Schwarz, die zijn heute noch trainiert. Für ästerreichische Verhältnisse begon Hemetsberger zwart früh met de Boxsport, in andere Ländern is het aber keine Seltenheit. Woanders is de vestiging van Sportart, waar je bij Wettkämpfen teilnehmen nog meer kunt genieten van Boxerinnen. „Als we met onze vrouwen trainen, zullen we ze nooit kunnen helpen, maar jou wel graag“, erkennen de Salzburgers, die daarom moeten vermijden de dupe te worden van hun liefde. Dus als je in 17 jaar voor het eerst een nat kamp hebt: je komt niet van de Hemetsberger af, maar „met mijn eerste natte kamp zal ik merken dat ik van de sport ga genieten“.

De Wereldspelen van 2022 in de VS waren een groot evenement

Mittlerweile duurt 24 jaar tijdens het beleg en de medailles. Eerste kürzlich die de Italiaanse Kickboxing World Cup won in Jesolo Gold. Een geweldige ervaring op de Wereldspelen van 2022 in de VS kun je hier zien: „Kickboksen is noch een leider, noch een Olympische sport. Deze Wereldspelen zijn sindsdien de Olympia voor ons geweest. Ik hoop dat alle emoties vervuld worden. En ze zijn natuurlijk. “ heel veel plezier.“ Ihr Kampfnaam „altijd hongerig“ is gebaseerd op de honger van iemand anders na herstel. Tijdens de laatste paar dagen training tijdens hun Hemetsberger-activiteiten: Na de Kickboxing Weltmeisterschaft in Portugal in november zullen we European Meisterschaft in Thaiboxing hebben in November En de politieschool begint weer.