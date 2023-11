vor 2 Stunden

„Ich hätte Make-up tragen sollen“, witzelte Donald Trump Jr. am Mittwoch, als eine Gruppe Fotografen ins Gericht stürmte, um ihn zu fotografieren.

Als leitender Angestellter der Trump Organization sagte er in einem mehrere Millionen Dollar teuren Zivilprozess aus, bei dem seine Familie einen beträchtlichen Teil ihres Geschäftsimperiums verlieren könnte.

Sein Kommentar gab den Ton für eine einstündige Charmeoffensive an, bei der Herr Trump Jr. unbeschwert mit dem Richter interagierte, während er seine Anwälte die Schlägerei für ihn erledigen ließ.

Der Richter hat bereits gefälschte Geschäftsunterlagen der Trump Organization festgestellt. In dieser Anhörung werden weitere Ansprüche und mögliche Strafen geklärt, die im schlimmsten Fall für die Familie dazu führen könnten, dass Herr Trump Jr. zusammen mit seinem Vater und seinem Bruder Eric praktisch die Fähigkeit verliert, in New York Geschäfte zu tätigen