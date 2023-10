Kibbuz Nir Oz. Shakhar Butler kehrte nach fast zwei Wochen in seinen Kibbuz zurück, um einen getöteten Freund zu begraben. Doch er trauert nicht nur um ihn, sondern um die gesamte Siedlung. Ein Viertel der Bewohner ist tot oder wird vermisst, seit Hamas-Terroristen den Kibbuz Nir Os angegriffen und verwüstet haben.

„Es war der glücklichste Ort der Welt“, sagt Butler, der in einer Landschaft aus geplünderten Häusern und von Kugeln durchsiebten Autos steht. „Es war ein grüner Ort, mit Tieren, Vögeln und Kindern, die herumliefen.“

„Sie haben die Häuser niedergebrannt, während sich Menschen darin befanden“, erinnert sich der dreifache Familienvater, der sich während des Angriffs am 7. Oktober stundenlang mit den Angreifern austauschte. „Die Leute, die entkommen sind, sind diejenigen, die entführt, getötet, hingerichtet, massakriert wurden … Es ist unvorstellbar. Es ist einfach unvorstellbar.“

Nir Os ist eine von mehr als 20 Städten im Süden Israels, die Ziel von Angriffen der militant-islamistischen Hamas aus dem Gazastreifen waren. In vielen Fällen ist die Verwüstung schockierend. Besonders hart traf es jedoch den Kibbuz auf einem Hügel mit Blick auf den Grenzzaun zum Gazastreifen. Am Donnerstag führten israelische Streitkräfte und zwei überlebende Bewohner eine Gruppe Journalisten, darunter einen AP-Reporter, durch die zerstörte Siedlung.

Die Menschen arbeiteten im Gemüseanbau und in einer Farbenfabrik

Am Morgen des Angriffs lebten etwa 400 Menschen in Nir Os. Die meisten von ihnen arbeiteten im Spargel- und anderen Gemüseanbau oder in der örtlichen Farben- und Dichtstofffabrik. Umgeben von der Negev-Wüste ist die Stadt immer noch eine grüne Oase mit einem botanischen Garten, in dem mehr als 900 Blumen-, Baum- und andere Pflanzenarten wachsen. Nun fehlen praktisch alle Menschen, die dem Dorf Leben eingehaucht haben.

Die Behörden sind immer noch dabei, Leichen zu identifizieren. Mehr als zwei Dutzend Todesfälle wurden bereits bestätigt, unter den rund 200 im Gazastreifen entführten Geiseln werden Dutzende weitere Menschen vermutet.

Terroristen nutzten vermutlich die Hand, um Geiseln zu entführen

Am Donnerstag veröffentlichte die israelische Armee ein Papier, in dem es hieß, es handele sich um einen Leitfaden, den Extremisten bei der Entführung von Geiseln verwendeten. Dazu gehörte die Anweisung, Reifen an der Tür von Notunterkünften anzuzünden, um die Menschen darin auszuräuchern. Die Echtheit des Handbuchs konnte zunächst nicht unabhängig bestätigt werden. Es ist auch nicht bekannt, ob es von den etwa 200 Angreifern in Nir Os genutzt wurde.

Insgesamt seien rund 100 Kibbuzbewohner tot oder vermisst, sagt Ron Bahat, der in Nir Os geboren wurde und dort den größten Teil seines Lebens verbrachte. Der 57-Jährige erzählt, wie die Terroristen mehrfach versuchten, in den Bunker einzudringen, in dem er und seine Familie sich während des Anschlags verbarrikadiert hatten. Zum Glück sei ihnen das nicht gelungen, „und zum Glück haben wir überlebt“, sagt Bahat.

Blut fließt durch verlassene Gebäude

Bei einem Spaziergang durch Nir Os wird immer wieder deutlich, wie abrupt Menschen aus ihrem Leben gerissen wurden. In einigen der zerstörten Häuser drehen sich noch immer Deckenventilatoren, und in einem steht noch eine Schüssel mit selbstgebackenen Keksen auf dem Küchentisch. Vor einem anderen liegen ein Dreirad und Spielzeug auf dem Rasen vor dem Haus.

Doch angesichts der Zerstörung verblassen solche Zeichen der Normalität. Fast 20 Autos mit zerschossenen Fenstern parken entlang eines Kiefernwaldes, auf vielen von ihnen ist das arabische Wort für Palästina in Orange aufgesprüht. In einem Haus verläuft eine Blutspur durch die kaputte Tür des Tierheims; in einem anderen sind Blutflecken neben einer umgestürzten Wiege zu sehen.

„Ich habe immer gehofft, dass es eines Tages Frieden geben würde“

Laut Bahat wollen einige Überlebende irgendwann nach Nir Os zurückkehren. Doch der Kibbuz, den sie kannten, existiert nicht mehr, wie er und Butler sagen.

„Ich habe viele Freunde verloren“, sagt Butler. „Wir haben immer gehofft, dass es eines Tages eine Art Frieden zwischen uns und der anderen Seite geben würde.“ An diesem Traum festzuhalten fiel schon lange vor dem Anschlag schwer – an Tagen, an denen die Sirenen des Kibbuz vor Raketenangriffen aus dem Gazastreifen warnten. Aber bei weitem nicht so schwer wie jetzt.

RND/AP