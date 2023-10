Nachdem ich mir eine Auszeit genommen hatte, kehrte ich diese Woche zurück und stellte fest, dass mein Posteingang mit Nachrichten über KI-Tools, Probleme, Fehltritte und Abenteuer überflutet war. Und was auffiel, war, wie viel investiert wurde, damit KI-Chatbots vorgeben, jemand anderes zu sein.

Im Fall von Meta erweiterte CEO Mark Zuckerberg die Besetzung von KI-Charakteren, mit denen die mehr als 3 Milliarden Nutzer des Technologieriesen auf beliebten Meta-Plattformen wie Facebook, Instagram, Messenger und WhatsApp interagieren können. Diese Charaktere basieren auf echten Prominenten, Sportlern und Künstlern, darunter dem Musiker Snoop Dogg, der berühmten Persönlichkeit Kylie Jenner, dem Ex-Quarterback Tom Brady, dem Tennisstar Naomi Osaka, einer anderen berühmten Person, Paris Hilton, und der gefeierten englischen Schriftstellerin Jane Austen.

„Die Charaktere bieten den Leuten eine Möglichkeit, Spaß zu haben, Dinge zu lernen, Rezepte zu besprechen oder einfach nur die Zeit zu vertreiben – alles im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme mit Freunden und Familie“, sagten Führungskräfte des Unternehmens gegenüber der New York Times über all diese vorgetäuschten Freunde, die man jetzt haben kann unterhalten mit.

Zuckerberg sagte: „Die Menschen werden nicht mit einer einzigen superintelligenten KI interagieren wollen – die Menschen werden mit einer Reihe verschiedener interagieren wollen.“

Aber lasst uns nicht so tun, als ob es uns bei den Fake Buddys nur darum geht, mit Familie und Freunden in Kontakt zu kommen. Wie wir wissen, geht es nur ums Geld, und im Moment befinden sich Technologieunternehmen in einem Landraub, bei dem Meta derzeit gegen andere KI-Giganten antritt, darunter ChatGPT von OpenAI, Bing von Microsoft und Bard von Google. Dies ist ein Punkt, den auch die Times anmerkte: „Für Meta könnte die breite Akzeptanz seiner neuen KI-Produkte das Engagement in seinen vielen Apps, von denen die meisten auf Werbung angewiesen sind, um Geld zu verdienen, erheblich steigern. Mehr Zeit, die in den Apps von Meta verbracht wird, bedeutet, dass mehr Werbung geschaltet wird.“ seine Benutzer.“

Sicherlich war Meta nicht der Erste, der auf die Idee kam, Persönlichkeiten oder Charaktere zu erschaffen, um Konversations-KI-Chatbots ein menschliches Gesicht zu verleihen (siehe ELIZA, die Ende der 60er Jahre geboren wurde). Und das scheint ein Ansatz zu sein sich auszahlen.

Die zwei Jahre alte Character.ai, die es Ihnen ermöglicht, mit Chatbots zu interagieren, die auf berühmten Persönlichkeiten wie Taylor Swift und Albert Einstein und fiktiven Charakteren wie Nintendos Super Mario basieren, ist eine der meistbesuchten KI-Websites und sucht Berichten zufolge nach einer Finanzierung, die dazu beitragen würde Laut Bloomberg liegt die Bewertung des Startups bei 5 bis 6 Milliarden US-Dollar. Diese Woche hat Character.ai, mit dem Sie auch Ihre eigenen persönlichkeitsgesteuerten Chatbots erstellen können, eine neue Funktion für Abonnenten namens Character Group Chat eingeführt, mit der Sie und Ihre Freunde mit mehreren KI-Charakteren gleichzeitig chatten können. (Jetzt haben Sie die Chance, Swift und Mario zu Ihren Gruppenchats hinzuzufügen.)

Aber es macht nur dann Spaß, berühmte Leute zu nutzen, um KI zu verkaufen, wenn diese Leute dabei sind – und damit meine ich, dass sie für ihre KI-Avatare bezahlt werden. Anfang des Monats warnte der Schauspieler Tom Hanks die Leute vor einer Dentalwerbung, in der sein Konterfei ohne seine Zustimmung verwendet wurde. „In acht nehmen!!“ Hanks erzählte es seinen 9,5 Millionen Instagram-Followern. „Da draußen gibt es ein Video, in dem ein Zahnarztplan mit einer KI-Version von mir beworben wird. Ich habe damit nichts zu tun.“

Hanks sagte in einem Podcast im April die Gefahren voraus, die von KI ausgehen. „Wenn ich wollte, könnte ich mich jetzt zusammensetzen und eine Serie von sieben Filmen vorschlagen, in denen ich die Hauptrolle spielen würde und in denen ich von jetzt an bis zum Kommen des Königreichs 32 Jahre alt wäre. Jeder kann sich jetzt in jedem Alter neu erschaffen.“ erfolgen mittels KI oder Deepfake-Technologie … Ich kann Ihnen sagen, dass in allen Gilden, allen Agenturen und allen Anwaltskanzleien Diskussionen geführt werden, um die rechtlichen Konsequenzen meines Gesichts zu ermitteln und meine Stimme – und die aller anderen – ist unser geistiges Eigentum.“

Natürlich hatte er mit all diesen Diskussionen recht. Die Writers Guild of America hat gerade den Autorenstreik mit Hollywood beendet, nachdem sie sich auf Bedingungen für den Einsatz von KI in Film und Fernsehen geeinigt hatte. Aber die von SAG-AFTRA vertretenen Akteure kämpfen immer noch darum, wobei einer der Knackpunkte die Verwendung „digitaler Nachbildungen“ ist.

Hier sind die anderen Aktivitäten in der KI, die Ihre Aufmerksamkeit wert sind.

ChatGPT kann jetzt hören und sprechen – zu einem Preis

OpenAI führt in ChatGPT neue Sprach- und Bildfunktionen ein, mit denen Sie „ein Sprachgespräch führen oder ChatGPT zeigen können, worüber Sie sprechen“. Die neuen Funktionen stehen Personen zur Verfügung, die für die Nutzung des Chatbots zahlen (ChatGPT Plus kostet 20 US-Dollar pro Monat).

Das Unternehmen sagt: „Machen Sie auf Reisen ein Foto von einem Wahrzeichen und führen Sie ein Live-Gespräch darüber, was daran interessant ist. Wenn Sie zu Hause sind, machen Sie Fotos von Ihrem Kühlschrank und Ihrer Speisekammer, um herauszufinden, was es zum Abendessen gibt (und stellen Sie weitere Fragen dazu). Ein Schritt-für-Schritt-Rezept. Helfen Sie Ihrem Kind nach dem Abendessen bei einer Matheaufgabe, indem Sie ein Foto machen, die Aufgabenstellung einkreisen und Hinweise mit Ihnen beiden teilen lassen.

Wie ist es also, mit ChatGPT zu sprechen? Die Rezensentin des Wall Street Journal, Joanna Stern, beschreibt es als ähnlich dem Film Her, in dem sich Joaquin Phoenix in ein KI-Betriebssystem namens Samantha verliebt, gesprochen von Scarlett Johansson.

„Die natürliche Stimme, der Gesprächston und die eloquenten Antworten sind zeitweise kaum von einem Menschen zu unterscheiden“, schreibt Stern. „Aber Sie sprechen definitiv immer noch mit einer Maschine. Die Reaktionszeit … kann extrem langsam sein und die Verbindung kann fehlschlagen – ein Neustart der App hilft. Ein paar Mal wurde das Gespräch abrupt unterbrochen (ich dachte, nur unhöfliche Menschen täten das). Das!)“

Eine unhöfliche KI? Vielleicht werden die Chatbots doch menschlicher.

Auf Wiedersehen, menschliche Fokusgruppen; Hallo, synthetische Menschen?

Apropos menschenähnlichere KIs: Ein Unternehmen namens Fantasy erschafft „synthetische Menschen“ für Kunden wie Ford, Google, LG und Spotify, um ihnen zu helfen, „mehr über Zielgruppen zu erfahren, Produktkonzepte zu durchdenken und sogar neue Ideen zu generieren“, berichtete Wired.

„Fantasy nutzt die Art von maschineller Lerntechnologie, die Chatbots wie ChatGPT von OpenAI und Bard von Google antreibt, um seine synthetischen Menschen zu erschaffen“, so Wired. „Das Unternehmen gibt jedem Agenten Dutzende von Merkmalen, die aus der ethnografischen Forschung an realen Menschen stammen, und speist sie in kommerzielle große Sprachmodelle wie GPT von OpenAI und Claude von Anthropic ein. Seine Agenten können auch so eingerichtet werden, dass sie Kenntnisse über bestehende Produktlinien oder Unternehmen haben, also sie.“ kann sich über die Angebote eines Kunden unterhalten.“

Der Mensch ist nicht vollständig aus dem Kreislauf ausgeschlossen. Fantasy erzählte Wired, dass man für den Öl- und Gaskonzern BP Fokusgruppen gebildet habe, die sowohl aus echten Menschen als auch aus künstlichen Menschen bestehen, und sie gebeten habe, ein Thema oder eine Produktidee zu diskutieren. Das Ergebnis? „Während ein Mensch möglicherweise müde wird, Fragen zu beantworten, oder nicht auf so viele Arten antworten möchte, kann ein synthetischer Mensch weitermachen“, sagte Roger Rohatgi, globaler Designchef von BP, gegenüber der Veröffentlichung.

Das Endziel könnte also darin bestehen, dass die Bots einfach miteinander reden. Aber es gibt einen Haken: KI-Charaktere zu trainieren ist keine leichte Aufgabe. Wired sprach mit Michael Bernstein, einem außerordentlichen Professor an der Stanford University, der beim Aufbau einer Chatbot-Community namens Smallville mitgewirkt hat, und es umschrieb ihn folgendermaßen:

„Jeder, der KI nutzen möchte, um echte Menschen zu modellieren, sollte laut Bernstein daran denken, sich zu fragen, wie getreu Sprachmodelle tatsächlich reales Verhalten widerspiegeln. Auf diese Weise generierte Charaktere sind nicht so komplex oder intelligent wie echte Menschen und neigen möglicherweise dazu, stereotyper und weniger vielfältig zu sein.“ als Informationen, die aus realen Bevölkerungsgruppen stammen. Wie man die Modelle dazu bringen kann, die Realität getreuer widerzuspiegeln, ist „noch eine offene Forschungsfrage“, sagt er.

Warum Ethik und Vertrauen wichtig sind

Deloitte hat seinen Bericht zum „Stand von Ethik und Vertrauen in die Technologie“ für 2023 aktualisiert. Sie können den 53-seitigen Bericht hier herunterladen. Es lohnt sich, es zu lesen, und sei es auch nur, um daran zu erinnern, dass die Art und Weise, wie KI-Tools und -Systeme entwickelt, eingesetzt und genutzt werden, ganz in unserer Hand liegt.

Deloittes TL;DR? Organisationen sollten „vertrauenswürdige und ethische Grundsätze für neue Technologien entwickeln“ und mit „anderen Unternehmen, Regierungsbehörden und Branchenführern zusammenarbeiten, um einheitliche, ethisch belastbare Vorschriften für neue Technologien zu schaffen“.

Und wenn nicht? Deloitte listet den Schaden auf, der durch ethische Fehltritte entsteht, darunter Rufschädigung, menschlicher Schaden und behördliche Strafen. Der Forscher stellte außerdem fest, dass finanzieller Schaden und Unzufriedenheit der Mitarbeiter Hand in Hand gehen. „Unethisches Verhalten oder ein Mangel an sichtbarer Beachtung der Ethik kann die Fähigkeit eines Unternehmens, Talente anzuziehen und zu halten, beeinträchtigen. Eine Studie ergab, dass Mitarbeiter von Unternehmen, die an ethischen Verstößen beteiligt waren, im darauffolgenden Jahrzehnt im Vergleich zu Arbeitnehmern in anderen Unternehmen durchschnittlich 50 % ihres Gesamteinkommens verloren.“ .“

Laut einer Zusammenfassung der Ergebnisse der CNET-Schwesterseite ZDNET stellte der Forscher außerdem fest, dass 56 % der Fachleute unsicher sind, ob ihre Unternehmen ethische Richtlinien für den Einsatz von KI haben.

Arbeiten am Rande der Gehirnchirurgie



Eine der Herausforderungen bei der Entfernung von Hirntumoren besteht für Chirurgen darin, zu bestimmen, wie viel um die Ränder des Tumors herum entfernt werden muss, um sicherzustellen, dass alle schädlichen Bestandteile entfernt wurden. Das ist, gelinde gesagt, eine heikle Angelegenheit, denn laut einer neuen Studie muss ein „heikles Gleichgewicht zwischen der Maximierung des Ausmaßes der Resektion und der Minimierung des Risikos neurologischer Schäden“ gefunden werden.

Dieser Bericht, der diese Woche in Nature veröffentlicht wurde, bietet Neuigkeiten über einen faszinierenden Fortschritt in der Tumorerkennung dank eines neuronalen KI-Netzwerks. Wissenschaftler in den Niederlanden haben ein Deep-Learning-System namens Sturgeon entwickelt, das Chirurgen dabei helfen soll, dieses empfindliche Gleichgewicht zu finden, indem es dabei hilft, während der Operation ein detailliertes Profil des Tumors zu erstellen.

Sie können den Nature-Bericht lesen, aber ich teile die einfache englische Zusammenfassung des New York Times-Wissenschaftsjournalisten Benjamin Mueller: „Bei der Methode scannt ein Computer Segmente der DNA eines Tumors und ermittelt dabei bestimmte chemische Modifikationen, die eine detaillierte Diagnose ermöglichen können.“ von der Art und sogar vom Subtyp des Gehirntumors. Diese Diagnose, die in den frühen Stadien einer stundenlangen Operation erstellt wird, kann Chirurgen bei der Entscheidung helfen, wie aggressiv sie operieren sollen.“

Bei Tests an gefrorenen Tumorproben aus früheren Hirntumoroperationen diagnostizierte Sturgeon innerhalb von 40 Minuten nach Beginn der DNA-Sequenzierung 45 von 50 Fällen genau, so die Times. Und dann wurde es bei 25 lebenden Gehirnoperationen getestet, die meisten davon an Kindern, und lieferte 18 richtige Diagnosen.

Die Times stellte fest, dass einige Gehirntumoren schwer zu diagnostizieren sind und dass nicht alle Krebsarten mithilfe der chemischen Modifikationen diagnostiziert werden können, die die neue KI-Methode analysiert. Dennoch ist es ermutigend zu sehen, was mit neuen KI-Technologien im weiteren Verlauf der Forschung möglich sein könnte.

KI-Wort der Woche: KI

Angesichts des ganzen Geredes oben darüber, wie KIs eingesetzt werden, um vorgetäuschte Versionen echter Menschen zu erschaffen (abgesehen von Super Mario), würde ich für diese Woche das Wort „Anthropomorphismus“ wählen, bei dem es darum geht, nichtmenschlichen Dingen menschenähnliche Eigenschaften zuzuschreiben. Aber darüber habe ich in der Ausgabe von AI and You vom 19. August berichtet.

Stattdessen biete ich die Definition des Europarats für „künstliche Intelligenz“ an:

Eine Reihe von Wissenschaften, Theorien und Techniken, deren Zweck darin besteht, die kognitiven Fähigkeiten eines Menschen durch eine Maschine zu reproduzieren. Aktuelle Entwicklungen zielen darauf ab, einer Maschine komplexe Aufgaben anvertrauen zu können, die zuvor einem Menschen übertragen wurden. Allerdings wird der Begriff der künstlichen Intelligenz von Experten kritisiert, die zwischen „starker“ KI (die in der Lage ist, ganz unterschiedliche Fachprobleme völlig selbstständig zu kontextualisieren) und „schwacher“ oder „moderater“ KI (die in ihrem Ausbildungsfeld äußerst gute Leistungen erbringt) unterscheiden. . Nach Ansicht einiger Experten würde eine „starke“ KI Fortschritte in der Grundlagenforschung erfordern, um die Welt als Ganzes modellieren zu können, und nicht nur Verbesserungen der Leistung bestehender Systeme.

Zum Vergleich zitiert hier das US-Außenministerium den National Artificial Intelligence Act von 2020:

Der Begriff „künstliche Intelligenz“ bezeichnet ein maschinenbasiertes System, das für eine Reihe von vom Menschen definierten Zielen Vorhersagen, Empfehlungen oder Entscheidungen treffen kann, die reale oder virtuelle Umgebungen beeinflussen.

Anmerkung der Redaktion: CNET verwendet eine KI-Engine, um bei der Erstellung einiger Geschichten zu helfen. Weitere Informationen finden Sie in diesem Beitrag.