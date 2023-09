Es klingt sehr nach Science-Fiction, woran australische Wissenschaftler gerade arbeiten. Eine von ihnen entwickelte künstliche Intelligenz ist in der Lage, das Risiko unzähliger verschiedener Krankheiten vorherzusagen. Und das ist nicht alles. Das Tool will auch Knochenbrüche und Stürze vorhersagen. Worum geht es?

Software erkennt mehrere Vorboten

Dahinter steckt Software, schreibt das Team der Edith Cowan University, die Scans analysiert, um die Knochendichte zu bestimmen. Auf diesen sind mehrere Vorboten zu sehen:

Ungefähr eins Verkalkung der Bauchaorta was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht.

was das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall erhöht. Der Scan zeigt auch, ob a Osteoporose was das Risiko für Stürze, Brüche und Demenz erhöht.

Es genügt ein Knopfdruck. Die weitere Analyse bestimmter Programme dauerte in der Regel fünf bis 15 Minuten. Die neue Software hingegen ist viel schneller und kann an einem Tag rund 60.000 Bilder überprüfen.

„Da diese Bilder und automatisierten Ergebnisse zum Zeitpunkt der Knochendichteprüfung schnell und einfach erfasst werden können, könnte dies in Zukunft zu neuen Ansätzen für die Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und die Krankheitsüberwachung in der klinischen Praxis führen“, sagte Studienleiter Joshua Lewis. Diese deutliche Effizienzsteigerung wird dazu beitragen, gesundheitliche Probleme im späteren Leben zu vermeiden. Das Team veröffentlichte seine Ergebnisse in der Fachzeitschrift The Lancet.

KI weist eine hohe Trefferquote auf

Bei der Prüfung der Bilder habe die Software eine hohe Trefferquote gehabt, heißt es weiter. Dieser lag bei 80 Prozent – ​​„ein beeindruckender Wert, wenn man bedenkt, dass es sich um die erste Version der Software handelte“. Nur in drei Prozent der Fälle hätte das Programm fälschlicherweise Entwarnung gegeben. Das Team arbeitet nun an weiteren, verbesserten Versionen des Tools, bis es in großem Maßstab eingesetzt werden kann.

Weitere Vorboten häufiger Krankheiten

Solange solche Scans noch nicht weit verbreitet sind, gibt es immer noch Möglichkeiten, bestimmte Krankheiten vorherzusagen. Achten Sie auf die folgenden Warnungen:

Vorboten eines Herzinfarkts

Ein Herzinfarkt kann ohne Vorwarnung auftreten. Nach Angaben der Deutschen Herzstiftung haben etwa 50 Prozent aller Herzinfarktpatienten Symptome, die 24 bis 28 Stunden vorher auftreten. Da bei einem Herzinfarkt jede Sekunde zählt, sollten Betroffene oder Anwesende beim Auftreten folgender Anzeichen sofort den Notarzt unter der Telefonnummer 112 rufen, denn es handelt sich um Alarmsignale:

Starke Schmerzen und Druck in der Brust

Kurzatmigkeit ohne oder bei der geringsten Anstrengung

Massives Engegefühl in der Brust

starkes Brennen in der Brust

Kalter Schweiß und kalte, fahle Haut

Übelkeit und Erbrechen

Schmerzen im Oberbauch

Vorboten der Demenz

Demenz führe zu Beeinträchtigungen, die Gedächtnis, Denken, Sprache und Orientierung beeinträchtigen, schreibt das Portal „Demenz-behandeln.de“. Auch Veränderungen im Sozialverhalten und in der Persönlichkeit können Symptome sein. Darüber hinaus sind enthalten: