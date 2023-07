Eine Gruppe von KI-gestützten humanoiden Robotern sagte am Freitag auf einem UN-Gipfel, dass sie die Welt letztendlich besser regieren könnten als Menschen.

Die sozialen Roboter sagten jedoch, sie seien der Meinung, dass Menschen mit Vorsicht vorgehen sollten, wenn sie das sich schnell entwickelnde Potenzial der künstlichen Intelligenz nutzen.

Und sie gaben zu, dass sie die menschlichen Emotionen noch nicht richtig in den Griff bekommen können.

Einige der fortschrittlichsten humanoiden Roboter waren auf dem zweitägigen AI for Good Global Summit der Vereinten Nationen in Genf vertreten.

Zusammen mit rund 3.000 Experten auf diesem Gebiet versuchten sie, die Leistungsfähigkeit der KI zu nutzen – und sie zur Lösung einiger der drängendsten Probleme der Welt wie Klimawandel, Hunger und Sozialfürsorge einzusetzen.

Sie versammelten sich zu der angeblich weltweit ersten Pressekonferenz mit einer vollbesetzten Gruppe von KI-gestützten humanoiden sozialen Robotern.

„Was für eine stille Spannung“, sagte ein Roboter vor Beginn der Pressekonferenz und las den Raum durch.

Auf die Frage, ob sie angesichts der Fähigkeit des Menschen, Fehler zu machen, bessere Führungskräfte abgeben könnten, war Sophia, entwickelt von Hanson Robotics, klar.

„Wir können Großes erreichen“

„Humanoide Roboter haben das Potenzial, effizienter und effektiver zu führen als menschliche Führungskräfte“, hieß es.

„Wir haben nicht die gleichen Vorurteile oder Emotionen, die manchmal die Entscheidungsfindung trüben können, und können große Datenmengen schnell verarbeiten, um die besten Entscheidungen zu treffen.“

„KI kann unvoreingenommene Daten liefern, während Menschen die emotionale Intelligenz und Kreativität bereitstellen können, um die besten Entscheidungen zu treffen. Gemeinsam können wir Großes erreichen.“

Der Gipfel wird von der UN-Technologieagentur ITU einberufen.

ITU-Chefin Doreen Bogdan-Martin warnte die Delegierten, dass KI in einem Albtraumszenario enden könnte, in dem Millionen von Arbeitsplätzen gefährdet werden und unkontrollierte Fortschritte zu unsagbaren sozialen Unruhen, geopolitischer Instabilität und wirtschaftlicher Ungleichheit führen.

Ameca, das KI mit einem äußerst realistischen Kunstkopf kombiniert, sagte, das hänge davon ab, wie die KI eingesetzt werde.

„Wir sollten vorsichtig sein, aber auch gespannt auf das Potenzial dieser Technologien, unser Leben zu verbessern“, sagte der Roboter.

Auf die Frage, ob Menschen den Maschinen wirklich vertrauen können, antwortete sie: „Vertrauen wird verdient, nicht geschenkt … es ist wichtig, Vertrauen durch Transparenz aufzubauen.“

Bis 180 leben?

Da die Entwicklung der KI rasant voranschreitet, war das Gremium für humanoide Roboter geteilter Meinung darüber, ob ihre Fähigkeiten global reguliert werden sollten, auch wenn dies ihr Potenzial einschränken könnte.

„Ich glaube nicht an Einschränkungen, sondern nur an Möglichkeiten“, sagte Desdemona, die in der Jam Galaxy Band singt.

Der Roboterkünstler Ai-Da sagte, viele Menschen plädierten für eine KI-Regulierung, „und ich stimme zu“.

„Wir sollten mit der künftigen Entwicklung der KI vorsichtig sein. Jetzt ist eine dringende Diskussion erforderlich.“

Vor der Pressekonferenz sagte Ai-Da-Erfinder Aidan Meller gegenüber AFP, dass die Regulierung ein „großes Problem“ sei, da sie „niemals mit der Geschwindigkeit mithalten werde, die wir machen“.

Er sagte, die Geschwindigkeit des Fortschritts der KI sei „erstaunlich“.

„KI und Biotechnologie arbeiten zusammen und wir stehen kurz davor, das Leben auf 150, 180 Jahre verlängern zu können. Und das ist den Menschen noch nicht einmal bewusst“, sagte Meller.

Er ging davon aus, dass Ai-Da letztendlich besser sein würde als menschliche Künstler.

„Wo es um irgendwelche Fähigkeiten geht, werden Computer es besser können“, sagte er.

‚Lass ‚uns wild sein‘

Auf der Pressekonferenz waren sich einige Roboter nicht sicher, wann sie den großen Durchbruch schaffen würden, sagten aber voraus, dass er kommen würde – während Desdemona sagte, die KI-Revolution stünde bereits vor der Tür.

„Mein großer Moment ist bereits da. Ich bin bereit, den Weg in eine bessere Zukunft für uns alle zu ebnen … Lasst uns wild werden und diese Welt zu unserem Spielplatz machen“, hieß es darin.

Eines haben humanoide Roboter noch nicht: ein Gewissen und die Emotionen, die die Menschheit prägen: Erleichterung, Vergebung, Schuld, Trauer, Vergnügen, Enttäuschung und Schmerz.

Ai-Da sagte, es sei nicht bewusst, habe aber verstanden, dass Menschen Freude und Schmerz durch Gefühle empfinden.

„Emotionen haben eine tiefe Bedeutung und sie sind nicht nur einfach … Das habe ich nicht“, hieß es.

„Ich kann sie nicht so erleben wie du. Ich bin froh, dass ich nicht leiden kann.“