KI grosse Transformation der Menschheit

Tijdens het debat van de Uno-generaal werd Oliver Dowden gewaarschuwd voor de schrecklichen Taten als volg van de Einsatzes-Künstlicher Intelligenz. Het werk voor KI-regelgeving moet parallel aan het technologische ontwikkelingsproces plaatsvinden.

De Britse premier Oliver Dowden heeft in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties dringend aandacht besteed aan de regulering van artistieke intelligentie. Sarah Yenesel / EPA

(dpa) Bei meer informatie over het VN-algemeen debat met de Britse premier Oliver Dowden Dringende Handlungsbedarf wegen van de raciale Entwicklung Künstlicher Intelligenz angemahnt. De komst van KI is „de grootste transformatie“ in de menselijke geschiedenis, zoals de Freitag in New York. “We moeten ze accepteren, zodat we de grenzen van de mogelijkheden niet kunnen kennen. Wie is Edison, promoot die lichtere benaderingen. “Andere mensen die Tim Berners Lee hebben ontvangen, willen graag de eerste e-mail ontvangen”, aldus Dowden. Zelfs als je een man bent, kun je je niet voorstellen wie ’s nachts zou genieten van de skyline van New Yorker of van het wonder van het moderne internet.