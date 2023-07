In der Folge vom 13. Juli Die Kardashianer, Khloe half Rob, eine Geburtstagsparty mit Schmetterlingsmotiv für Dream zu veranstalten. Während wir an der Party teilnahmen, Scott Disick– der Kinder teilt Mason13, Penelope11, und Regieren8, mit ex Kourtney Kardashian– bemerkte gegenüber Khloe, dass sie „so etwas wie eine Co-Elternmutter von Dream“ zu sein scheine, was die Mitbegründerin von Good American dazu veranlasste, scherzhaft zu antworten: „Nur eine dritte Mutter.“

„Das dritte Rad“, witzelte Khloe, „wie die meisten Dinge im Leben.“

In ihrem Instagram-Stories-Beitrag sagte Khloe, sie hasse es, wenn „etwas so Süßes wie Dreams sechster Geburtstag verdreht wird“.

„Ich betrachte ALLE meine Nichten und Neffen als meine Babys“, schrieb sie. „Ich betrachte meine Schwestern sogar als meine Babys. Ich bin stolz auf diese Liebe und war es schon immer.“