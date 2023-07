In diesem Tempo, Khloe Kardashian wird es schwer haben, mit ihrem kleinen Jungen Schritt zu halten.

Der Kardashianer star teilte ein wertvolles Update über ihren Sohn Tatumein spezielles Video des 11 Monate alten Kindes veröffentlichend, krabbelnd zu Hause am 17. Juli. Khloe hat Tatum gefangen genommen – den sie als Leihmutter mit ihrem Ex aufgenommen hat Tristan Thompson– rennt in ihrer Instagram-Story auf dem Boden herum und zeigt dabei seine terrakottafarbene Kleidung und seine lockige Frisur.

Auf einem anderen Foto jubelte Khloe über seinen Mini-Sneakern von Nike und schrieb „Diese Schuhe“ mit Herz-Auge-Emojis.

Nachdem sie den Namen und die Fotos ihres Sohnes eine Zeit lang geheim gehalten hatte, hat die 39-jährige Khloe damit begonnen, mehr Einblicke in ihre Welt als Mutter von zwei Kindern zu gewähren, pünktlich zu Tatums erstem Geburtstag später in diesem Monat.

Es war eine andere Reise als die Erziehung ihrer Tochter Wahrer Thompson5, wie Khloe in der dritten Staffel von erklärte Die Kardashianer.

„Wenn man True und ihn vergleicht, ist das eine ganz andere Erfahrung“, sagte Khloe in der Folge vom 8. Juni. „Wie die Verbindung.“