Khloe Kardashian enthüllt, wie Kim Kardashian sie „geil“ macht

Wenn es darum geht, zu bekommen Khloe KardashianAufmerksamkeit, Kim Kardashian genagelt es.

Es ist kein Geheimnis, dass Khloe lange Nägel mag. Und während ihre Schwester Kim häufiger eine kürzere Maniküre hat, hat sie sich kürzlich für ein Paar lange, grüne Druckklauen entschieden – etwas, das Kim gerne verwendet, damit sie sie nach Belieben abnehmen und wiederverwenden kann – was Khloe fühlt sich sehr wohl.

„Ich bin so angetörnt, bis sie sagt, dass es Press-Ons sind oder dass sie sie wiederverwendet. Das klingt hygienisch“, scherzte Khloe in ihrer Instagram-Story vom 16. November. „Du machst mich immer noch geil, Keeks.“

Kim zeigte die Neonnägel in ihrer Instagram-Story, wo die 42-Jährige bemerkte, dass sie wusste, dass Khloe ein Fan sein würde.

„Khloe wäre wieder so stolz auf mich“, sagte Kim in dem Video, das am 16. November in ihrer Instagram-Story geteilt wurde. „Schaut euch die Nägel an.“