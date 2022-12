Kherson ist einen Monat lang frei und arbeitet immer noch daran, russische Fallen zu beseitigen

KHERSON, Ukraine (AP) – Eine Handgranate, die in das Waschmittelfach der Waschmaschine eines Kherson-Hauses gesteckt wurde. Ein Straßenschild, das Passanten böswillig auf ein tödliches Minenfeld lenkt. Eine Polizeistation, die angeblich eine Folterkammer beherbergte, aber so mit Sprengfallen versehen ist, dass die Minenräummannschaften nicht einmal anfangen können, nach Beweisen zu suchen.

Am Sonntag ist genau ein Monat vergangen, seit sich die russischen Truppen nach achtmonatiger Besatzung aus Cherson und Umgebung zurückgezogen haben, was in der ganzen Ukraine Jubel auslöste. Doch das Leben in der Südstadt ist noch sehr weit von der Normalität entfernt.

Die abziehenden Russen hinterließen allerlei hässliche Überraschungen, und ihre Artillerie schlägt weiterhin von neuen, eingegrabenen Stellungen jenseits des Dnjepr aus auf die Stadt ein. Die Regionalverwaltung teilte am Samstag mit, dass durch Beschuss im vergangenen Monat in Cherson 41 Menschen, darunter ein Kind, getötet und 96 ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Der Zugang der Bewohner zu Strom kommt und geht, obwohl Wasser weitgehend angeschlossen ist und die Innenheizung erst vor kurzem wiederhergestellt wurde – und nur in etwa 70-80 % der Stadt – nachdem die Russen letzten Monat eine riesige Zentralheizung in die Luft gesprengt hatten das diente einem Großteil der Stadt.

Für Behörden und Bürger ist es eine tägliche Aufgabe, die unzähligen Kopfschmerzen und Gefahren, die die Russen hinterlassen haben, zu sichten und sich auf neue vorzubereiten.

Laut dem lokalen Ableger des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne haben russische Streitkräfte allein am Freitag die Region 68 Mal mit Mörsern, Artillerie, Panzern und Raketen beschossen. Unterdessen haben im letzten Monat insgesamt 5.500 Menschen Evakuierungszüge genommen und Arbeitsmannschaften 190 Kilometer Straße geräumt, berichtete Suspilne.

Als vor einem Monat Hilfslastwagen eintrafen, strömten kriegsmüde und verzweifelte Bewohner zum zentralen Svoboda-Platz (Freiheitsplatz), um Lebensmittel und Vorräte zu holen. Aber nach einem russischen Streik auf dem Platz, als sich Ende November eine Schlange von Menschen anstellte, um eine Bank zu betreten, sind solche großen Versammlungen seltener geworden und die Hilfe wird von kleineren, diskreteren Verteilungspunkten verteilt.

Regionale Beamte sagen, dass etwa 80 % der Vorkriegsbevölkerung von Cherson von etwa 320.000 Einwohnern geflohen sind, nachdem die Russen eingezogen waren, Tage nachdem ihre Invasion am 24. Februar begonnen hatte. Mit etwa 60.000 bis 70.000 Einwohnern hat die Stadt jetzt das Gefühl einer Geisterstadt . Diejenigen, die bleiben, bleiben meistens drinnen, weil sie vorsichtig sind, Streifzüge auf die Straße zu machen.

„Das Leben normalisiert sich wieder, aber es gibt viel Beschuss“, sagte Valentyna Kytaiska, 56, die im nahe gelegenen Dorf Chornobaivka lebt. Sie beklagte das nächtliche „Bam! Bam!“ und die beunruhigende Ungewissheit, wo die russische Munition landen könnte.

Normal ist ein relativer Begriff für ein Land im Krieg. Es ist nicht abzusehen, ob das, was Russland eine „militärische Spezialoperation“ nennt, in Tagen, Wochen, Monaten oder sogar Jahren enden wird.

In der Zwischenzeit werden akribische Anstrengungen unternommen, um ein besseres Gefühl der Normalität herzustellen, wie das Räumen des Chaos und der Minen, die die Russen bei hartem Winterwetter hinterlassen haben.

„Die Schwierigkeiten sind sehr einfach, es sind die Wetterbedingungen“, sagte ein Mitglied der militärischen Minenräumungstruppe, das den Spitznamen Tekhnik trägt. Er sagte, dass einige ihrer Geräte bei Frostbedingungen einfach nicht funktionieren, „weil der Boden wie Beton gefroren ist“.

Der Einsatz zusätzlicher Teams könne helfen, die hohe Arbeitsbelastung zu verringern, sagte er. „Um Ihnen eine Vorstellung zu geben: Während des Monats unserer Arbeit haben wir mehrere Tonnen Minen gefunden und entfernt“, sagte Tekhnik und fügte hinzu, dass sie sich nur auf etwa 10 Quadratkilometer (etwa 4 Quadratmeilen) konzentrierten.

Im Stadtteil Beryslavskyi von Cherson wurde eine Hauptstraße mit einem Schild mit der Aufschrift „Minen voraus“ gesperrt und Passanten auf eine kleinere Straße umgeleitet. Tatsächlich war es diese Nebenstraße, die vermint war und einigen militärischen Minenräumern das Leben kostete. Wenige Wochen später wurden dort auch vier Polizisten getötet, darunter der Polizeichef aus der nördlichen Stadt Tschernihiw, der heruntergekommen war, um Cherson wieder Fuß zu fassen.

Der allgemeine Zustand der wettergegerbten Straßen half den abgehenden Russen, ihre tödlichen Fallen zu tarnen: Schlaglöcher, von denen einige mit Erde bedeckt waren, boten einen bequemen Ort, um Minen zu legen. Manchmal schneiden die Russen in den Asphalt, um selbst Löcher zu bohren.

Minenräumkommandos gehen langsam von Haus zu Haus, um sicherzustellen, dass die Eigentümer oder früheren Bewohner sicher zurückkehren können. Experten sagen, dass die Räumung eines Einfamilienhauses bis zu drei Tage dauern kann.

Eine Crew fand in einem Haus eine Handgranate, die in eine Waschmaschine gestopft war – der Stift war so platziert, dass das Öffnen des Waschmittelbehälters eine Explosion auslösen würde.

Die Hauptpolizeiwache der Stadt, in der Häftlinge Berichten zufolge gefoltert wurden, ist vollgestopft mit Sprengstoff. Als Minenräumkommandos versuchten, sich hineinzuarbeiten, explodierte ein Teil des Gebäudes – also haben sie das Projekt vorerst auf Eis gelegt.

Längerfristige Fragen bleiben offen: Kherson liegt in einer landwirtschaftlichen Region, die so unterschiedliche Pflanzen wie Weizen, Tomaten und Wassermelonen produziert – ein regionales Symbol. Die Felder sind so stark vermint, dass etwa 30 % des Ackerlandes in der Region im Frühjahr wahrscheinlich nicht bepflanzt werden, sagte der Minenräumer Technik. Ein flüchtiger Blick zeigt die Spitzen von Panzerabwehrminen, die in den Feldern auftauchen.

Trotzdem sagte der Bewohner von Cherson, Oleksandr Chebotariov, nach einer Nacht des Beschusses von Freitagabend auf Samstag, dass das Leben unter den Russen für ihn, seine Frau und seine dreijährige Tochter noch schlimmer gewesen sei.

„Das Atmen ist jetzt leichter“, sagte der 35-jährige Radiologe – nur um zu ergänzen: „Wenn das Hämmern nicht vor Neujahr aufhört, fahre ich in den Urlaub.“

Keaten berichtete aus Kiew, Ukraine. Evgeniy Maloletka in Kherson, Ukraine, hat zu diesem Bericht beigetragen.

