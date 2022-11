Khadija ‚Bunny‘ Shaw: Wie die rücksichtslose Torserie der Stürmerin den Chancen der Women’s Super League von Manchester City hilft | Fußball Nachrichten

„Ich könnte diejenige sein, die den Fußball in Jamaika verändert“, erinnert sich Khadija Shaw als entschlossene Jugendliche.

Tapfererweise wollte sie sich nicht von den Zwängen von Spanish Town, der jamaikanischen Stadt, in der sie aufgewachsen ist, definieren lassen, sondern zog es vor, das Narrativ herauszufordern, das typischerweise jungen Frauen der Region geboten wird.

Aber es gibt nichts Typisches an Khadija, die wegen ihrer Liebe zu Karotten den Spitznamen „Bunny“ trägt. „Es war fast wie Zeitverschwendung“, sagte sie in einem Interview zu die BBC nachdem sie 2021 einen Wechsel zu Manchester City besiegelt hatte. Sie bezog sich auf die Einstellung ihrer Eltern zum Fußball als potenziellem Beruf – dies sei nicht nur unrealistisch, sondern werde auch als gefährlich angesehen.

„Meine Eltern erlaubten mir nicht zu spielen, weil es an Möglichkeiten mangelte“, erinnerte sie sich.

Doch Bunny, unbeeindruckt von verschiedenen Neinsagern, war fest entschlossen, das Drehbuch neu zu schreiben. Sie weigerte sich, in ein Klischee gesteckt zu werden. Sie wollte beweisen, dass ihr Wunsch nach Erfolg jede äußere Sehnsucht überwiegen konnte, damit sie sich dem normalen Muster einer jungen jamaikanischen Frau anpasste.

„Eines Tages dachte ich: ‚Lass uns einen Deal machen – ich bestehe meine Prüfungen und du erlaubst mir zu spielen'“, sagte sie mutig zu ihrer zögerlichen Familie. Spulen wir bis 2022 vor und der Stürmer erobert die Szene im Sturm – sowohl im Inland als auch international.

Es ist kein ausgetretener Weg, aber es ist einer, den Shaw mit einer Kombination aus Entschlossenheit, Willenskraft und rohem Talent beschritten hat. Es gibt ein herzerwärmendes Gefühl der Befriedigung über ihre Reise.

Jedes Mal, wenn Shaw das Himmelblau von Man City repräsentiert – einem der „besten Clubs der Welt“, wie sie glaubt – spielt sie mit einem Punkt, den sie beweisen muss. Keine Chance wird verschenkt, schon gar nicht in dieser Saison.

Shaw hat die von der scheidenden Stürmerin Ellen White frei gewordene Rolle mit viel Versprechen übernommen. Als erfolgreiche Torschützin war die Stürmerin in dieser Saison an mehr Toren in der Women’s Super League beteiligt als jede andere Spielerin. Sie hat in allen bis auf einen ihrer sechs Auftritte getroffen.

Viele fragten sich, wie City damit umgehen würde, wenn sie im Sommer ihre beste Torschützin aller Zeiten verlieren würde, wobei White sich entschied, ihre Spielerkarriere zu beenden, aber die Befürchtungen wurden schnell zerstreut. Shaw ist die Antwort.

Kraft, Tempo und Präzision – sie hat alles. Shaw, der zum vielleicht perfekten Zeitpunkt in die Rolle der Nr. 9 schlüpft, sieht in jeder Hinsicht so aus, als ob er in jeder Hinsicht dabei wäre, unterstützt von zwei der tödlichsten Flügelspieler der Liga.

Bild:

Lauren Hemp, Khadija Shaw und Abby Dahlkemper feiern ein Tor beim Sieg von Man City in Reading





Lauren Hemp und Chloe Kelly bilden zusammen mit Shaw eine furchterregende Front Three. Mit einem Durchschnittsalter von nur 23,5 Jahren hat dieses Trio das Potenzial, die gegnerische Abwehr für viele Jahre zu verwüsten.

Hanf hat in dieser Saison mehr Chancen aus dem offenen Spiel kreiert als jede andere Spielerin in der WSL (16), während Kelly ebenso geschickt darin ist, punktgenaue Flanken auf ihren zentralen Stürmer zu lenken, die meistens im hinteren Netz landen. Tatsächlich hat keine Mannschaft in dieser Saison mehr Kopfballtore erzielt als Man City (fünf). Vier davon wurden von Shaw verrechnet.

Ihr beeindruckender Zwei-Tore-Erfolg gegen Tottenham Ende Oktober veranlasste Trainer Gareth Taylor, eine Warnung vor der Übersättigung seines Stürmers auszusprechen – „es kommt noch mehr“, sagte er. Nicht das, was Everton vor der WSL-Begegnung an diesem Wochenende live hören möchte Sky Sports.

Sie hat die Verantwortung übernommen, die Nummer neun für diesen Verein zu tragen.

„Sie hatte letztes Jahr eine gute Saison, aber die Leute übersehen das … Sie hat die Verantwortung übernommen, die Nummer neun für diesen Verein zu tragen“, fügte Taylor hinzu.

Es war das Gemeinschaftsgefühl, das Shaw in ihrer Jugend zum Spiel brachte, aber jetzt ist sie glücklich, einen Weg zu beschreiten, der sie am Ende möglicherweise in eine eigene Liga bringt. Ihr Hintergrund ist einzigartig, ebenso wie ihr Spielstil, der von grenzenloser Entschlossenheit angetrieben wird, was sich auf dem Spielfeld als Torhüter ausdrückt.

Bunnys Enthusiasmus einzudämmen, ist etwas, dem sich Everton direkt stellen muss, wenn sie eine Chance haben wollen, über eine Mannschaft zu triumphieren, die sie noch nie zuvor in einem Ligawettbewerb geschlagen haben.

Man City hat alle 12 Begegnungen gegen die Toffees gewonnen, die beste 100-Prozent-Bilanz, die ein Team gegen ein anderes in der Geschichte der WSL hat.

„Ich werde immer ermutigen und inspirieren, weil es nicht unmöglich ist“, sagte Shaw mancity.com in letzter Zeit. Die Aussichten für den 25-Jährigen sind eher umgekehrt – alles ist möglich. Sie ist eine Vorreiterin auf ihrem Gebiet und eine, die einiges innehalten wird.

Nicht viele Spielerinnen können von sich behaupten, im zarten Alter von 13 Jahren für ihr Land gespielt zu haben – im folgenden Jahr spielte sie für die U17 und U20 Jamaikas. Jetzt ist sie Jamaikas beste Torschützin aller Zeiten, egal ob männlich oder weiblich, mit 56 Toren in 38 Einsätzen.

Bild:

Khadija Shaw erzielte 2021/22 neun Tore, bevor sie im Sommer mit PSG in Verbindung gebracht wurde





Es gibt ein paar Namen, die einem in den Sinn kommen, wenn man die derzeit beste Schlagkraft der WSL bewertet. Chelsea hat Sam Kerr. Arsenal hat Vivianne Miedema. Doch in diesem Jahr wird die Unvermeidlichkeit von Shaws Anwesenheit in der Box die Dinge aufwühlen, da die Kampagne im Zickzack in unvorhersehbare Richtungen geht. Du spürst, dass ihre Zeit jetzt ist.

Wird es trotz eines wackeligen Starts ausreichen, um Man City 2022/23 zu formellen Ehren zu treiben? Nun, im Angesicht von Widrigkeiten zu triumphieren, ist genau das, was Shaw am besten kann. Diese Saison ist lediglich das neueste Kapitel in ihrer epischen Geschichte des Trotzes.

Sehen Sie Everton gegen Manchester City am Samstag ab 14.30 Uhr live auf Sky Sports Main Event; Anpfiff 15 Uhr.