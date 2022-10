Khabib und Kadyrov spielen Friedensstifter nach UFC 280-Schlägerei (VIDEO) – RT Sport News

Die Intervention erfolgte, nachdem die tschetschenischen Stars Khamzat Chimaev und Abubakar Nurmagomedov in Abu Dhabi raufend gesehen wurden

Die russischen UFC-Kämpfer Khamzat Chimaev und Abubakar Nurmagomedov haben ihre Differenzen beigelegt, nachdem die Käfigschlägerei des Paares Islam Makhachevs leichten Titeltriumph am Wochenende in Abu Dhabi den Glanz genommen hatte.

Abubakar – der Cousin von UFC-Ikone Khabib – wurde am Samstagabend in der Etihad Arena mit dem tschetschenischen Star Chimaev gesehen, kurz nachdem Makhachev den brasilianischen Rivalen Charles Oliveira in der zweiten Runde seines Titelkampfs bei UFC 280 besiegt hatte.

Die Ursache des Konflikts war nicht sofort klar, obwohl berichtet wurde, dass das Paar letztes Jahr in eine Online-Fehde verwickelt war.

Nach den Schockszenen am Samstag schien der Vorfall einen Tag später beigelegt zu sein, als Abubakar Nurmagomedov und Chimaev sich neben Khabib, dem neu gekrönten UFC-Champion Makhachev und anderen zu einer Versöhnung versammelten.

In einem in den sozialen Medien geteilten Video sprach Khabib den Skandal in einer direkten Nachricht an die Fans an.

„Was in Abu Dhabi passiert ist, wirft in keiner Weise ein gutes Licht auf uns“, sagte die pensionierte MMA-Ikone.

„Nicht wir, nicht Abubakar, nicht der Islam, nicht Khamzat, keine einzige Person. Wir haben schon genug davon.

„Jeder im Internet schreibt darüber, sogar das historische Ereignis für den Islam ist in den Hintergrund getreten.

„Wir haben uns alle getroffen. Wir redeten. Sie entschuldigten sich beieinander und umarmten sich. Ich hoffe, dass wir uns in Zukunft nur noch aus guten Gründen versammeln werden.

„Der Islam hat den Gürtel gewonnen, Khamzat kann es als nächstes tun. Ich möchte, dass wir uns wiedersehen, wenn Khamzat den Gürtel gewinnt … Ich hoffe, dass Vorfälle wie dieser nie wieder passieren.“ fügte Khabib hinzu.

Ein weiterer Friedensstifter scheint der tschetschenische Führer Ramsan Kadyrow zu sein, mit dem der in Schweden lebende Chimaev oft bei Besuchen in seiner Heimat abgebildet wird.

In einer Nachricht auf einem mit Kadyrow verknüpften Instagram-Konto sagte der Anführer, er habe in den Streit eingegriffen.

„Nicht nur im Achteck, sondern auch außerhalb werden die Nerven strapaziert“ sagte Kadyrow.

„Jeder Zuschauer macht sich Sorgen um die Athleten [they support], und Kämpfer erleben die gleichen Emotionen wie im Ring. Daher ist es nicht verwunderlich, dass an der Grenze der Emotionen Missverständnisse entstehen.

„Es gibt keinen Streit zwischen Khamzat Chimaev und Abubakar Nurmagomedov – mir wurde persönlich versichert, und ich gebe diese Informationen an alle Unglücklichen weiter.“

Der tschetschenische Führer forderte die Menschen auf, das Problem nicht zu blasen „unverhältnismäßig,“ das behaupten „Diese Dinge passieren, auch unter Brüdern.“

Der Zusammenstoß zwischen Nurmagomedov und Chimaev überschattete teilweise eine historische Nacht für die russische MMA, als Makhachev seinem Freund und Mentor Khabib folgte und UFC-Champion im Leichtgewicht wurde.

Der 31-Jährige reichte den ehemaligen Champion Oliveira in der zweiten Runde seines Main Events mit einem Arm-Dreieck-Choke ein und erfüllte damit eine Vorhersage, die Khabib und sein verstorbener Vater Abdulmanap lange gemacht hatten.

WEITERLESEN:

Der russische Star Makhachev gewinnt den UFC-Titel im Leichtgewicht

Während Khabib, Makhahev und ihr Team im Achteck feierten, waren die Weltergewichtskämpfer Chimaev und Abubakar Nurmagomedov zu sehen, wie sie sich an der Seitenlinie die Hände falteten und in ein Gespräch vertieft waren.

Die Spannungen brachen aus, als Chimaev zuerst zuzuschlagen schien, was eine Antwort von Nurmagomedov auslöste, bevor das Paar bald vom Sicherheitspersonal getrennt wurde.

Der 28-jährige Chimaev war als Zuschauer in Abu Dhabi anwesend, während der 32-jährige Nurmagomedov früher in der Nacht auf der Karte angetreten war und seinen russischen Landsmann Gadzhi Omargadzhiev in seinem Kampf im Weltergewicht nach Punkten besiegt hatte.

Es bleibt unklar, was die Konfrontation ausgelöst hat, obwohl Chimaev und Nurmagomedov sich letztes Jahr in einen Online-Streit verwickelt hatten, als letzterer Anstoß an den Kommentaren zu nehmen schien, die der Tschetschene angeblich über Khabib gemacht hatte.