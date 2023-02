Khabib Nurmagomedov gelooft dat zijn vriend en trainingspartner, Islam Makhachev, heeft bewezen dat hij de beste MMA-vechter ter wereld is tijdens UFC 284.

Op zondag in Perth verdedigde de UFC lichtgewicht kampioen met succes zijn titel voor het eerst sinds hij hem oppakte door Charles Oliveira afgelopen oktober in twee rondes te verslaan.

Getty Makhachev kreeg de eer van alle drie de juryleden bij UFC 284

Hij had het echter niet helemaal naar zijn zin tegen UFC-kampioen vedergewicht Alexander Volkonaovski, die hoopte een tweede riem aan zijn verzameling toe te voegen.

‘The Great’ scoorde verschillende knockdowns in het gevecht, verdedigde het worstelen van Makhachev goed – voor het grootste deel – en eindigde het gevecht als beste, maar het was niet genoeg om een ​​historische overwinning te behalen.

De beschermeling van Nurmagomedov liep weg met een unanieme beslissing nadat hij indruk had gemaakt op de juryleden door zelf een paar knockdowns te scoren terwijl hij sporadisch succes had in de worsteluitwisselingen.

De beslissing was enigszins controversieel, met fans in de arena die juichten over het resultaat en Nate Diaz die het in twijfel trok op sociale media voordat het woord ‘overval’ begon te trenden op Twitter.

Nurmagomedov was het duidelijk niet eens met dat verhaal en maakte zoveel duidelijk terwijl hij de nieuwe pond-voor-pond nummer één na het gevecht feliciteerde.

“Gewoon de beste”, schreef Khabib op Instagram naast verschillende foto’s van hem en zijn oude trainingspartner.

GETTY Islam en Khabib zijn vrienden voor het leven

Getty Nurmagomedov coachte Makhachev

Geschokte Diaz reageert op Makhachev die Volkanovski verslaat ondanks ‘gillen’ bij UFC 284 Vechter eist een bonus van $ 50K na het overleven van een draaiende trap naar de lies om te winnen bij UFC 284 Volkanovski belooft dat hij na de nederlaag tegen Makhachev opnieuw een lichtgewicht titelgevecht zal winnen Logan Paul en KSI zien de grappige kant in nadat ze uitgejouwd zijn door Aussie-vechtfans bij UFC 284 Conor McGregor scheurt ‘wafflers’ Islam Makhachev en Alexander Volkanovski voorafgaand aan UFC 284 Wat Alex Volkanovski zei over het gewicht van Islam Makhachev tijdens de confrontatie voorafgaand aan UFC 284





“Bewees het in een hard, competitief gevecht tegen de beste actieve vechter ter wereld. Er is altijd iets om aan te werken. Maar dit verhaal zal nog lang in deze sport blijven bestaan.

“Heb een flashback naar je geheugen van wie de beste was, ongeacht de gewichtscategorie van Eurazië in de geschiedenis van MMA, er waren maar een paar vechters en de islam stond al op die lijst.

“Je bent al geschiedenis broeder Islam Makhachev.”

Nurmagomedov stopte in 2020 met vechten nadat hij Justin Gaethje had verslagen bij UFC 254 en werd al snel een van de meest gerespecteerde coaches in de sport.

Nadat hij Makhachev naar zijn oude titel had geleid, besloot de 34-jarige helemaal weg te stappen van MMA om meer tijd met zijn gezin door te brengen en minder tijd te besteden aan reizen voor gevechten.

Hij zat niet in Makhachev’s hoek bij UFC 284, maar dat leek geen invloed te hebben op zijn vechter die een geweldige prestatie neerzette tegen Volkanovski.

Het is momenteel onduidelijk tegen wie hij als volgende zal vechten, aangezien er geen duidelijke nummer één kanshebber is bij lichtgewicht en hij weigerde een specifieke oproep te doen tijdens zijn interview na het gevecht.