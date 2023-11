Kfz-Versicherung, Personalausweis, Katastrophenwarnung – was sich im November für Verbraucher ändert

Darauf sollten Sie im November achten: Die Frist für den Wechsel Ihrer Kfz-Versicherung rückt näher. Die Abholung Ihres neuen Personalausweises sollte einfacher sein. Auch ältere Mobiltelefone können im Katastrophenfall mittlerweile Warn-SMS empfangen. Ein neues Einwanderungsgesetz soll dabei helfen, mehr Fachkräfte einzustellen. Und es gibt noch mehr Neuigkeiten.

Kfz-Versicherung: Frist zum Wechsel nicht verpassen



Wenn Sie Ihre Kfz-Versicherung wechseln möchten, müssen Sie Ihren Vertrag bis zum 30. November kündigen – also einen Monat vor Vertragsende. Dies gilt zumindest für die meisten Versicherten, da Verträge häufig zu Beginn des Jahres abgeschlossen werden.

Aber wie bei jeder Regel gibt es auch hier eine Ausnahme. Erhalten Sie nach Ablauf der Frist Post von Ihrem Versicherer mit der Ankündigung einer Prämienerhöhung, steht Ihnen ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. Anschließend haben Sie einen weiteren Monat Zeit, Ihrem Versicherer zu kündigen.

Warnung vor Katastrophen per SMS auch auf älteren Mobiltelefonen



Im Katastrophen-, Großbrand- oder Unwetterfall will das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Handynutzer per SMS über die Gefahren informieren. Die potenzielle Reichweite ist enorm: 68 Millionen Menschen in Deutschland besitzen ein Mobiltelefon. Für die Übermittlung der Nachricht ist weder eine Telefonnummer noch eine App erforderlich – Cell Broadcasting soll dies ermöglichen. Einen ersten bundesweiten Testlauf gab es am 8. Dezember 2022. Doch nicht alle Handys empfingen die Nachricht; viele ältere Geräte wurden nicht erreicht.

Dies wird ständig verfeinert: „Alle an der Einführung und dem Betrieb von Cell Broadcast Beteiligten arbeiten kontinuierlich an der Weiterentwicklung von Cell Broadcast mit dem Ziel, die Zahl der empfangsfähigen Geräte zu erhöhen“, erklärt ein Sprecher des Bundesamtes für Zivilwesen Schutz und Katastrophenhilfe (BBK). MDR-Nachfrage. Nächster Schritt: Bis zum 23. November sollen Warnungen auch über den Sondersender 919 verschickt werden können, der auch mit älteren Mobiltelefonen empfangbar ist. Darüber wird derzeit in vielen Medien mit Blick auf Neuerungen im November berichtet.

Nach Angaben der Bundesnetzagentur sind die Mobilfunkanbieter hier bereits in Vorleistung gegangen: „Am bundesweiten Warntag 2023 (Anm. d. Red.: am 14. September) wurde eine Zusatzsendung mit der Nachrichten-ID 919 über LTE und GSM ausgesendet.“ Die Mobilfunknetzbetreiber haben die technische Umsetzung noch vor Ablauf der Übergangsfrist in die Netze der Deutschen Telekom und Vodafone sowie über das LTE-Netz von Telefónica umgesetzt. Dies bedeutete, dass auch mobile Geräte, die nur die Message-ID 919 empfangen konnten, dies konnten sei erreicht.“ Nach Angaben des BBK-Sprechers lässt sich „nicht abschließend aufzählen“, welche Geräte die Meldung nicht erhalten haben, weil die technischen Voraussetzungen nicht ausreichend waren. Was viele wahrscheinlich nicht wissen ist, dass der Kanal 919 vom Besitzer selbst aktiv ausgewählt werden muss.

Beantragen Sie Personalausweise und Reisepässe einfacher



Ab dem 1. November soll es möglich sein, neu ausgestellte Personalausweise, Reisepässe und elektronische Aufenthaltstitel an Dokumentenausgabeautomaten abzuholen und sich so einen weiteren Termin und den Gang zur Behörde zu ersparen. Allerdings wird diese Option nicht überall verfügbar sein. Daher sollten Sie vorher prüfen, ob die zuständige Stelle dies auch anbietet und über solche Automaten verfügt. In diesem Fall sollte es ausreichen, den dem Antragsteller zugesandten PIN-Brief vor der Ausgabe am Automaten digital zu bestätigen. Dies könne unter anderem per E-Mail, am Geldautomaten oder per SMS erfolgen, erklärte das Bundesinnenministerium auf Anfrage des MDR.

„Wir wollen den Menschen das Leben erleichtern, wertvolle Zeit sparen, den Papierkram beenden und Verwaltungswege vermeiden. Mit den jetzt beschlossenen Regelungen erleichtern wir den Bürgern die Beantragung und Abholung ihrer Ausweisdokumente.“ Gleichzeitig können die zuständigen Kommunen diese Prozesse schneller und damit effizienter abwickeln“, sagt Bundesinnenministerin Nancy Faeser.

Nicht verpassen: Rabatttage in Geschäften



Echte Rabatte gab es früher nur zweimal im Jahr: im Sommer- und im Winterschlussverkauf. Jahrzehntelang leerten Einzelhändler an zwei festen Terminen im Jahr ihre Lager, um Platz für neue Ware zu schaffen. Seit 2004 sind Rabatte das ganze Jahr über erlaubt – und klassische Sale-Aktionen sind keine so großen Spar-Highlights mehr. Viele weitere Rabatttage haben sich etabliert: jetzt im November, insbesondere Black Friday (24. November) und Cyber ​​​​Monday (27. November). Aber auch der Singles Day erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Dieses Jahr fällt es auf den 11. November.

Verbraucherschützer raten Schnäppchenjägern, vorab zu prüfen, wie viel die Produkte der Anbieter kosten und ob der Preis wirklich günstiger ist. Auch vor Fake-Shops sollte man vorsichtig sein. Daher sollte das Impressum des Händlers überprüft werden. Auch der Fake-Shop-Finder der Verbraucherzentrale ist hier eine gute Adresse.

Ausländische Fachkräfte leichter in den Arbeitsmarkt integrieren



Das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung“ soll bürokratische Hürden abbauen und so mehr ausländischen Fachkräften den Zugang zum Arbeitsmarkt in Deutschland ermöglichen. Es tritt am 18. November in Kraft. Für Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern mit Hochschulabschluss gelten geringere Verdienstgrenzen für die „Blaue Karte“, die Grundlage für die Arbeitsannahme ist. Darüber hinaus wird die Liste der Berufe, für die tatsächlich eine Blaue Karte vergeben wird, erweitert. Diese können IT-Fachkräfte mit entsprechender Praxiserfahrung im Beruf dann auch ohne Berufsabschluss erlangen. Abschlüsse aus dem Ausland sollen leichter anerkannt werden.

Um mehr Fachkräften aus dem Ausland den Weg zu einem Arbeitsplatz in Deutschland zu ebnen, wird die sogenannte Opportunity Card eingeführt, die nach Erfüllung arbeitsmarktrelevanter Kriterien vergeben wird und ihnen die Arbeitssuche ermöglicht Arbeit in Deutschland. Voraussetzung: Lebenshaltungskosten sind selbstfinanziert und gesichert.

Mehr zur Opportunity Card Die Opportunity Card basiert auf einem Punktesystem. Zu den Kriterien zählen „Qualifikation, Deutsch- und Englischkenntnisse, Berufserfahrung, Bezug zu Deutschland, Alter und Potenzial des Lebenspartners oder Ehepartners“, erklärt die Bundesregierung. Wer die Chancenkarte erhält, erhält auch eine einjährige Aufenthaltserlaubnis, sofern noch kein konkretes Stellenangebot vorliegt.

Rückblick auf die Neuerungen der letzten Monate