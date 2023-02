(dpa) – Drie von zehn mittelständischen Unternehmen in Deutschland sinds in den Jahren 2018 bis 2020 von Cyber-Kriminellen be angriffen. Dat heeft een van de Donnerstag veröffentlichte Sonderauswertung des Mittelstandpanels der Staatsbank KfW ergeben.

Als je dat weet, zijn er veel grotere Unternehmen met meer dan hundert Beschäftigten en solche met besonders ausgeprägten Digitalisierungsaktivitäten Ziel der Cyber-Attacken waren.

Dus 43 Prozent der Unternehmen attackiert, die im Jahr 2020 mehr als 10 000 Euro voor Digitalisierungsprojekte ausgegeben haben.

Bei the Unternehmen ohne derartige Investitions betrug for Anteil of angegriffenen Firms nur 23 Prozent.

Die Hauptbedrohung gehe von der Erpressung von Löseoder Schweigegeld aus. Auch de gezielte Überlastung von Internetseiten sei weit verbreitete Angriffsmethod, rapporteerde de Bank aus den Befragungsergebnissen tot meer dan 11 000 Unternehmen. Deskundigen denken na over digitaliseringsmitsusätzlichen kriminellen Machenschaften.

In vallenen kleinen en mittleren Unternehmen droegen de Bedrohungslage tussen nicht erkannt of ausOTHERs Gründen nicht ausreichend bempft. Dus het is een unternehmen-kwestie, geeignetes Fachpersonal of verlässliche Dienstleister für die IT-Sicherheit zu finden. Hier schlägt die Studie Anbieterverzeichnisse mit gedefinieerde Qualitätskriterien vor.

Die Anforderungen für Datenschutz en Datensicherheit seien immer noch die häufigsten Digitalisierungshemmnisse im Mittelstand, erklärte KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib. Viele IT-Sicherheitsvorfälle ließen sich durch entsprechende Schulungen, Trainings unregelmäßige Auffrischungskurse vermeiden.