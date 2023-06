Kevin Spacey ist „ein Mann, der persönliche Grenzen nicht respektiert“ und es macht ihm Spaß, anderen Männern nachzujagen, sagten Staatsanwälte den Geschworenen am Freitag zu Beginn des Prozesses wegen sexueller Übergriffe gegen den Schauspieler in London.

Gegen den 63-Jährigen werden 12 Anklagen erhoben, darunter sexuelle Nötigung, unsittliche Nötigung und Anstiftung zu sexuellen Aktivitäten ohne Einwilligung einer Person. Die letztgenannte Anklage sieht im Höchstmaß eine lebenslange Haftstrafe vor.

Der Oscar-prämierte Schauspieler bekannte sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig.

Was hat die Staatsanwaltschaft gesagt?

In ihrer Eröffnungsplädoyer vor dem Londoner Southwark-Gericht argumentierte Staatsanwältin Christine Agnew, dass Spacey „ein Mann ist, der offenbar Freude daran hat, anderen das Gefühl zu geben, machtlos und unbehaglich zu sein – ein sexueller Tyrann.“

„Seine bevorzugte Angriffsmethode besteht offenbar darin, andere Männer aggressiv in den Schritt zu packen“, fügte sie hinzu.

Der Anwalt sagte dem Gericht, dass der „räuberische“ Spacey nicht nur ein äußerst berühmter Schauspieler sei, sondern auch „ein Mann, der andere Männer sexuell angreift“.

Dem Oscar-prämierten US-Schauspieler werden zwölf Anklagepunkte vorgeworfen, darunter der mutmaßliche sexuelle Übergriff auf vier Männer Bild: Dan Kitwood/Getty Images

Verteidiger Patrick Gibbs teilte dem Gericht mit, dass Spacey alle Vorwürfe nicht einvernehmlicher Aktivitäten zurückgewiesen habe.

Er sagte, die Behauptungen seien „verdammte Lügen“.

„Sie werden einige Wahrheiten hören, Sie werden einige Halbwahrheiten hören, Sie werden auch … einige absichtliche Übertreibungen und einige viele verdammte Lügen hören“, sagte Gibbs.

Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gegen Kevin Spacey

Die Straftaten sollen zwischen 2001 und 2013 stattgefunden haben. Während dieser Zeit lebte er in Großbritannien und arbeitete als künstlerischer Leiter am Londoner Old Vic Theatre.

Spacey gewann 1999 den Oscar als bester Hauptdarsteller in „American Beauty“ und 1995 als bester Nebendarsteller in „Die üblichen Verdächtigen“.

Die Vorwürfe, die 2017 aufkamen, führten dazu, dass er aus dem Netflix-Politthriller „House of Cards“ gestrichen wurde, in dem er die Hauptfigur Frank Underwood spielte.

Spacey sagte, wenn er von den Anklagen freigesprochen werde, werde er versuchen, seine Karriere wiederzubeleben.

Ara/nm (AFP, AP)