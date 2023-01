Kevin Spacey bekannte sich am Freitag in sieben weiteren Anklagen wegen Sexualstraftaten im Vereinigten Königreich auf nicht schuldig. Dies markiert 12 sexuelle Anklagen, denen der Schauspieler in Großbritannien gegenübersteht

Spacey hat sich bereits auf nicht schuldig bekannt, weil er zwischen 2004 und 2015 drei Männer sexuell angegriffen hatte, als er künstlerischer Leiter des Old Vic Theatre in London war. Er erschien am Freitag per Videolink in einem Londoner Gerichtssaal.

Sein Prozess soll am 6. Juni beginnen und drei bis vier Wochen dauern. Es wird wahrscheinlich im Old Bailey stattfinden, dem Schauplatz der bekanntesten Strafprozesse Großbritanniens.

Spacey, der Adressen in London und den USA hat, wurde gegen Kaution freigelassen und durfte nach einer vorläufigen Anhörung im Juni in die Vereinigten Staaten zurückkehren.

Im Oktober wurde Spacey in einer Zivilklage wegen sexuellen Fehlverhaltens in New York für nicht haftbar erklärt. Die Klage forderte Schadensersatz in Höhe von 40 Millionen US-Dollar.

„Mr. Spacey ist dankbar, in einem Land zu leben, in dem die Bürger das Recht haben, von unparteiischen Geschworenen vor Gericht gestellt zu werden, die ihre Entscheidung auf der Grundlage von Beweisen und nicht von Gerüchten oder sozialen Medien treffen“, sagte Spacey über seine Anwältin Jennifer Keller in einer Erklärung gegenüber Fox News Damals digital.

„Er ist dieser besonderen Jury zutiefst dankbar. Dies war eine hochgebildete Gruppe von sechs Frauen und fünf Männern, alle mit Ausnahme einer Hochschulabsolventin und die meisten mit Hochschulabschluss. Ihr Urteil war schnell und entschieden. Heute wurde der Gerechtigkeit Genüge getan.“

Das Vorherige „Kartenhaus“ Der Schauspieler wurde wegen Körperverletzung, Körperverletzung und emotionaler Belastung angeklagt, die auf einen mutmaßlichen Vorfall gegen Anthony Rapp im Jahr 1986 zurückzuführen war, als Rapp 14 Jahre alt war.

„Wir sind sehr dankbar, dass diese amerikanische Jury diese falschen Anschuldigungen durchschaut hat“, sagte Keller kurz nach der Urteilsverkündung. „Spacey ist zutiefst dankbar. Als Nächstes wird Mr. Spacey beweisen, dass er an allem, was ihm vorgeworfen wird, unschuldig ist.“

Im August wurde Spacey von einem Richter zu einer Zahlung von 31 Millionen US-Dollar an die Produzenten von „House of Cards“ verurteilt, nachdem er 2018 wegen mutmaßlichen sexuellen Fehlverhaltens hinter den Kulissen des Politdramas gefeuert worden war.

Spacey, der von 2013 bis 2017 in der Netflix-Show mitspielte, wurde beschuldigt, mehrere junge Männer, darunter einen Produktionsassistenten, ausgebeutet zu haben, was zu einer Untersuchung durch die MRC-Produktionsfirma und zur endgültigen Beendigung seiner Rolle als Präsident der Vereinigten Staaten führte. Francis Underwood, zusätzlich zu allen Produktionsverträgen.

