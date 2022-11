Kevin Sinfields Ultra 7-in-7-Herausforderung überschreitet das Ziel von 777.777 £ bei einer Spendenaktion für motorische Neuronenerkrankungen | Nachrichten aus der Rugby-Liga

Kevin Sinfield ist im Zeitplan, um seine Herausforderung am Samstag im Old Trafford während des Endspiels der Rugby-League-Weltmeisterschaft der Männer zwischen Australien und Samoa zu meistern; Sinfield wurde am sechsten Tag von Rob Burrow an der Ziellinie empfangen





Kevin Sinfield hat sein Fundraising-Ziel von 777.777 £ überschritten

Kevin Sinfield übertraf nach dem vorletzten Tag seiner unglaublichen Ultra 7 in 7 Challenge sein Spendenziel von 777.777 £ zugunsten der Motoneuronerkrankung.

Der ehemalige Kapitän der Leeds Rhinos will an sieben aufeinanderfolgenden Tagen rund 40 Meilen laufen und – nachdem er am Freitag den sechsten Tag im Bradford University of Bradford Stadium beendet hatte – hatte er mehr als 780.000 Pfund gesammelt.

Der 42-Jährige, der am Freitagmorgen auf der sechsten Etappe von York Minster gestartet war, wurde im Headingley Stadium von seinem engen Freund und ehemaligen Teamkollegen von Rhinos, Rob Burrow, empfangen.

Burrow, bei dem Ende 2019 MND diagnostiziert wurde, war erneut die Inspiration für Sinfields jüngste Spendenaktion, zusammen mit dem ehemaligen schottischen Rugbyspieler Doddie Weir und dem Ex-Bradford-Kapitän Stephen Darby, die ebenfalls mit der Krankheit leben.

Sinfield, der seine Herausforderung am Sonntag in Edinburgh begann, unterdrückte die Tränen, als er neben Burrow im Headingley Stadium sprach.

Sinfield wurde von Rob Burrow (Mitte) begrüßt, nachdem er seinen Lauf im Headingley Stadium beendet hatte

„Wo auch immer wir waren, es war unglaublich und es wird immer besser“, sagte Sinfield. „Es ist großartig, fast zu Hause zu sein, in meinem Rugby-Zuhause. Ich denke, Sie alle verstehen, was wir tun und warum wir es tun.

„Ich weiß, dass Sie uns alle Seite an Seite gestanden haben, genau wie wir es für Rob, Lindsey und die Familie versucht haben. Unser Team kann Ihnen nicht genug danken. Die Unterstützung und das Bewusstsein, das wir geschaffen haben , das Geld, das wir gesammelt haben, werden wir ein Heilmittel für diese Krankheit finden. Ich weiß nicht wann, aber wir kämpfen alle gemeinsam weiter. Wir werden es schaffen.

Sinfield hatte am sechsten Tag während seiner 35-Meilen-Route von York nach Bradford, die ihn über Tadcaster und Leeds führte, einen Überraschungsbesuch von seiner Mutter und seinem Vater bei einem Zwischenstopp in Pudsey.

Sinfield traf Stephen Darby (links) am sechsten Tag seiner Ultra 7 in 7-Herausforderung

Der in Oldham geborene Sinfield wird seine Herausforderung am Samstag im Old Trafford während des Finales der Rugby-League-Weltmeisterschaft der Männer zwischen Australien und Samoa absolvieren.

Die letzte 38-Meilen-Etappe führt ihn vom University of Bradford Stadium nach Halifax, Saddleworth, Failsworth und Deansgate in Manchester, bevor er in der Halbzeit auf dem Spielfeld von Old Trafford endet.

Die Ultra 7 in 7 Challenge von Sinfield wird hauptsächlich dem Appell der MND Association und der Leeds Hospitals Charity zugute kommen, das Rob Burrow Center for MND in Leeds zu bauen.

Es werden auch Spenden an MND Scotland, die My Name’5 Doddie Foundation, die Darby Rimmer MND Foundation und die 4ED-Kampagne zur Unterstützung des ehemaligen Gloucester- und Leicester-Rugbyspielers Ed Slater erfolgen, bei dem kürzlich die Krankheit diagnostiziert wurde.

Ende 2020 sammelte Sinfield 2,7 Millionen Pfund für MND-Wohltätigkeitsorganisationen, nachdem er sieben Marathons in sieben Tagen gelaufen war, und eine weitere Summe von über 1 Million Pfund wurde im November 2021 generiert, nachdem er einen Lauf von 101 Meilen in 24 Stunden absolviert hatte.