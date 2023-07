Kevin Mitnick, ein Hacker, der einst einer der meistgesuchten Computerkriminellen in den Vereinigten Staaten war, starb am Sonntag, wie aus einer Erklärung hervorgeht, die am Mittwoch von einem von ihm mitbegründeten Unternehmen für Cybersicherheitsschulung und einem Bestattungsunternehmen in Las Vegas geteilt wurde. Er war 59.

Sein Tod wurde von Kathy Wattman, einer Sprecherin von KnowBe4, bestätigt.

Die Ursache waren Komplikationen durch Bauchspeicheldrüsenkrebs, gegen den Herr Mitnick nach seiner Diagnose vor mehr als einem Jahr am University of Pittsburgh Medical Center behandelt wurde, so die King David Memorial Chapel & Cemetery in Las Vegas.

Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 2000 begann Herr Mitnick eine neue Karriere als Sicherheitsberater, Autor und Redner.

Herr Mitnick, ein verurteilter Hacker, war vor allem für eine Kriminalserie in den 1990er Jahren bekannt, bei der Tausende von Datendateien und Kreditkartennummern von Computern im ganzen Land gestohlen wurden. Er nutzte seine Fähigkeiten, um sich in die Telefon- und Mobilfunknetze des Landes einzuschleichen und die Computersysteme von Regierungen, Unternehmen und Universitäten zu zerstören. Ermittler nannten ihn damals den „meistgesuchten“ Computerhacker der Welt.