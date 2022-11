Kevin McCarthy schlägt den rechtsextremen Herausforderer 188-31, um das Haus GOP zu führen

CNN

—



Die Konferenz der Republikaner des Repräsentantenhauses stimmte für den Minderheitsführer des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, als ihren Vorsitzenden, nachdem eine enttäuschende Leistung bei den Halbzeitwahlen eine Suche unter den Konservativen nach einem Herausforderer auslöste.

Die Abstimmung bringt McCarthy in die Reihe, der nächste Sprecher des Repräsentantenhauses zu werden, vorausgesetzt, die Republikaner gewinnen mindestens drei weitere Sitze der 16, die noch nicht von CNN projiziert wurden.

McCarthy gewann laut mehreren Quellen im Raum mit 188-31 gegen den Abgeordneten Andy Biggs aus Arizona. Es war eine geheime Abstimmung, und McCarthy musste nur eine einfache Mehrheit der Konferenz gewinnen.

Während die Herausforderung von Biggs immer als ein langer Schuss angesehen wurde, unterstrich die Zahl der Republikaner, die für ihn stimmten, das Ausmaß der Frustration über die republikanische Führung nach den Wahlen von 2022. Im Januar muss McCarthy 218 Stimmen gewinnen, die Mehrheit des gesamten Repräsentantenhauses, um den Hammer des Sprechers zu schwingen.

Drei Hausrepublikaner – Kat Cammack aus Florida, Kelly Armstrong aus North Dakota und Brian Fitzpatrick aus Pennsylvania – nominierten McCarthy zum Vorsitzenden und argumentierten, dass er härter als jeder andere gearbeitet habe und dass die Einheit der Partei der einzige Weg zum Sieg sei. McCarthy erhielt nach seiner Wahl stehende Ovationen.

Biggs, ein ehemaliger Vorsitzender des House Freedom Caucus, kündigte an auf Newsmax am Montagabend dass er gegen McCarthy antreten würde, während er anerkennt, dass es „hart“ wäre, jemanden zu schlagen, der „viel Geld gesammelt“ hat, um seine Kollegen zu wählen.

„Hier geht es nicht nur um Kevin“, sagte Biggs am Montag. „Ich denke, es geht um die institutionelle Ausrichtung und den Weg.“

Biggs wurde am Dienstag von Chip Roy aus Texas und Ralph Norman aus South Carolina nominiert, die behaupteten, dass die GOP-Konferenz des Repräsentantenhauses die Arbeitsweise des Repräsentantenhauses ändern müsse.

Vor der Ankündigung von Biggs versuchten McCarthy und der Republikaner des Repräsentantenhauses, Steve Scalise, der seine Wahl zum Mehrheitsführer gewann, am Montag, die innerhalb der Partei vibrierenden Spannungen zu unterdrücken. McCarthy traf sich mit mehreren Mitgliedern des House Freedom Caucus, und Scalise entschuldigte sich laut Quellen im Raum bei einem Treffen beim Florida-Abgeordneten Matt Gaetz dafür, dass er ihn unmittelbar nach dem 6. Januar 2021 privat kritisiert hatte.

Der GOP-Abgeordnete von Idaho, Mike Simpson, sagte, er werde McCarthy als Führer unterstützen, und stellte fest, dass die GOP bei den letzten beiden Wahlen Sitze im Repräsentantenhaus gewonnen hatte. „Er hat gute Arbeit geleistet“, sagte Simpson.

„Es gab Faktoren, mit denen Kevin McCarthy nicht umgehen konnte, die diese Wahl beeinflussten“, fügte er hinzu.

Einige Mitglieder der extremen Rechten zeigten sich beruhigt.

„Wenn wir uns nicht hinter Kevin McCarthy stellen, öffnen wir den Demokraten die Tür, einige unserer Republikaner zu rekrutieren“, sagte die Georgia-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene.

Noch bevor Biggs in den Ring sprang, sagten Mitglieder des Repräsentantenhauses voraus, dass McCarthy auf einen Herausforderer treffen würde, der aufdecken würde, dass der kalifornische Republikaner derzeit nicht genug Unterstützung genießt, um nächstes Jahr Sprecher zu werden.

Während eines geschlossenen Forums für Führungskandidaten am Montag beschwerte sich der Abgeordnete von Virginia, Bob Good, ein McCarthy-Kritiker, dass ein mit McCarthy verbündeter Super-PAC gegen einige Pro-Trump-Kandidaten war, und kritisierte McCarthy dafür, dass er nicht angerufen hatte, um ihm zu gratulieren, als er seine Vorwahl gewann , laut einer Quelle im Raum. McCarthy antwortete, dass er 2 Millionen Dollar für seine Rasse an Good überwiesen habe. Good musste niedergeschlagen werden, um ihn vom Sprechen abzuhalten, damit sie zur nächsten Frage übergehen konnten, sagte die Quelle.

Bei dem privaten parteiinternen Treffen erhielt McCarthy auch stehende Ovationen von seinen Kollegen. McCarthy versprach, dass er den Demokraten die Macht entziehen würde, und sagte, wenn er gewählt würde, würde er den demokratischen Abgeordneten von Minnesota, Ilhan Omar, aus dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten des Repräsentantenhauses und die kalifornischen Abgeordneten Eric Swalwell und Adam Schiff aus dem Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses werfen, so a Quelle im Raum. Und er unterstrich seine Rolle bei der Rückkehr der Republikaner an die Macht.

„Sie geben keine kleinen, mittleren und großen Hämmer aus – wir haben die Mehrheit und wir haben die Hämmer“, sagte McCarthy bei dem Treffen.

An einem Punkt fragte Gaetz McCarthy, ob er versuchen würde, Sprecherstimmen von Demokraten zu erbitten oder anzunehmen. McCarthy sagte ihm „nein“.

Aber McCarthys Verbündete haben kürzlich versucht, den gemäßigten demokratischen Abgeordneten Henry Cuellar davon zu überzeugen, die Partei zu wechseln, in der Hoffnung, ihre schmalen Ränder aufzufüllen, so zwei mit dem Gespräch vertraute Quellen. Cuellar lehnte die Idee rundweg ab. (Der Sprecher von McCarthy sagte, der GOP-Führer sei nicht beteiligt gewesen, als diese Gespräche stattfanden, und sagte, dies sei in keiner Weise Teil ihrer Strategie für die Mehrheit oder für sein Angebot als Sprecher.)

Gaetz, Good und Texas Rep. Chip Roy sagten am Montag, dass McCarthy nicht die Stimmen habe, die er brauche, um Sprecher zu werden.

„Was ich Ihnen sagen kann, während ich hier gerade stehe, ist, dass Kevin McCarthy keine 218 Stimmen hat, um Sprecher zu werden“, sagte Gaetz. „Ich glaube nicht, dass er 200 hat.“

Dennoch scheinen McCarthy und Scalise das Kommando über ihre Führungsrennen zu haben, während die GOP-Position des Hauses Nr. 3 zu gewinnen bleibt, was die Rolle der Mehrheitspeitsche des Hauses wäre, wenn die Republikaner die Kontrolle über die Kammer gewinnen.

Auf dem privaten Forum wurde der Abgeordnete Tom Emmer aus Minnesota, der Vorsitzende des National Republican Congressional Committee, laut einer Quelle im Raum auf seine Stimme zur Unterstützung eines Gesetzentwurfs zur Kodifizierung der gleichgeschlechtlichen Ehe Anfang dieses Jahres gedrängt. Seine Antwort: „Diese spaltenden sozialen Probleme sollten nicht auf die Ebene des Repräsentantenhauses gebracht werden.“

Emmer verteidigte auch die glanzlose Halbzeitleistung seiner Partei, indem er argumentierte, dass sie die Mehrheit lieferten.

Emmer kandidiert gegen die Abgeordneten Jim Banks aus Indiana, den Vorsitzenden des republikanischen Studienkomitees, und Drew Ferguson aus Georgia, den Chief Deputy Whip, um den Posten.

Diese Geschichte und Überschrift wurden am Dienstag mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.