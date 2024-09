SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert sieht die Brandenburger Wahl als Schicksalswahl. Bild: IMAGO/Jacob Schröter

Die letzte der drei Ostwahlen steht an: Am Sonntag wählt Brandenburg einen neuen Landtag. Auch hier schickt sich die AfD an, stärkste Kraft zu werden. Nur die in Brandenburg traditionell starke SPD kann ihr noch im Weg stehen.

Um einen Wahlsieg der überwiegend rechtsextremen Partei zu verhindern, greift die SPD in Brandenburg auf eine bemerkenswerte Taktik zurück: Der beliebte Ministerpräsident Dietmar Woidke agiert als Einzelkämpfer und meidet jeden Kontakt mit der unbeliebten Bundespartei von Kanzler Olaf Scholz. Woidke hat zudem seinen Rücktritt für den Fall eines Wahlsieges der AfD angekündigt – ein mutiger Schritt, um auch die letzten verbliebenen Wähler zu mobilisieren.

Dietmar Woidke regiert seit elf Jahren Brandenburg.Bild: IMAGO images/Eberhard Thonfeld

Wie sieht die Bundes-SPD den Einzelkämpfer in Brandenburg? Und wie steht die Parteispitze zu einem möglichen Bündnis mit den Populisten aus dem Sahra-Wagenknecht-Bündnis? Watson hat Generalsekretär Kevin Kühnert hierzu befragt. Wir trafen ihn am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung der Sozialdemokraten in Potsdam.

watson: Herr Kühnert, Ministerpräsident Dietmar Woidke hat im Wahlkampf auf Auftritte mit der Kanzlerin verzichtet. Die Unbeliebtheit der Bundesregierung soll nicht auf die Landes-SPD abfärben. Warum sind Sie trotzdem als Generalsekretär nach Brandenburg gekommen?

Kevin Kühnert: Wie die gesamte Parteispitze bin ich nicht erst auf der Zielgeraden in Brandenburg, sondern schon seit Wochen dort. Aber es stimmt: Dietmar Woidke nimmt seine Termine allein vor – und ich würde auch jeden Strategieberater feuern, der ihm empfiehlt, im Wahlkampf möglichst viel Zeit mit Bundespolitikern zu verbringen. Dietmar Woidke ist als äußerst beliebter Ministerpräsident eine Marke und damit das beste Aushängeschild der SPD in Brandenburg. Er glänzt ganz allein.

Und doch bist du hier.

Ja, und es ist richtig, dass wir hier sind. Übrigens auf ausdrücklichen Wunsch vieler SPD-Kandidatinnen und -Kandidaten. Unzählige Menschen haben mehr Fragen zur Bundespolitik als zur Landespolitik. Als jemand, der in der Bundespolitik Verantwortung trägt, ist es meine Aufgabe, diese Fragen zu beantworten – und mich auch der Kritik zu stellen. Damit helfe ich auch ganz konkret dem Landtagswahlkampf.

In Brandenburg liegen SPD und AfD Kopf an Kopf. Bei der U16-Wahl sah das allerdings ganz anders aus: Die AfD erhielt fast 30 Prozent der Stimmen, die SPD nur 15 Prozent. Wie will die SPD diese große Lücke bei den Jugendlichen schließen?

Bei U16- und U18-Wahlen ist das Stimmenverhältnis grundsätzlich gemischter, da es keine Prozenthürde gibt. Das sieht man unter anderem an den sehr hohen Zustimmungswerten für die Tierschutzpartei. Ich denke, vielen wird bei der Wahl am Sonntag bewusst sein, dass sie ihre Stimme lieber Parteien geben, die eine realistische Chance auf den Einzug in den Landtag haben. Die SPD wird sicher deutlich mehr Stimmen erzielen als bei der U16-Wahl. Aber dennoch sehen wir an diesem Ergebnis, dass die Zeiten vorbei sind, in denen an den Schulen vor allem Mitte-links gestimmt hat. Dieser Herausforderung muss sich meine Partei auch außerhalb des Wahlkampfs stellen.

Woidke hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges der AfD zurückzutreten. Er will damit auch die letzten verbliebenen Wähler mobilisieren. Halten Sie diese Strategie für klug?

Ich glaube, das hat weniger mit Strategie als mit Persönlichkeit zu tun. So ist Dietmar Woidke eben und das schätzen die Leute an ihm: Er macht klare Aussagen und jeder weiß, woran er ist. Über 50 Prozent der Menschen in Brandenburg wollen, dass Woidke Ministerpräsident bleibt. Und wer das will, muss die Partei des Ministerpräsidenten wählen. Die jüngste Entwicklung der Umfragen zeigt, dass viele Menschen diese Botschaft verstanden haben. Es geht um Stabilität mit Woidke oder Chaos mit der AfD. Die Entscheidung wird dazwischen liegen.

Vor den Wahlen in Sachsen und Thüringen sagten Sie: „Die SPD strebt Regierungen ohne den BSW an.“ Nun wird der BSW wohl auch in Brandenburg zweistellig punkten. Wie fühlt es sich an, nun über Koalitionen mit Wagenknechts Partei nachdenken zu müssen?

Unsere Landesverbände, die letztlich entscheiden müssen, haben Gespräche mit anderen Demokraten aus guten Gründen nie ausgeschlossen. Auch nicht mit dem BSW. Und ich halte auch nichts davon, im Vorfeld alles zu blockieren und dann am Ende keine Optionen mehr zu haben. Trotzdem ist es wichtig, dass Parteien vor Wahlen klar sagen, was sie anstreben und was nicht. Und in der SPD sind wir uns einig, dass Bündnisse mit einer Partei wie dem BSW, die inhaltlich ein völlig unbeschriebenes Blatt ist, vermieden werden sollten.

Was bedeutet dies im Hinblick auf Brandenburg?

Auch hier in Brandenburg wirbt der BSW für seinen Namensvetter, der hier nicht antritt, und zwar mit Themen, die hier nicht entschieden werden können. Deshalb sagen wir bis zur letzten Minute: „Eine Stimme für den BSW ist eine Stimme für die Blackbox.“ Denn auch die Wähler des BSW wissen nicht, welche Politik sie tatsächlich bekommen – und welche Politiker.

Ob in Talkshows oder im Bundestag, ständig werden Sie mit der AfD und ihrer Verdrehung von Tatsachen konfrontiert. Wie diskutieren Sie mit Rechtsextremisten und wie sehr ärgert Sie das?

Wichtig zu wissen zur AfD: Ein Teil der Anhänger ist nicht an die falsche Tür geraten, sondern steht leider genau dort, wo die AfD hin will. Von der Vorstellung, dass das alles nur Protestwähler sind, müssen wir uns verabschieden. Ein anderer Teil der AfD-Anhänger hat mir im Gespräch signalisiert, dass Politik oder Wahlen in ihrem Alltag offenbar keinen Unterschied machen. Das spornt mich an, ihnen noch stärker zu beweisen, dass demokratische Politik sehr wohl einen Unterschied macht.

Und die Beamten?

Das sind Populisten und Extremisten wie aus dem Lehrbuch. Sie verdrehen die Tatsachen, und es hat keinen Sinn, sie vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Ihre Strategie ist es, so zu agieren: Wenn es dem Land schlecht geht, geht es der AfD gut. Sie wollen keine politischen Probleme lösen, sondern sie emotionalisieren und aufbauen. Das ist ihr Lebenselixier, und dessen müssen wir uns bewusst sein. Unser Fokus muss auf der demokratischen Mehrheit und einem Teil der Anhänger liegen, aber niemals auf den Amtsträgern – sie verdienen nur unseren Widerstand und unsere tiefe Verachtung.