Kevin de Leon: Das Video zeigt einen Stadtrat von LA, der Monate nach der Beteiligung an einem rassistischen Gespräch in eine körperliche Auseinandersetzung verwickelt ist

Washington

CNN

—



Kevin de León, Mitglied des Stadtrats von Los Angeles, steht vor einer erneuten Prüfung, nachdem am Freitagabend ein Video online aufgetaucht ist, in dem er während einer Feiertagsveranstaltung in eine körperliche Auseinandersetzung mit einem Aktivisten der Gemeinde verwickelt war.

EIN 35-Sekunden-Video des Vorfalls, der von zwei lokalen Gemeinschaftsorganisationen auf Twitter gepostet und auch von CNN erhalten wurde, schien De León darzustellen, wie er einen Mann, der in der Bildunterschrift als lokaler Organisator Jason Reedy identifiziert wird, an einen Tisch schubst.

Das geschah, nachdem eine Menschenmenge de León umzingelt hatte, ihm durch einen Ausgang folgte und seinen Rücktritt forderte, weil Anfang dieses Jahres ein Audio durchgesickert war, in dem er und andere Ratsmitglieder rassistische Kommentare über das schwarze Kind eines Ratskollegen abgegeben hatten. Sowohl de León als auch Reedy hielten in dem Video ihre Hände hoch, in dem Reedy zu sehen ist, wie er das Ratsmitglied in die Enge treibt und sich seinem Gesicht nähert, bevor de León Reedy an einen Tisch und dann einen Flur hinunterschubst, wo sie das verlassen Videobild. Was danach geschah, ist unklar.

De León sagte in einer Erklärung am Samstag, dass er in Notwehr gehandelt habe, nachdem er von Reedy mit dem Kopf gestoßen worden war.

„Als wir in der Lage waren, eine Tür aufzustoßen und zu versuchen, herauszukommen, startete Reedy einen Beckenstoß, gefolgt von einem Kopfstoß gegen meine Stirn“, sagte de León. „Zu meiner Verteidigung bestand meine Antwort darin, ihn von mir wegzustoßen.“

Reedys Anwalt, Shakeer Rahman, sagte CNN am Samstag zuvor, dass sein Mandant das Video der Polizeibehörde von Los Angeles zur Verfügung gestellt und nach der Auseinandersetzung einen Angriff gemeldet habe.

„Videoaufnahmen zeigen deutlich, wie er und seine Unterstützer diesen Angriff einleiten, während Mr. Reedy mit erhobenen Händen dasteht. Kevin de León hat nicht nur jegliche politische Legitimität verloren, seine Behauptung, er sei derjenige, der hier angegriffen wurde, unterstreicht einfach, wie er den Bezug zur Realität verloren hat“, sagte Rahman in einer Erklärung. Er antwortete nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme zu de Leóns Behauptungen.

CNN hat sich an die Polizei von Los Angeles und das Büro von de León gewandt, um einen Kommentar zu der Auseinandersetzung vom Freitag abzugeben.

Forderungen nach de Leóns Rücktritt werden seit Oktober fortgesetzt, als Audiodaten eines einjährigen Gesprächs zwischen de Léon und anderen Ratsmitgliedern anonym auf Reddit veröffentlicht und von der Los Angeles Times erhalten wurden. Ein Großteil des Gesprächs konzentrierte sich auf Karten, die von der Umverteilungskommission der Stadt vorgeschlagen wurden, und die Frustration der Ratsmitglieder darüber, aber es gab auch rassistische Bemerkungen über den schwarzen Sohn eines anderen Ratsmitglieds und über Oaxacans. CNN konnte die Audioaufnahme nicht verifizieren.

Das Audio veranlasste den Rücktritt von Ratspräsident Nury Martinez nach weit verbreiteter Verurteilung, auch von Präsident Joe Biden.

De León hat sich wiederholt geweigert, zurückzutreten, gab aber im Oktober gegenüber CNN eine Erklärung ab, in der er sagte: „An diesem Tag habe ich die Erwartungen, die wir an unsere Führer gestellt haben, nicht erfüllt – und ich werde mich an einen höheren Standard halten.

„Im Zusammenhang mit diesem Treffen wurden Kommentare abgegeben, die völlig unangemessen sind; und ich bedauere, dass ich bestimmte unsensible Kommentare über einen Kollegen und seine Familie im Privaten scheinbar dulde und sogar dazu beitrage “, fügte de León hinzu.