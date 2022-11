Kevin De Bruyne hat Recht, Kanada sorgt für gute Laune, Rodri hinterfragt den Innenverteidiger und mehr: Fünf Takeaways vom achten Tag der WM 2022

Die Gruppen haben bei der Weltmeisterschaft 2022 Gestalt angenommen, und wir alle haben eine viel bessere Vorstellung davon, welche Mannschaften am ehesten in die K.-o.-Phase einziehen werden, da der achte Turniertag noch viel mehr spannende Action bietet.

Nach dem Sieg gegen Deutschland am Mittwoch fiel Japan mit einer düsteren Leistung, die von einem Torwartfehler abgerundet wurde, gegen Costa Rica. Belgien war die nächste große Nation, die bei der Weltmeisterschaft eine Schockniederlage hinnehmen musste. Die Nummer zwei der Weltrangliste verlor gegen Marokko mit 0: 2, da sie völlig deklassiert waren.

Kroatien schlug Kanada in einem unterhaltsamen Spiel voller Nebenhandlungen, während zwischen Deutschland und Frankreich kein Sieger ermittelt werden konnte, was zu einem nervenaufreibenden Endspiel für die Deutschen führte.

Also, ohne weitere Umschweife, hier ist, was wir vom achten Tag der Weltmeisterschaft 2022 gelernt haben:

Kevin De Bruyne hat Recht – Belgien ist zu alt

(Bildnachweis: Simon Bruty/Anychance/Getty Images)

Während eines Interviews mit Der Wächter Kevin De Bruyne – einer der besten Spieler der Welt und Mitglied der goldenen Generation Belgiens – behauptete gestern, sein Land habe keine Chance, im nächsten Monat die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und ihre Leistung heute gegen Marokko hat diese Idee sicherlich unterstrichen.

„Keine Chance, wir sind zu alt“, antwortete De Bruyne auf die Frage, ob Belgien das Turnier gewinnen könne.

Das träge und lethargische Alter scheint einen Teil des belgischen Kaders eingeholt zu haben. Mit Toby Alderweireld und Jan Vertonghen im Innenverteidiger, Axel Witsel im Mittelfeld und Eden Hazard und Kevin De Bruyne weiter vorne scheint die belgische Mannschaft nach etwas Frische zu schreien, wie es scheint.

Marokko war bei jedem Ball der Erste, verteidigte besser organisiert und griff intensiver an. Belgien hingegen spielte das Spiel im Schritttempo, kein Spieler bot irgendwelche Sprints an oder wollte den Ball zurückgewinnen.

Roberto Martinez muss sicherlich eine Lösung finden, und mit Spielern wie Leandro Trossard, Charles De Ketelaere und Jeremy Doku auf der Bank scheint ihm die Antwort ins Gesicht zu starren.

Kanada erzielt sein erstes WM-Tor überhaupt, scheidet aber aus

(Bildnachweis: Getty Images)

Ein bedeutsamer Moment für Kanadas Männer-Fußballnationalmannschaft war Alphonso Davies, der sein erstes WM-Tor gegen Kroatien erzielte, und das innerhalb von nur 67 Sekunden.

Der Moment war jedoch bittersüß für Kanada, da die letztendliche 1:4-Niederlage ihr Ausscheiden aus dem Turnier bestätigte. Eine knappe 0:1-Niederlage gegen Belgien im Eröffnungsspiel und das Ergebnis gegen Kroatien lassen sie als Tabellenletzter der Gruppe F ohne Punkt zurück.

Die Tatsache, dass sie mit nichts zu verlieren in ihr letztes Spiel des Turniers 2022 gehen, ist jedoch ein Bonus für Neutrale – sie sind ein aufregendes Team, dem es Spaß macht, zuzusehen und sich mit ihm zu beschäftigen.

In der Tat ist ihr Geordie-Manager John Herdman unterhaltsam, wenn auch manchmal ein wenig umstritten, während ihr Team Spieler wie Davies, Jonathan David und Tajon Buchanan umfasst. Da Kanada die Weltmeisterschaft 2026 gemeinsam ausrichten wird, sind wir bei VierVierZwei sind sicherlich gespannt auf die Aussicht, Kanada in den nächsten vier Jahren zu sehen – hoffen wir, dass sie auch in dieser Zeit weiterhin begeistern werden.

Gegen eine selbstbewusste marokkanische Mannschaft anzutreten, wird in ihrem letzten Spiel ein schwieriger Test sein, also müssen sie in Bestform sein, um ihren ersten Punkt bei diesem Turnier zu holen.

Die Schocks kommen immer wieder

(Bildnachweis: Buda Mendes/Getty Images)

Der achte Tag der Weltmeisterschaft brachte zwei Schockergebnisse, nicht ganz auf dem gleichen Niveau, als Saudi-Arabien Argentinien besiegte oder Japan Deutschland fallen ließ, aber dennoch Schocks.

Japan, das gerade im ersten Gruppenspiel gegen Deutschland mit 2:1 gewonnen hatte, ging mit einem federnden Schritt in das Spiel gegen Costa Rica – 0:7-Verlierer gegen Spanien. Sechs Punkte wären mehr gewesen, als sie sich vor Beginn des Turniers erträumen konnten, und ein Sieg gegen Costa Rica schien wahrscheinlich, wenn man bedenkt, wie der erste Spieltag für beide Seiten gelaufen ist.

Japan verlor jedoch aufgrund eines Torwartfehlers mit 0:1, sodass ein Ergebnis gegen Spanien im letzten Spiel jetzt unerlässlich ist.

An anderer Stelle wurde Belgien von Marokko besiegt – und sie können sich über das 2: 0-Ergebnis nicht beschweren. Wie bereits erwähnt, war die europäische Mannschaft lethargisch gegen eine viel besser organisierte und motiviertere Mannschaft – ein 2:0-Sieg ist nicht weniger als Marokko verdient und lässt Belgien im Stich, um in die K.-o.-Runde einzuziehen.

Deutschland hat abgehoben und könnte noch Anwärter sein

(Bildnachweis: Getty Images)

Deutschland war nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Japan Anfang der Woche in Schwierigkeiten, da der viermalige Meister auf ein mögliches Ausscheiden aus der Gruppenphase für die zweite Weltmeisterschaft in Folge blickte.

Aber Japans überraschende Niederlage gegen Costa Rica am Sonntag zuvor hat diesen Druck etwas gemindert, da es bedeutete, dass sie gegen Spanien verlieren und immer noch gute Chancen haben, sich für die letzten 16 zu qualifizieren.

In seiner Pressekonferenz vor dem Spiel beschrieb Bundestrainer Hansi Flick das Duell mit La Roja als „erstes Endspiel“ für seine Mannschaft, und sie haben an diesem Abend gut gespielt.

Antonio Rüdiger sah in der ersten Halbzeit einen Versuch wegen eines knappen – wenn auch klaren – Abseits ausgeschlossen, und obwohl Alvaro Morata Spanien nach etwas mehr als einer Stunde in Führung brachte, kämpfte Deutschland weiter und verdiente sich seine Belohnung mit einem späten Ausgleichstreffer von Niclas Fullkrug .

Mit einer besseren Entscheidungsfindung hätten sie am Ende sogar den Sieg erringen können und bewiesen, dass sie die Qualität haben, es mit einem der besten Teams der Wettbewerbe aufzunehmen.

Mit Verspätung ist Deutschland 2022 in Katar gestartet – und könnte nächsten Monat noch Anwärter auf die Trophäe sein.

Spanien könnte Rodri nicht als Innenverteidiger gegen einen besseren Gegner einsetzen

(Bildnachweis: Getty Images)

Spanien ist vielleicht der Inbegriff einer Mannschaft, die sich einen Fußballstil zu eigen macht und nie von dieser Philosophie abweicht, unabhängig von Ergebnissen oder einmaligen Leistungen. Diese einseitige, vertrauensvolle Herangehensweise an das Spiel hat der Nation in diesem Jahrhundert offensichtlich zugute gekommen, mit zwei Europameisterschaften und einem Weltmeistertitel, nachdem sie kritisiert wurde, dass sie darauf beharren, den Ball jederzeit auf dem Boden zu passen.

Luis Enrique sollte jedoch darauf achten, diesen absoluten Systemglauben nicht auf seine Mannschaftsauswahl auszudehnen, insbesondere wenn es um Rodri im Innenverteidiger geht. Der Mittelfeldspieler von Manchester City ist einer der besten der Welt auf seiner Position – es ist nur schade, dass Sergio Busquets ihn derzeit aus der Ankerrolle heraushält – und es daher verständlich macht, warum er als Innenverteidiger eingesetzt wird.

Allerdings wirkte er verdächtig, wenn es darum ging, die deutschen Angreifer zu verteidigen, insbesondere als Niclas Fullkrug auf das Feld kam, und gegen noch bessere Gegner könnte dies eine Lücke in Spaniens beeindruckender Rüstung signalisieren. Er hat nicht die erforderliche physische Präsenz auf dieser Position, was Pau Torres oder Eric Garcia möglicherweise zu günstigeren Optionen macht.

Zum Glück für Spanien ist es besser, das jetzt herauszufinden als in der letzten K.-o.-Runde.