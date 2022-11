Kevin Conroy, langjährige Stimme des animierten Batman, stirbt im Alter von 66 Jahren

CNN

Kevin Conroy, der Mann hinter der rauen Bassstimme von Batman und der das unverwechselbare Knurren populär machte, das Bruce Wayne vom Caped Crusader trennte, ist laut seinem Vertreter Gary Miereanu gestorben. Er war 66.

Auch DC Comics bestätigte die Nachricht.

Conroy starb am Donnerstag, kurz nachdem bei ihm Krebs diagnostiziert worden war, sagte Miereanu.

Conroys Arbeit in der Rolle ist die Grundlage für jede Iteration der Batman-Populärkultur, die es seitdem gegeben hat. Er spielte Wayne und sein superheldenhaftes Alter Ego jahrelang im Fernsehen, unter anderem in der beliebten „Batman: The Animated Series“, und sein Einfluss ist in den Auftritten von Christian Bale, Robert Pattinson und vielen anderen, die die Figur gespielt haben, zu hören.

Aber nur wenige Schauspieler können sagen, dass sie Batman so oft gespielt haben wie Conroy: Er trat in mehr als 400 TV-Folgen als Stimme – und einmal als Verkörperung – des Dunklen Ritters auf.

Bevor er Batman wurde, spielte Conroy regelmäßig die Arbeit des Barden: Als Absolvent von Julliards angesehenem Schauspielprogramm trat Conroy in Adaptionen von Shakespeare-Werken von „Hamlet“ bis „King Lear“ auf, normalerweise im Old Globe in San Diego. Auch am Broadway trat er in „Lolita“ und „Eastern Standard“ auf.

Aber es ist zweifellos die Fledermaus, für die Conroy am besten bekannt ist. Laut DC (das sich die Muttergesellschaft Warner Bros. Discovery mit CNN teilt) spielte er Batman in über 60 Produktionen. Seine erste und beständigste Ergänzung zum Batman-Kanon ist „Batman: The Animated Series“, die laut DC von 1992 bis 1996 lief. Insgesamt spielte er die Fledermaus und Bruce in über 15 verschiedenen Zeichentrickserien (insgesamt fast 400 Folgen) und 15 Filmen, darunter „Batman: Mask of the Phantasm“.

Er spielte oft gegen Mark Hamill, der dem Joker regelmäßig in animierten Projekten seine Stimme gab, darunter dem dunklen und verstörenden „Batman: The Killing Joke“. Die beiden hatten eine offensichtliche Chemie in ihren Gesangsdarbietungen, die das Tauziehen widerspiegelten, das Joker und Batman oft spielten.

„Kevin war perfekt“, sagte Hamill in einer Erklärung gegenüber DC. „Seit mehreren Generationen ist er der ultimative Batman. Es war eines dieser perfekten Szenarien, in denen sie genau den richtigen Mann für die genau richtige Rolle bekamen, und die Welt war besser dafür.“

Aber Conroy war kein Batman-Fan, als er seine Amtszeit begann – alles, was er kannte, sagte er, war Adam Wests kampflustige Darstellung aus den 1960er Jahren. In einem Interview von 2014 sagte er, er sei blind gegangen, einer von Hunderten von Schauspielern, die vorsprechen, um den geliebten Superhelden zu sprechen. Um die Figur zu finden, wandte er sich seiner Shakespeare-Schulung zu und sagte, er habe in Bruce Wayne ein bisschen Hamlet gesehen.

„Ich habe der Figur Leben eingehaucht. Ich glaube, ich habe der Figur Leidenschaft verliehen“, sagte er im Interview von 2014. „Ich bin aus einer rein schauspielerischen Perspektive an die Sache herangegangen. Viele Fans nähern sich ihm aus der ganzen ‚Bibel‘ von Batman… Es macht mich demütig.“

Im Jahr 2019 trat Conroy schließlich als Live-Action-Batman in einer Crossover-Episode mehrerer DC-Fernsehsendungen auf, darunter „Arrow“, „Batwoman“ und „Supergirl“. Als Bruce Wayne aus einem anderen Universum war Conroys Held kampferprobt und abhängig von einem Roboteranzug, der ihm nach einem „Leben voller Verletzungen“ beim Gehen hilft.

Auch aus einem anderen Grund bezog sich Conroy auf seine bekannteste Figur: Wie Bruce Wayne verbarg auch er seine Unsicherheiten hinter einer Maske – aufgrund von Homophobie in seiner Branche fühlte er sich nicht wohl dabei, sich als schwul zu outen. Aber Batman zu sein hat ihm geholfen, seine innere Stärke zu finden, er schrieb in einem kurzen Comic für DC.

„Ich habe mich oft darüber gewundert, wie angemessen es war, diese Rolle zu bekommen. Als schwuler Junge, der in den 50er und 60er Jahren in einer streng katholischen Familie aufwuchs, war ich geschickt darin, Teile von mir selbst zu verbergen“, schrieb Conroy laut dem Gaming-Outlet Kotaku in dem Comic.

Conroy heiratete später Vaughn C. Williams, der ihn laut DC überlebt.

Batman bereitete auch anderen in Zeiten der Not Freude: Der gebürtige New Yorker Conroy fühlte sich nach den Ereignissen des 11. September berufen, in einer Lebensmittelversorgungsstation für Ersthelfer zu arbeiten. Einer der Männer, denen er diente, erkannte ihn, aber ein Kollege glaubte nicht, dass Conroy wirklich die Stimme von Batman war. Also Conroy durchgeführt eine seiner berühmtesten Zeilen in diesem unverkennbaren Bass: „I am vengeance. Ich bin die Nacht. Ich bin Batman!“

Und damit bewies er, dass er tatsächlich Batman und begeisterte Ersthelfer war.

Fans und andere Synchronsprecher trauerten online um Conroys Verlust.

Clancy Brown, die Stimme von Mr. Crabs in „Spongebob Schwammkopf“ und Lex Luthor in mehreren Zeichentrickserien, genannt Conroy sein „Held“. Liam O’Brien, berühmt dafür, Anime-Serien wie „Naruto“ und mehrere Videospiele zu vertonen, sagte Er ist sich nicht sicher, ob er Synchronsprecher werden würde, wenn er nicht „so inspiriert von Kevin Conroy“ gewesen wäre.

Tara Strong, bekannt für ihre Stimme in „Rugrats“ und „Loki“ und arbeitete mit Conroy an „The New Batman Adventures“, geteilt ein Foto von Conroy, der mit einem Lächeln auf ihrem Schoß liegt. „Er IST #Batman“, schrieb sie.

Hammel stimmte zu. Viele berühmte Männer haben Batmans Mantel übernommen – Bale, Pattinson, Ben Affleck, George Clooney unter ihnen – aber nur wenige haben es geschafft, alle Emotionen und Traumata des Superhelden über mehrere Jahrzehnte hinweg zu erforschen. Für viele Batman-Fans war Conroy die erste Version des Dark Knight, die sie je kannten und liebten.

„Er wird immer mein Batman sein“, sagte Hamill.

In den frühen Tagen der Pandemie war Conroy geteilt ein Clip von sich selbst, wie er Shakespeares Sonett 30 aus seinem Garten rezitiert. Es ist eine bittersüße Reflexion über verlorene Lieben und die vergangene Zeit und endet mit einer hoffnungsvollen Note, die Conroy in seinem 45-sekündigen, spontanen Clip vermittelt.

„Aber wenn ich währenddessen an dich denke, lieber Freund / Alle Verluste sind wiederhergestellt und die Sorgen enden.“