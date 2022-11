Kevin Bacon enthüllt seine bisher dunkelsten sechs Grade der Trennung

Kevin Bacon sagte „JA“ zu Guardians of the Galaxy Holiday Special, ohne das Drehbuch zu lesen

Six Degrees von Kevin Bacon geht den ganzen Weg zurück Abraham Lincoln.

Kevin bacon ist dem viralen Six Degrees of Kevin Bacon-Phänomen nicht fremd, aber wie er exklusiv mit E! Nachrichten, es gibt eine Person, mit der er anscheinend verbunden ist, was ein ziemlicher Schock war.

„Eines der interessantesten, das ich je gesehen habe – das ist ziemlich dunkel – war, dass mich jemand verbunden hat John Wilkes Booth, der der Typ war, der Abraham Lincoln ermordet hat“, teilte Kevin mit, „weil er Schauspieler war und in einem Stück mit jemandem spielte, der in einem Stummfilm mitspielte, und von diesem Punkt an gingen die Verbindungen weiter. Also waren es auf dem ganzen Weg zurück zu John Wilkes Booth sechs Grad.“

Sie kratzen sich vielleicht ungläubig am Kopf, dass Kevin irgendwie mit 1865 in Verbindung steht. Das virale Spiel, das auf der Theorie basiert, dass alle Menschen durch sechs oder weniger soziale Verbindungen verbunden sind, fordert die Spieler heraus, Kevin mit einem anderen bekannten Gesicht in der Branche in Verbindung zu bringen über gemeinsame Kostenträger in möglichst wenigen Verbindungen.