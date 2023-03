Cheltenham Festival is nu iets minder dan twee weken verwijderd en de line-up van woensdag ziet er opener uit naarmate het evenement nadert.

De dag wordt afgetrapt met de Ballymore waar Hermes Allen de favoriet is, voordat de Brown Advisory onder leiding van Gerri Colombe en het pronkstuk van de dag de Queen Mother Champion Chase is.

GETTY Gloucestershire, Verenigd Koninkrijk – 16 maart 2022; Energumene, met Paul Townend omhoog, springt als laatste op weg naar het winnen van de Betway Queen Mother Champion Chase

talkSPORT INZET – KRIJG £ 25 OP HET FESTIVAL ALS JE 5x £ 5 INZET (ALLEEN APP) – CLAIM HIER*

Cheltenham Festival woensdag racetips

Ballymore voorbeeld en tip

Hermes Allen 7/2

GETTY Harry Cobden die op Hermes Allen rijdt, wist de laatste te verslaan en won The Ballymore Novices ‘Hurdle op de renbaan van Cheltenham in november 2022

De vorm van deze ruin blijkt steeds beter te worden met zijn laatste overwinning in Newbury en vervolgens wonnen de achterblijvers.

Waaronder You Wear It Well, goed gewonnen in Sandown in de Mares ‘Novices’ Hurdle met meer dan zeven lengtes in de Grade 2-wedstrijd.

Hermes Allen is nog maar zes jaar oud en heeft nog veel te verbeteren, en wat is een betere plek om dat te laten zien dan Cheltenham Festival?

Hij draagt ​​de vertrouwde kleuren van het mede-eigenaarschap van Sir Alex Ferguson, die vaak een paar grote deelnemers heeft, en dit jaar is daarop geen uitzondering.

Dwight Yorke sprak met Cheltenham Betting over het belang van het festival voor de voormalige manager van Man United: “Het was ongeveer de enige keer dat je hem buiten zijn comfortzone zag en het was iets waar hij enthousiast van zou worden. Het is geen geheim dat hij van de sport houdt, hij heeft zelf een paar paarden en het is een sport die hem na aan het hart ligt. Je kon het zien omdat hij zijn telefoon altijd in zijn jas had, de telefoon zou afgaan en hij zou erop gaan.

Bruin Adviesvoorbeeld en tip

Tijmheuvel 11/2

14.10 uur is de vrije tijd voor de tweede graad 1 van de dag met deze wedstrijd van 3 meter.

Het is in veel opzichten ongelooflijk open met veel paarden die op deze afstand onbekend zijn.

Er kunnen zaken worden gemaakt voor de favoriete Gerri Colombe, ongeslagen voor Gordon Elliott, die drie voor drie is als hij in de Robcour-kleuren jaagt.

Sir Gerhard zou een grote prijs kunnen blijken te zijn bij 5/1 – maar heeft slechts één keer over hekken gereden, hoewel dat kwam in een race met drie deelnemers waarin hij absoluut domineerde.

Daarvoor won hij de Ballymore, over hindernissen, en lijkt dat soort prestatie dit jaar over hekken te herhalen.

Maar de sleutel hiervoor is het vermogen om dit soort afstanden te overbruggen en een paar paarden hebben deze reis nog niet eerder gewonnen en hoewel ze misschien geschikt zijn, zouden ze idealiter 3 meter moeten genieten om het te winnen.

Tijmheuvel voor Philip Hobbs is een grote prijs, 11/2, bij slechts zijn derde start over hekken en heeft zijn uithoudingsvermogen talloze keren bewezen, onder meer in de Kauto Star Novices’ Chase Grade 1 in Kempton op tweede kerstdag.

Champion Chase-voorbeeld en tip

Edwardstone 7/4

GETTY Tom Cannon op Edwardstone wist de laatste hindernis te overwinnen om de Arkle Chase-race te winnen tijdens de eerste dag van het Cheltenham Festival 2022

De door Alan King getrainde ster is samen met Energumene de favoriet, ondanks het feit dat het paar de vorige keer in Cheltenham verloor in de trials van Editeur Du Gite, die zelf een 20/1 prijs is voor de Champion Chase.

En dat ziet er op dit moment ook te duur uit, vanwege de manier waarop hij won bij zijn twee laatste optredens.

De zachte ondergrond is zeker voordelig en Editeur won in december met 13 lengtes in Kempton voor Nube Negra in de Desert Orchid Chase.

Hem steunen om beide singles op de SP te winnen zou in totaal 42/1 hebben uitbetaald!

En het door Gary Moore getrainde paard heeft een formulier in Cheltenham dat luidt 11431.

Maar de vorige keer zat er gewoon een kop in en Edwardstone is nog steeds in geweldige vorm na een stijging van 9 pond na zijn grote overwinning op Greaneteen de vorige keer.

talkSPORT INZET AANBIEDING VAN DE DAG Krijg tot £ 40 aan gratis weddenschappen voor de Premier League* – EIS HIER OP 18+ Alleen nieuwe klanten. Meld je aan, zet tot £ 40 (min. £ 20) in op geselecteerde evenementen met een quotering van 2.00+, in 7 dagen. Krijg tot £ 40 aan gratis weddenschappen op geselecteerde evenementen. Bonussen verlopen over 7 dagen. Alleen kaartbetalingen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing, zie hieronder. begambleaware.org | Gelieve verantwoord te gokken BEKIJK HIER ALLE GRATIS INZETTEN

Alle kansen kloppen op het moment van schrijven

ENORME PUNTEN Tips voor Cheltenham Festival Friday en Gold Cup: Galopin Des Champs makkelijk terug

Cheltenham Festival dinsdagtips: Supreme, Mares en Champion Hurdle en Arkle Cheltenham Festival 2023 beste ‘ Each-way’-tips voor de Arkle, Gold Cup en meer! Tips voor Cheltenham Festival 2023 voor Gold Cup, Champion Chase, Supreme, Turners en meer Cheltenham EPIC ODDS: Constitution Hill wint Champion Hurdle op 1/1 met William Hill Gratis weddenschappen op Cheltenham Festival en aanmeldingsaanbiedingen voor nieuwe klanten





Aanmeldingsaanbiedingen voor nieuwe klanten van Horse Racing

talkSPORT INZET – KRIJG £ 25 OP HET FESTIVAL ALS JE 5x £ 5 INZET (ALLEEN APP) – CLAIM HIER*

*18+ Alleen nieuwe klanten. Schrijf je in via de app en zet 5 x £5 (kans 2,00+) in op Cheltenham van 13:00 Britse tijd op 10.03.23 tot 13:30 Britse tijd op 17.03.23. Geen uitbetaling. Ontvang 5 x £ 5 aan gratis weddenschappen, vervaldatum van 7 dagen. Alleen kaartbetalingen. Algemene voorwaarden zijn van toepassing, zie hieronder. begambleaware.org | Gelieve verantwoord te gokken

Commerciële inhoud: het accepteren van een van de bookmaker-aanbiedingen die in dit artikel worden genoemd, kan resulteren in een betaling aan talkSPORT. 18 jaar of ouder+. Algemene voorwaarden zijn van toepassing. Begambleaware.org

Vergeet niet om verantwoord te gokken

Een verantwoordelijke gokker is iemand die:

Stelt tijd- en geldlimieten in voordat u gaat spelen

Alleen gokken met geld dat ze zich kunnen veroorloven te verliezen

Jaag nooit op hun verliezen

Gokt niet als ze van streek, boos of depressief zijn

GamCare – www.gamcare.org.uk

Gokbewust – www.begambleaware.org

Bel voor hulp bij een gokprobleem de National Gambling Helpline op 0808 8020 133 of ga naar www.gamstop.co.uk om uitgesloten te worden van alle in het VK gereguleerde gokwebsites.