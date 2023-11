exclusief

Status: 29-11-2023 13:38 uur

Twee jonge islamisten worden nu verspreid en krijgen ook een terroristische aanslag op een kerstmarkt of een synagoge in Keulen. Sie solen nach Informationen des WDR noch waren de Haftrichter vorgeführt.

Von Boris Baumholt en Florian Flade, WDR

De video werd opgenomen in een Telegramgroep van jonge islamisten en de autoriteiten van het Federaal Bureau voor Defensiebescherming (BfV) van de Alarmafdeling. Een jeugd in deze video zum „Heiligen Krieg“ tegen het Westen en een terroristische aanslag in Duitsland voor de vrijheid, de 1. Deze maand angekündigt haben.

Nach WDR– Informatie over de veiligheidsbescherming van de Telegram-Nutzer-identifizieren: Demnach soll esich um einen 15 Jahre alten Deutsch-Afghanen aus dem Nordrhein-Westfälischen Burscheid bei Leverkusen Handeln.

Er zal een 16 jaar durende Russische invasie van Wittstock in Brandenburg plaatsvinden en een extra islamistische terroristische aanslag met een merkaanval of een kleine laster op een kerstmarkt of een synagoge in Keulen. U kunt ook uw eigen problemen tijdig oplossen. Er is ook een mogelijkheid om met een optionele optie te reizen.

Ermittlungen aufgenommen

Am Dienstag nahmen Ermittler in NRW en Brandenburg Durchsuchungen vor en nahmen sterven beide terreurverdächtige Jugendlichen in Gewahrsam. De Algemene Staatssanctieafdeling Düsseldorf en de Staatsveiligheidsraad Neuruppin zijn verantwoordelijk voor de verdenking van het plannen van een terroristisch misdrijf. Die Verdächtigen sollen nach Informationen des WDR noch waren de Haftrichter vorgeführt. Auf Anfrage wollten sich de Staatsanwaltschaften nicht äußern.

Als de verdachten een mening hebben over hun gewoonten en ja, dan zijn degenen die op de hoogte waren van het plan nu de Gegenstand der Ermittlungen.

Zowel Jugendlichen gelten als Sympathizers der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS), der Junge aus Brandenburg waren van de droge veiligheidstroepen als „relevante persoon“ van de islamistische Szene ingestuft. Er zit veel in de ontwikkelingen als gevolg van de Verbreitung von dschihadistieker Propaganda aufgefallen sein.

Erhöhte Gefährdungslage

Aktuell gehen die Sicherheitsbehörden von een hogere Gefährdungslage vanwege radicale islamisten uit. De Kriegssituation im Nahen Osten, aber auch Koran-Verbrennungen in Zweden in de verloren Monaten führe zu nerstärkten Radikalisierung und Aktionsbereitschaft in de islamistische Szene, heißt es. In Europa zullen er meer terroristische aanslagen en verdere islamistische aanslagen plaatsvinden, evenals Zwitserse toeristen in Brussel.

“Het digitale beeld op sociale media, of gecombineerd met nepnieuws, kan functioneren als een emotionele reactie en kan functioneren als een stralingsfactor”, zegt Thomas Haldenwang, voorzitter van het Federale Bureau voor Defensiebescherming (BfV) over de huidige situatie in Gaza. . “We hebben hier lang aan gewerkt om te begrijpen waarom we de islamistische Anschläge in het Westen willen overwinnen, en als we steeds concreter worden, is dat de reden waarom in Duitsland een islamitische Anschläge kan worden overwonnen.” Die Gefahr is zo echt en zo lang niet meer.

Actieoriëntatie Generatie

Eind oktober werd in Duisburg een islamistische politiepartij georganiseerd, waar een vermoedelijke aanval plaatsvond, en er werd een uiteenvallen van een pro-Israëlische demonstratie gepland. De 29-jarige Tarik S. kwam uit Bielefeld, woonde in islamitische landen in Duitsland en tijdens de oorlog in Syrië in 2013, waar de Terror Miliz “Islamischer Staat” (IS) werd aangevallen. Sinds eind 2016 worden de Duitse autoriteiten en het Duitse Federale Hof van Düsseldorf getroffen door de gevolgen van een terroristische aanslag.

Deze Terroristen zullen aanwezig blijven tijdens een Trendfestival, waardoor de kans kleiner is dat ze een potentiële Attentäter in het aandachtsgebied zullen zijn. Innerhalb der Szene is een nieuwe generatie hier die ideologisch gezien meer gefestigt is, maar meer actiegericht is, berichten Verfassungsschützer.

De nationale veiligheidsdienst en de minderheidsextremisten werden de afgelopen jaren blootgesteld aan gegevens en hielden ook geheime communicatie bij. Het is niet mogelijk om informatie te krijgen over de bescherming die minderjarigen bieden, zoals informatie over minderjarigen of gegevens van minderjarigen met aanvullende partnervereisten.