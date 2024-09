Er zit veel vreugde in de “König Lustig” die uit de neus komt – en het zwart van deze hoogwaardige persoon: Regina Halmich. De Boxweltmeisterin had met Stefan Raab een normale ervaring die hij in de Show-Kampf op RTL won – 17 jaar na zijn carrière heeft hij nog nooit in de Ring gestaan.

Tijdens je huidige carrière ben je aanwezig op het TV-kamp op vrijdag (27 september) en bij WDR bij „Kölner Treff“.

Regina Halmich zou kunnen overleven na hun Kampf Vorwürfe

In gesprek met moderator Susan Link werd duidelijk dat er voor dit doel veel begrip was voor de hele discussie over het kamp.

Bereits im Vorfeld en auch kurz nach dem Kampf maarmich ihrem Kontrahenten Stefan Raab Vorwürfe: Je wordt volledig gelast in Dunkeln.

“Heel Drumherum, dat was de oorzaak van een ramp”, zegt Halmich. “En ik leef nog, dat is wat ik doe, dat is wat ik doe.”

Regina Halmich: Kampf gegen Raab hatte besondere Auswirkung auf ihr Leben

En hoe zit het met de Schmerzen nach dem Kampf? Het is waar dat je altijd zult kunnen zien in wie je zit, van wie het hart er ook door wordt beïnvloed, wees zeker van die blauwe vlekken in Halmich’s gezicht. ‘Mir hat nichts wehgetan, auch an dem Abend nicht,’ verduidelijkte Halmich.

Het showkamp heeft een positievere kijk op mijn leven gekregen, dankzij de ex-bokser: “Ik ben een geweldige trainer met mijn oude trainer, Torsten Schmitz, en ik ben altijd een fan van de echte World Meisterschaften die ik heb, en ik ben met hen in mijn leven.” .“

Auteursrecht: picture-alliance/dpa Het team voor het team bestaat uit: Regina Halmich en mijn eigen trainer Torsten Schmitz (hier is hij lid van de WIBF-Fliegenweight-World Masters in 2007).

En als ik in een situatie zit waarin het kamp sterk is, is het ook direct für verrückt erklärt: “Als ik boos ben en ik ben boos, dan was ik daar niet toe bereid, maar er wordt nu gezegd: “Regina , je bent mooi, wie is dat altijd? Je leeft nog en hebt niet veel langer gebokst.’”

Het is waar dat ze naar een bijeenkomst zullen komen – “en er werd snel gereageerd, terwijl er gebeurde, dat is wat er gebeurde en dat de man die 17 Years of Pause niet markeert”, zo schreef Halmich.

Dat doe je samen met je trainer, zodat je de klus kunt klaren – daarom snap je het niet. En toch ben je welkom om in de box-modus te komen – zelfs na 17 jaar carrière. En dat met erfenis.

“Als je bokserisch talent hebt, komt alles tot zijn recht. En als je talent hebt, kom je nooit.“

Een duidelijke spits tegen Raab, die een lachende moderator Micky Beisenherz snel van humor is. De rest is de geschiedenis: hoewel de strijd nog leeft en geen van beide in de ring duidelijk is, is dat het laatste kamp tussen de twee signalen. En bekijk dit op de tv-beelden.