Keulen. Keulen heeft de bescherming van het milieu en de nacht voor machinebouw. Het is een beetje sofort in Kraft, teilte die Stadt am Dienstag mit. Keulen Mähroboterbesitzer duurt niet langer in de Dämmerung en in de Nacht op de Rasen schicken.

Achtergrond van de beschrijving van een van de belangrijkste onderdelen van dit artikel, dat ik voor schwerwiegenden Schäden was sollen. Als je deze kleine stachels met de Futtersuche met de Mähroboter met hun messen tegenkomt, kun je van veel plezierige momenten genieten. Een Grund dafür sei, dass Igel bei „Contact met de Mähroboter“ zonder te vliegen, erläuterte die stad. Stattdessen rolde zichzelf in stukken. Die tiere suchen in der Dämmerung en in der Nacht nach Nahrung.

Tierschützer begrüßen die Maßnahme

Als de Tierschützer wil weten hoe gefordert, de Betrieb von Mährobotern deutlich zu beschränken. Een nachtje weg sinds de “Very Mindful” is gerapporteerd door de experts van de Federale Milieu- en Natuurbescherming (BUND) van het Duitse Persbureau. Het feit dat de robot onaantrekkelijke prestaties levert en niet in zijn werk kan werken, zal de tuinbouw verbeteren.

Sommige kleinere gemeenschappen in Duitsland slapen lang.

