Im Verfahren wegen ongewöhnlichen Vorfalls met een Motorsäge am Starnberger Zie hoe de ehemalige Nationaltorwart Jens Lehmann seinen Schuldspruch akzeptiert. Er is niets te maken met de deelstaatregering en de rechterlijke macht, die verantwoordelijk zijn voor de juridische beoordeling en het besluitvormingsproces. Het Landgericht Munchen II heeft van ex-nationaal advocaat Jens Lehmann een boete gekregen van 135.000 euro. Is de prijs 150 euro, dan betaalt u 900 euro voor de keuring en betaalgegevens.

Vorwurf gegen Lehmann: Dachbalken angesägt

Lehmann had in de garage een garage met een dakbalk met daarop een motorfietsbevestiging. Dit zou een goed idee zijn, in een Parkhaus aan de Münchner Flughafen dat de gebouwen niet bewoond zijn en dat ze comfortabel zouden zijn. Een Verfahrenroads der Beleidigung von Polizeibeamten wurde vom Gericht eingestellt.

Op 22 december 2018 is op basis van het besluit over de aanslag, het politiebeleid en de aanslagen een boete van 210 boetes van 2.000 euro, eveneens voor een bedrag van 420.000 euro, genomen op basis van de uitspraak van de rechtbank Starnberg. , af te ronden. Sowohl Lehmann als de Staatsanwaltschaft, de eerste stappen in de strijd tegen de staatshandel, is een beroving. Ondertussen waren de tijden voor de ex-voetbalster nog milder.