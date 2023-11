Kerstbonus als essentiële factor in financiële planning

Speciale betalingen vormen voor veel werknemers een essentieel onderdeel van het salaris, vertelde Barbara Teiber, voorzitter van de particuliere werknemersvakbond (GPA), aan journalisten. Voor 61 procent is de kerstbonus een onmisbaar onderdeel van hun salaris, zo blijkt uit een onderzoek van opinieonderzoeksinstituut IFES in opdracht van de GPA. Een verwijdering zou voor 36 procent zeer ernstige gevolgen hebben en voor 22 procent ernstige gevolgen.

Voor slechts 11 procent van de ondervraagden zou het verlies van het 14e salaris “niet ernstig” zijn en voor nog eens 5 procent zou het “helemaal niet” ernstig zijn. Hoewel bijna elke tweede persoon (49 procent) het extra geld gebruikt voor kerstcadeautjes, gebruikt bijna elke derde persoon (32 procent) het ook voor dagelijkse uitgaven en gebruikt elke vijfde ontvanger het om schulden of rood staan ​​te dekken. Voor 69 procent van de mensen met een inkomen onder de 3.000 euro is de kerstbonus een onmisbaar onderdeel van hun financiële planning. Dit aandeel neemt af naarmate het salaris stijgt: bij salarissen vanaf 4.500 euro is het extra geld slechts voor 49 procent onmisbaar.

Het belang van de kerstbonus is ook afhankelijk van de leeftijd: voor mensen tot 30 jaar is het voor 49 procent een aanzienlijk deel van hun salaris. Dit aandeel stijgt tot 68 procent in de leeftijdsgroep van 41 tot 50 jaar en daalt vervolgens naar 65 procent.

Deze speciale uitkering wordt uiteraard steeds belangrijker vanwege de inflatie: 28 procent van de ondervraagden in het onderzoek gaf aan erg onder de inflatie te lijden. En nog eens 51 procent zei dat ze meer kans hadden op stress. Volgens de resultaten van het IFES-onderzoek heeft 20 procent er helemaal geen last van (17 procent) of helemaal geen last van (3 procent).

Bijna een kwart van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan geen idee te hebben hoe het extra salaris wordt berekend. Volgens eigen zeggen weten de hogere inkomens met een salaris van 4.500 euro of meer daar met 85 procent het beste van. En ruim de helft van de ondervraagden (55 procent) weet inmiddels dat kerstbonussen geregeld zijn in collectieve arbeidsovereenkomsten, aldus IFES-directeur Eva Zeglovits.

Veel mensen weten niet dat speciale betalingen in andere landen niet in deze mate gebruikelijk zijn: slechts de helft van alle werknemers in Duitsland (53 procent) ontvangt een kerstbonus. Volgens dit onderzoek krijgt 77 procent van de werknemers in bedrijven extra geld met Kerstmis en slechts 42 procent in bedrijven zonder cao. Het bedrag varieert tussen de 250 en 3.836 euro, zegt David Mum, hoofd van de GPA-basisafdeling, terwijl hij mama verwees naar de situatie in het buurland.

Ook vroeg IFES in welke vorm het extra salaris verdeeld moet worden. Volgens Zeglovits was 61 procent voorstander van het huidige model. Voor 21 procent is een splitsing in twee halfjaarlijkse termijnen denkbaar, voor 15 procent een kwartaalbetaling. Slechts 4 procent van de ondervraagden was er echter voor om dit geld in twaalf maandelijkse termijnen te verdelen.

De GPA gaf opdracht voor het onderzoek voor november. Hoe dan ook, de discussie over kerstbonussen werd onlangs aangewakkerd door UNOS, de werkgeversvertegenwoordiger van Neos. Zij pleitten niet voor afschaffing, maar voor een inkomensneutrale verdeling van de kerstbonus over de maandsalarissen.