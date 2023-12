Kermisfestival in Hannover: Kölsch jetzt im Stream | NDR.de – Cultuur – Muziek

Status: 02.12.2023 23:00 Uhr Na de première in het verleden komt het Kermisfestival weer op 1 en 2 december. Samen met anderen Paul Kalkbrenner en Charlotte de Witte. NDR.de zegt ausgewählte Konzerte im Stream.

Das Fairground Festival vindt plaats als de sterreichische Beatpatrol op de eerste Mal in Hannover statt. Inmiddels is er een basis voor de ontwikkeling van elektrische en technologische technologie. ARTE streamt zowel Festivaltagen als Programm des Fairground Festivals.

De dag begint om 17.00 uur voor drie podia en meer terwijl 30 internationale acts werden opgevoerd. Deze genres variëren tussen House, Melodic House, Techno, Hard Techno, Hardstyle en Hardcore. De headliner is – die de jaren heeft doorleefd – het Belgische techno-icoon Charlotte de Witte.

Het streamingprogramma

Samstag, 2. Dezember:

20:00 – 21:30 uur: Skiën

21.30 – 23.00 uur: Franky Wah

23:00 – 00:20: Keulen

00:20 – 01:40: Kunstbat

01:40 – 03:00: KameelPhat

03:00 – 04:30: KAS:ST (live)

04:30 – 06:00: Mau P (live)

„Live Acts Only“ is Freitag

Ben regelmatig samen met Headliner Paul Kalkbrenner en Ben Böhmer, Stephan Bodzin, Jan Blomqvist en Jonas Saalbach op de Mainstage in Hannover. Het motto van Freitags, „Live Acts Only“, is een Neuheit in het Duitse Electro-Festival-Landschaft.

Dat waren de Streams von Freitag, 1. Dezember:

19.30 – 21.00 uur: Jonas Saalbach (live)

21:00 – 22:30 uur: Jan Blomqvist (live)

22:30 – 00:00 uur: Klangphonics

00:00 – 02:00: Paul Kalkbrenner (live)

02:00 – 04:00: Stephan Bodzin (live)