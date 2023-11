Kentucky-coach Mark Stoops besluit bij Wildcats te blijven nadat hij naar voren is gekomen als het belangrijkste doelwit van Texas A&M

Nu het reguliere seizoen van het universiteitsvoetbal ten einde loopt, komt de zoektocht naar coaching in Texas A&M in beeld. En zoals we allemaal hadden verwacht, is het een achtbaan om de volgende Aggies-voetbalcoach te vinden. Hoewel zaterdag leek dat Texas A&M klaar was om verder te gaan met zijn belangrijkste doelwit, Kentucky-coach Mark Stoops, met een aankondiging op handen, bevestigde Stoops in plaats daarvan van de ene op de andere dag via sociale media dat hij bij de Wildcats zal blijven.

„Ik weet dat er de afgelopen dagen veel gespeculeerd is over mij en mijn werksituatie“, twitterde Stoops. „Het is waar dat er dit weekend contact met mij werd opgenomen over een mogelijke kans, maar nadat ik een grote overwinning tegen onze rivalen had gevierd met spelers van wie ik hou als familie, wist ik in mijn hart dat ik de Universiteit van Kentucky nu niet kon verlaten. Ik heb een geweldige baan op een plek waar ik van hou, en ik mag werken met de beste administratie en de grootste fanbase in het universiteitsvoetbal, precies waar ik ben. Ik ben blij om te kunnen zeggen dat ik een Wildcat ben!“

De 56-jarige Stoops nam in 2013 een stervend Kentucky-team over en leidde de Wildcats uiteindelijk naar een bowl-game-optreden in zijn vierde seizoen. Sinds 2018 is Stoops stilletjes getransformeerd tot een van de topcoaches van de SEC. Hij heeft de afgelopen zes jaar een record van 47-28 behaald met vier bowl-overwinningen in de afgelopen vijf seizoenen. Kentucky heeft in die periode tweemaal tien wedstrijden gewonnen, wat overeenkomt met hetzelfde aantal als Texas A&M sinds 1998. Vóór de komst van Stoops hadden de Wildcats sinds 1977 geen tien wedstrijden meer gewonnen.

Zaterdag leek het een tijdlang waarschijnlijk dat hij bereid was een veel grotere SEC-uitdaging aan te gaan in een poging Texas A&M naar de voorgrond te brengen. Dat is echter niet meer het geval, aangezien een voortgezette run met Kentucky in het verschiet ligt.

Texas A&M wil Jimbo Fisher vervangen, die na zes seizoenen bij de Aggies werd ontslagen. Fisher werd geprezen als een redder toen hij buiten de staat Florida werd aangenomen; de school schonk Fisher een blanco plaquette voor het nationale kampioenschap om de verwachting van zijn ambtstermijn vast te stellen. Na een matige 6-4 start van het seizoen 2023 had Texas A&M Brass echter besloten dat het tijd was om het huwelijk te beëindigen. Fisher is meer dan $70 miljoen aan buy-outfondsen verschuldigd, een verdrievoudiging van de op een na hoogste buy-out in de geschiedenis van het universiteitsvoetbal.

De zoektocht van Aggies naar een nieuwe coach komt in een kritieke tijd voor het programma. De Aggies behaalden in 2022 de nummer 1 rekruteringsklasse aller tijden en het leeuwendeel zal uit junioren bestaan ​​in 2024. Texas A&M staat op nummer 4 in de 247Sports Team Talent Composite, na alleen Alabama, Georgia en Ohio State. Het bijeenhouden van de selectie en het maximaliseren van het seizoen 2024 zal topprioriteit zijn voor elke coach die de leiding neemt in College Station, Texas.